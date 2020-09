New Music Friday, le scelte di Rolling – 18 settembre 2020

L’attesa collaborazione tra Emis Killa e Jake La Furia, il disco dal vivo dell’insolita tribute band di Nick Mason dei Pink Floyd, il ritorno di Alicia Keys, le sperimentazioni di Deradoorian. Anche questo venerdì vi consigliamo le uscite musicali più interessanti della settimana, fra cui il nuovo album di Ziggy Marley con ospiti Ben Harper, Sheryl Crow, Tom Morello e Alanis Morissette, la rilettura di Tea for the Tillerman di Cat Stevens, la cover di Matt Bellamy di Bridge Over Troubled Water di Simon & Garfunkel. Per gli italiani, le nuove canzoni di Achille Lauro, Levante e Nahaze legate a Baby 3, e poi VV, il primo estratto dall’album Cinema Samuele di Samuele Bersani che uscirà il 2 ottobre, Speranza.

Emis Killa & Jake La Furia – 17

Nonostante vengano da generazioni diverse, Emis Killa e Jake La Furia hanno la stessa cultura e vedono il rap allo stesso modo. 17, il loro nuovo album, è ricco di testi con citazioni iconiche, barre intricate, valori solidi e tematiche importanti. Ce l’hanno raccontato in questa intervista.

Nick Mason’s Saucerful of Secrets – Live at the Roundhouse

Il disco dei Saucerful of Secrets è la rivincita di Nick Mason, il membro meno dotato e meno amato dei Pink Floyd. La sua è una tribute band di lusso, tutta dedicata alle canzoni del repertorio pre Dark Side of the Moon. L’operazione è priva di ogni ansia filologica: niente suoni vintage, tanta libertà.

Alicia Keys – Alicia

Il settimo album in studio di Alicia Keys doveva uscire a marzo, ma la pandemia ha cambiato i piani. Adesso l’attesa è finita, Alicia è uscito e presto la cantautrice lo presenterà con una serie di show particolari, «esperienze multimediali, meditazioni sull’amore e sulla vita». Oltre ai singoli già pubblicati – Time Machine, Underdog, So Done, Good Job –, in scaletta ci sono anche featuring con Sampha, Tierra Whack e Jill Scott.

Deradoorian – Find the Sun

A cinque anni dall’esordio solista The Expanding Flower Planet, l’ex Dirty Projectors Deradoorian torna con un disco dalla genesi particolare. Invece di scrivere e registrare in totale solitudine, la musicista ha passato gli ultimi anni a improvvisare con altri musicisti della scena di New York. Le canzoni di Find the Sun erano solo dei bozzetti, e si sono evolute lentamente, inseguendo la libertà dei Can, il modo di cantare di Damo Suzuki e la spiritualità dei maestri free jazz come Pharoah Sanders e Sun Ra. «Queste canzoni parlano di come trovare noi stessi, come vedere la nostra versione migliore», ha detto.

Le altre uscite

Internazionali

Ziggy Marley – More Family Time

A.G. Cook – Apple

Anjimile – Giver Taker

James Williamson & Deniz Tek – Two to One

Gus Dapperton – Orca

Osees – Protean Threat

Keith Urban – The Speed of Now Part 1

Underworld – Drift Series 1

Sault – Untitled (Rise)

Sinead O Brien – Drowning in Blessing

Cat Stevens – Tea for the Tillerman 2

Derek Sherinian – The Phoenix

Yellow Days – A Day in a Yellow Beat

Deftones – Genesis (singolo)

Matt Bellamy – Bridge Over Troubled Water (singolo)

Billie Joe Armstrong – Kids in America (singolo)

Sufjan Stevens – Sugar (singolo)

Future Islands – Moonlight (singolo)

Yungblud – God Save Me, But Don’t Drown Me Out (singolo)

Lous and the Yakuza – Amigo (singolo)

Blood Orange – Call Me (Freestyle) (singolo)

Slowthai – Feel Away (feat. James Blake & Mount Kimble) (singolo)

Justin Bieber & Chance the Rapper – Holy (singolo)

Anitta – Me Gusta (with Cardi B & Mike Towers) (singolo)

Tones and I – Ur So F**kInG cOoL (blackbear Remix) (singolo)

Angel Olsen & Emile Mosseri – Mr. Lonely (singolo)

Lambchop – Reservations (singolo)

Sam Smith – Diamonds (singolo)

Rico Nasty – Own It (singolo)

Pup – Rot (singolo)

Bon Jovi + Jennifer Nettles – Do What You Can (singolo)

Elton John – Sing Me No Sad Songs Band Demo (singolo)

Prince – I Need a Man 2020 Remaster (singolo)

Brittany Howard – Jaime (The Remixes) (singolo)

Loudon Wainwright III – I Thought About You (singolo)

Kronos Quartet – The President Sang Amazing Grace (feat. Meklit) (singolo)

Italiane

Donix – N4BS

Achille Lauro – Maleducata (singolo)

Samuele Bersani – Harakiri (singolo)

VV – Collirio (singolo)

Speranza – Iris (singolo)

Ensi – Specialist (singolo)

Federica Carta – Morositas (singolo)

Mike Lennon – Faccio soldi (feat. Myss Keta) (singolo)

Boreale – La tua bocca (singolo)

Ditonellapiaga – Per un’ora d’amore (singolo)

Renato Zero – L’angelo ferito (singolo)

Federico Poggipollini – Trappole (feat. Eugenio Finardi) (singolo)

Nahaze – Freak (singolo)

Levante – Vertigine (feat. Altarboy) (singolo)

Legno – Hollywood (feat. Wrongonyou) (singolo)

Connor – Diamanti (singolo)