New Music Friday, le scelte di Rolling – 15 novembre 2019

Come succede quasi ogni anno, con l’avvicinarsi del mese di dicembre le uscite discografiche diminuiscono sensibilmente. Ma non dovete scoraggiarvi, perché anche questo venerdì ci sono diverse cose degne di nota: il secondo album dei Pumarosa, una delle band più interessanti dell’indie britannico; il ritorno di DJ Shadow, anticipato da un bel singolo con i De La Soul; le session radiofoniche di Aphex Twin e Oneohtrix Point Never; una colonna sonora di Alva Noto e Ryuichi Sakamoto; l’Americana del grande produttore Joe Henry; i nuovi singoli di Beck, Moses Sumney, Grimes e Cesare Cremonini; l’atteso album del piccolo fenomeno tha Supreme. Ma anche i pezzi usciti ieri di Noel Gallagher e Billie Eilish. Come ogni settimana, qui sotto trovate le scelte della redazione di Rolling Stone.

Pumarosa – Devastation

Nonostante siano appena al secondo album, i britannici Pumarosa hanno già l’aria dei veterani. Dopo il successo dell’esordio indie pop, infatti, la band torna con un sound rinnovatissimo (i nuovi arrangiamenti traboccano di sintetizzatori e beat) e influenze che vanno dai Radiohead a Patti Smith. Prodotto da John Congleton – di recente al lavoro con St. Vincent e gli Swans – Devastation è probabilmente l’uscita indie rock più interessante della settimana.

Moses Sumney – Virile

Aromanticism, l’album di debutto di Moses Sumney, era un piccolo trionfo di blues cosmico, un gioiellino di ballate solitarie e commoventi, piene di malinconia e cantate da una voce difficile da togliersi di dosso. Arrivato al secondo disco, il cantautore di Los Angeles ha deciso di fare le cose in grande: grae, infatti, è un doppio album “concettuale” che verrà pubblicato in due parti. Virile, il singolo uscito poche ore fa, è il primo antipasto dell’opera, e arriva accompagnato da un video diretto dallo stesso Sumney.

Beck – Everlasting Nothing



Una grande canzone sulla morte. Everlasting Nothing è uno dei pezzi migliori del nuovo album di Beck che s’intitola Hyperspace e che uscirà il 22 novembre. È un disco sulla fuga e questa canzone parla della fuga definitiva: quella in un nulla infinito in cui perdersi. «Accettare l’idea della morte è un modo per trovare la pace», ci ha detto Beck.

tha Supreme – 236451

Nonostante abbia appena 18 anni, il rapper e produttore romano ha già collezionato collaborazioni con Fabri Fibra, Marracash, Salmo, Mahmood e Gemitaiz – e una cinquantina di milioni di visualizzazioni su YouTube. Come se non bastasse, il suo è probabilmente il suono più originale della nuovissima generazione del rap, e 6itch, il primo pezzo “da rapper”, è diventato una hit virale nonostante una lavorazione di appena un giorno. 236451, il suo album d’esordio, ci farà capire quanto sia giustificato tutto l’entusiasmo che lo circonda.

Le altre uscite:

Internazionali

Joe Henry – The Gospel According to Water

DJ Shadow – Our Pathetic Age

Oneohtrix Point Never – KCRW Sesssion

Tindersticks – No Treasure But Hope

Juliana Hatfield – Sings The Police

Yilian Cañizares – Erzulie

Emily Jane White – Immanent Fire

Lil Peep – Everybody’s Everything

Aphex Twin – Peel Session 2

Lee Gamble – Exhaust

Alva Noto + Ryuichi Sakamoto – Two

Dominique Fils-Aimè – Stay Tuned!

TOY – Songs of Consumption

David Bowie – Conversation Piece

Noel Gallagher – Wandering Star (singolo)

Billie Eilish – everything i wanted (singolo)

Taylor Swift – Beautiful Ghosts (singolo)

Camila Cabello – Living Proof (singolo)

Italiane

Francesco Guccini – Note di Viaggio Capitolo 1

Gianna Nannini – La differenza

Cesare Cremonini – Al telefono (singolo)

Punkreas – Sono vivo (singolo)