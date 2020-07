New Music Friday, le scelte di Rolling – 10 luglio 2020

Country innovativo, pop californiano, rock: anche questa settimana sono tante le uscite discografiche da recuperare, e ce n’è per tutti i gusti. Prima di tutto i cantautori Margo Price e Rufus Wainwright, tornato alla canzone dopo l’esperienza con teatro e opera, poi i My Morning Jacket, che dopo cinque anni pubblicano la seconda parte di Waterfall. C’è anche il lato B di America di Sufjan Stevens, una versione deluxe di un classico dei Grateful Dead e i nuovi album di The Streets, Mike Shinoda, Juice WRLD e del progetto di Robert Glasper, Terrace Martin e 9th Wonder con Kamasi Washington. Per gli italiani, Mahmood torna con Dorado, Davide Shorty e Elio cantano di talent e meteore televisive, e Nerone del Bataclan con Fabri Fibra.

Margo Price – That’s How Rumors Get Started

Margo Price, uno dei più grandi talenti usciti dal country negli ultimi dieci anni, torna con il suo terzo disco e guarda al rock. Prodotto con Sturgill Simpson, un altro musicista country innovativo, That’s How Rumors Get Started parla di maternità, successo, relazioni in crisi e della gentrificazione di Nashville, e lo fa con un suono che rimanda al rock anni ’70.

Rufus Wainwright – Unfollow the Rules

«Tutto è iniziato a Los Angeles, la prima città che mi ha davvero accettato. E con quest’album chiudo un cerchio, perché solo quando sono tornato a vivere qui ho capito che avrei voluto fare uno di quei bei dischi di una volta, da cantautore vecchia scuola», ha detto Rufus Wainwright di Unfollow the Rules. È un album di grande pop californiano, romantico e teatrale, scritto per superare le frustrazioni che il cantautore ha provato lavorando nel mondo dell’opera. L’intervista.

Soko – Feel Feelings

«È simile a un arcobaleno, i cui colori rappresentano emozioni diverse. Non è una cosa sola, è complesso come la nostra vita. Ha l’odore del sesso che non ho fatto mentre lo registravo. Dovreste ascoltarlo a letto o durante un lungo viaggio in macchina», ci ha detto Soko di Feel Feelings, il suo nuovo album. Le nuove canzoni di Soko sono languide, rétro e ammiccanti, e parlano di accettare sé stessi. Per inciderle la cantautrice e polistrumentista francese non si è concessa distrazioni: niente sesso, masturbazione, fumo o alcol. Ne abbiamo parlato qui.

My Morning Jacket – The Waterfall II

A cinque anni di distanza da The Waterfall, i My Morning Jacket pubblicano la seconda parte di quello che sarebbe dovuto essere un doppio album. Il frontman Jim James si è convinto che era il momento giusto durante la quarantena: ha ascoltato Spinning the Wheels, un brano che parla di «essere ipnotizzati dal fare sempre le stesse cose», e ha deciso che quelle canzoni non potevano restare in archivio. «Mentre tutti ci sentiamo fuori fase e speriamo che il mondo diventi un posto migliore, dobbiamo guardare alla natura e agli animali per imparare ad amare, accettare, andare avanti e rispettarci», ha detto. «Dobbiamo cambiare prima che sia troppo tardi».

Mahmood – Dorado (feat. Sfera Ebbasta & Feid)

Mahmood torna con un altro singolo prodotto da Dardust, questa volta in collaborazione con Sfera Ebbasta e il colombiano Feid. Dorado parla di com’è cambiata la vita di Mahmood dopo il successo di Soldi: “Nelle tasche avevo nada, ero cool, non ero Prada”, canta nella prima strofa. “Camminando per la strada stringevo un rosario, viaggiando lontano da qui. Fuori bevo su una scala, dentro casa canto Lana, Nefertiti è la collana che porto da quando sognavo una vita così”.

Le altre uscite

Internazionali

The Streets – None of Us Are Getting Out of This Life Alive

Juice WRLD – Legends Never Die

The Jayhawks – Xoxo

The Beths – Jump Rope Gazers

Mr Ben & The Bens – Life Drawing

Mike Shinoda – Dropped Frames, Vol. 1

Terrace Martin, Robert Glasper, 9th Wonder – Dinner Party

Joshua Redman, Brad Mehldau, Christian McBride, Brian Blade – RoundAgain

100 gecs – 1000 gecs and The Tree of Clues

DMA’s – The Glow

Otta – Songbook

Martha Skye Murphy – Heal (EP)

Buzzard Buzzard Buzzard – The Non-Stop EP

Grateful Dead – Workingman’s Dead (50th Anniversary Deluxe Edition)

Kid Cudi – The Adventures of Moon Man & Slim Shady (feat. Eminem) (singolo)

The Rolling Stones – Criss Cross (singolo)

Elvis Costello – Hetty O’Hara Confidential (singolo)

Carla Bruni – Quelque chose (singolo)

Deep Purple – Nothing at All (singolo)

Sufjan Stevens – My Rajneesh (singolo)

Voivod – The End of Dormancy (singolo)

Katy Perry – Smile (singolo)

The Lemon Twigs – Live in the Favor of Tomorrow (singolo)

Doves – Prisoners (singolo)

Wrabel – Since I Was Young (with Kesha) (singolo)

The Flaming Lips – Dinosaurs on the Mountain (singolo)

James Blake – Are You Even Real? (singolo)

Italiane

Davide Shorty – Canti ancora?! (feat. Elio) (singolo)

Cara – Lentamente (singolo)

Margherita Vicario – Pina Colada (feat. Izi) (singolo)

Levante – Sirene (singolo)

Luca Carboni – La canzone dell’estate (singolo)

Mecna – Paura di me (singolo)

Superdownhome – Homework (feat. Nine Below Zero) (singolo)

Nerone – Bataclan (feat. Fabri Fibra) (singolo)