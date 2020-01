New Music Friday, le scelte di Rolling – 10 gennaio

Finita l’abbuffata di classifiche sui migliori album dell’anno e del decennio, e a un mese di distanza dal 70° Festival di Sanremo, questo 10 gennaio è il primo venerdì del 2020 ricco di uscite discografiche. Si parte dall’Italia con Cip!, il nuovo album di Brunori SAS – che non sarà sul palco dell’Ariston ma partirà per il primo tour nei palazzetti –, il secondo singolo solista di Tommaso Paradiso e una nuova canzone di Lucio Corsi. Poi l’indefinibile Poppy con il terzo album I Disagree, un singolo di Celeste, la collaborazione tra Ozzy Osbourne ed Elton John e il nuovo album di Georgia. Come sempre qui sotto trovate le scelte della redazione di Rolling Stone.

Tommaso Paradiso – I nostri anni

Dopo Non avere paura, la canzone che ha dato inizio alla sua carriera solista, Tommaso Paradiso è pronto a pubblicare un’altra canzone, I nostri anni, che ha definito “una sorta di manifesto, un po’ come lo sono state Promiscuità o Sold Out”. Alla produzione torna Matteo Cantaluppi, in cabina di regia per Fuoricampo e Completamente Sold Out dei Thegiornalisti. “Scrivere I nostri anni è stato come mettere un punto, tirare le somme, fare una foto di un passaggio importante della mia vita. Rappresenta l’amicizia, l’amore, la mia città, il mio passato il mio presente”.

Brunori SAS – Cip!

Cip!, il quinto album in studio di Brunori SAS, arriva tre anni dopo il disco della consacrazione, A casa tutto bene, e a due mesi di distanza dall’inizio del tour nei palazzetti. Anticipato da due singoli “opposti”, l’electro di Al di là dell’amore e la ballata Per due che come noi, Cip! parlerà “dell’uomo e non degli uomini”, e si presenta come il disco più musicalmente ricco di tutta la carriera del cantautore calabrese. Proprio questo venerdì inizia anche “Parla con Dario”, un tour instore in versione intima.

Lucio Corsi – Freccia bianca

Pochi mesi dopo il ritorno con Che cosa faremo da grandi?, e a quasi tre anni da Bestiario musicale – un gran disco di cantautorato a base di favole e metamorfosi –, Lucio Corsi, il nostro freak preferito, torna con un altro singolo, Freccia bianca. “Freccia Bianca è l’antico spirito di un capo indiano che risale la penisola al galoppo, tagliando in due le città che incontra e portandosi via i giovani del luogo”, ha scritto su Facebook. “Solo lui può addentrarsi nelle bocche spalancate delle montagne in Liguria, per poi sparire nel manto bianco della pianura padana”. Ci sono anche un sacco di belle chitarre elettriche.

Ozzy Osbourne feat. Elton John – Ordinary Man

Dopo la lunga degenza in ospedale, il video dedicato alla moglie e la caduta all’inferno di Straight to Hell, scritta con Slash, Duff McKagan e Chad Smith, Ozzy Osbourne continua a pubblicare anticipazioni dal suo prossimo album, in cui sembra aver collezionato collaborazioni con tutti i musicisti che gli piacciono di più. Questa volta è il turno della title track, Ordinary Man, e dell’attesa collaborazione con Elton John. Il brano è una ballata – più vicina alle sonorità di Elton che a quelle di Ozzy – con tanto di arrangiamento orchestrale e assolo di chitarra.

Poppy – I Disagree

“Non ho mai detto che la mia musica è metal, ma è vero che lo ascolto. Per chiarire: sono post generi. Prog rock o pop. Stiamo scrivendo pagine nuove, non credo che esistano più i generi”, ha detto l’enigmatica Poppy a proposito del suo terzo album I Disagree, un disco su cui incombono aspettative molto alte proprio per la natura indefinibile della musicista. Chi è davvero Poppy? È l’impensabile punto d’incontro tra Grimes, Marilyn Manson e il bubblegum pop?

Celeste – Stop This Flame

Dopo aver vinto il BRITs Rising Star Award e il BBC Sound of 2020, Celeste, musicista britannica di origini giamaicane che mescola il soul e r&b seguendo la traccia di artisti come Michael Kiwanuka, di cui ha aperto l’ultimo tour. Oggi pubblica il nuovo singolo Stop This Flame, una canzone che “parla di resistere fino alla fine. Non importa se si tratta di lasciare andare un amore, un sogno o affrontare altre avversità. Scriverla ha evocato questi sentimenti”.

