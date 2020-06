New Music Friday, le scelte di Rolling – 12 giugno 2020

Liam Gallagher dal vivo in stato di grazia, le canzoni a quattro mani di Norah Jones, un disco della cantante dei Savages nato dopo la morte di Bowie e uno di Clap! Clap! dedicato ai nostri ricordi: come ogni venerdì, ecco le uscite discografiche più interessanti della settimana.

Liam Gallagher – MTV Unplugged (Live at Hull City Hall)

A un anno dalla performance originale, finalmente Liam Gallagher ha pubblicato il nuovo MTV Unplugged, disco live e consacrazione definitiva della sua nuova carriera solista. Dopo la latitanza dalla storica esibizione del ’96 degli Oasis, con Noel sul palco a cantare, questo nuovo Unplugged mostra un Liam in stato di grazia, e non importa se la scaletta ricorda un po’ troppo l’altro album acustico uscito solo pochi mesi fa. La nostra recensione.

Norah Jones – Pick Me Up Off The Floor

Norah Jones non voleva registrare un altro disco. Ma dopo il tour di Day Breaks (2016), si è ritrovata a scrivere in una situazione inaspettata, inedita per la cantante e pianista: piccole session con una serie di collaboratori, da Mavis Staples a Rodrigo Amarante, fino a Jeff Tweedy. Il risultato è Pick Me Up Off The Floor, un collage di canzoni «collegate da un filo surreale. È come un sogno delirante ambientato da qualche parte tra dio, il diavolo, il cuore, il mio Paese, il pianeta e io stessa».

Jehnny Beth – To Love Is To Live

Jehnny Beth ha iniziato a scrivere il suo nuovo album la notte in cui se n’è andato David Bowie. «Ci dimentichiamo sempre della nostra mortalità, mentre per questo album sono partita proprio da lì, e credo di essere riuscita a realizzare qualcosa di diverso rispetto alle Savages», ha detto. Il risultato è un disco sensuale, cinematografico, arricchito da collaboratori di livello come Flood e Atticus Ross.

Clap! Clap! – Liquid Portraits

Dopo un album dedicato alle fiabe e un’altro sulle stelle e le costellazioni, Clap! Clap! – produttore e musicista fiorentino, conosciuto anche con l’alias Digi G’Alessio – torna con un disco che mette in musica i nostri ricordi ed esplora le connessioni tra suoni e memoria. «I brani del disco sono unioni di immagini, pensieri e memorie che sembrano non avere un nesso, ma che in realtà sono collegati da connessioni liquide, come gocce che si uniscono e creano un fiume. Ecco, ho voluto musicare questa liquidità», ha detto.

