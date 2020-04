New Music Friday, le scelte di Rolling – 17 aprile 2020

Un grande ritorno, un’altra grande canzone di Bob Dylan e un esordio innovativo: questo è un venerdì molto ricco per le uscite discografiche, e ce n’è abbastanza per passare tutto il weekend. Innanzitutto la musica internazionale, con il capolavoro di Fiona Apple, un’altra canzone a sorpresa di Bob Dylan, l’esordio di Rina Sawayama, il disco solista di Ed O’Brien dei Radiohead e i singoli di Jamie xx, Faye Webster e Bedouine. Per gli italiani, nuove canzoni di Tommaso Paradiso, Gazzelle e Dani Faiv (in collaborazione con Salmo), e il disco di Marco Giudici Stupide cose di enorme importanza. Come sempre, qui sotto le scelte della redazione di Rolling Stone.

Fiona Apple – Fetch the Bolt Cutters

A 8 anni di distanza dall’ultima volta, Fiona Apple torna con un album autarchico, registrato in casa, basato su voce e percussioni. Il titolo, Fetch the Bolt Cutters, è ispirato a una frase che Gillian Anderson dice in una puntata di The Fall. È un disco di cantautorato libero e innovativo, pieno di melodie straordinarie, grandi canzoni e soluzioni sperimentali. Da non perdere.

Bob Dylan – I Contain Multitudes

Se Murder Most Foul era un’epopea di 17 minuti dedicata alla morte di Kennedy e al potere lenitivo delle grandi canzoni, I Contain Multitudes, la nuova canzone a sorpresa di Bob Dylan, parla invece dell’individuo. È un brano più piccolo, intimo e breve, ma non per questo meno affascinante. È un altro modo per dirci che Dylan vive in questo mondo, e come noi ne è influenzato. Ne abbiamo parlato qui.

Rina Sawayama – Sawayama

Rina Sawayama è una cantane e modella inglese nata in Giappone: il suo album d’esordio nasce come racconto semi-schizofrenico della storia della sua famiglia, e fa parte di quella categoria di dischi indefinibili capaci di saltare tra generi apparentemente inconciliabili. In questo caso: pop, metal, electro e molto altro.

Florence + the Machine – Light of Love

Light of Love, il nuovo singolo di Florence + the Machine, è una delle canzoni rimaste fuori dall’ultimo album High as Hope. Florence l’ha definita “un piccolo pegno d’amore” e ha deciso di pubblicarla sia per confortare i fan in isolamento che per raccogliere fondi per l’Intensive Care Society. È un pezzo arioso, orchestrale, con un bel ritornello arricchito da un coro.

David Bowie – ChangesNowBowie

L’8 gennaio 1997, il giorno del 50esimo compleanno di David Bowie – che all’epoca stava finalizzando Earthling, il suo album drum’n’bass –, BBC One trasmette uno speciale di un’ora con nove brani in versione inedita, inframmezzati da interviste e domande di numerosi artisti (tra cui Damon Albarn). Lo speciale è diventato un album, ChangesNowBowie. Le canzoni in scaletta ripercorrono mezzo secolo di carriera: a volte sono fedeli agli originali, altre rivelano una nuova identità, come nel caso di Aladdin Sane. La recensione.

Le altre uscite

Internazionali

Lido Pimienta – Miss Colombia

Ron Sexsmith – Hermitage

The White Buffalo – On the Widow’s Walk

Alfa Mist, Emmavie – Epoch

EOB – Earth

Shabazz Palaces – The Don of Diamond Dreams

DaBaby – Blame It on Baby

Jaguar Jonze – Diamonds & Liquid Gold

Mick Harvey – Waves of Anzac/The Journey

Diplo – Do Si Do

Billie Joe Armstrong – I Think We’re Alone Now (singolo)

The Jaded Hearts Club Band – This Love Starved Heart of Mine (singolo)

Powfu – I’m used to it (singolo)

Jeff Beck & Johnny Depp – Isolation (singolo)

Hayley Williams – Why We Ever

Jamie xx – idontknow (singolo)

Chromatics – Teacher (singolo)

DMA’s – The Glow (singolo)

Faye Webster – In a Good Way (singolo)

Bishop Nehru, MF DOOM – MEATHEAD (singolo)

Ane Brun – Feeling Like I Wanna Cry (singolo)

Bedouine – The Hum (singolo)

Jehnny Beth – Innocence (singolo)

Bon Iver – PDLIF (singolo)

Randy Newman – Stay Away (singolo)

Italiane

Tommy Toxxic – La danza delle streghe

Marco Giudici – Stupide cose di enorme importanza

Margherita Vicario – Pincio (singolo)

Tommaso Paradiso – Ma lo vuoi capire? (singolo)

Dani Faiv – Cioilflow feat Salmo (singolo)

Viito – Benzina (singolo)

Gazzelle – Ora che ti guardo bene (singolo)

Nahaze – Carillon Acoustic Remix (singolo)