New Music Friday, le scelte di Rolling – 10 aprile 2020

Se il primo venerdì di uscite di aprile era tutto dedicato a musica liquida e ipercontemporanea (Thundercat, Yves Tumor, Nnamdï), questa settimana si torna a sonorità più classiche. Innanzitutto il ritorno decadente e molto newyorchese degli Strokes, il cantautorato di Laura Marling e la psichedelia dei Dream Syndicate; poi i nuovi album di Joe Satriani e Pokey LaFarge, e i singoli di Leon Bridges, Gorillaz, Phoebe Bridges e Charli XCX. Per gli italiani, il nuovo di Germanò, la canzone della quarantena di Elisa e Tommaso Paradiso e nuovi singoli di Psicologi, Ketama126 e Tauro Boys.

The Strokes – The New Abnormal

Il sesto album in studio degli Strokes è un disco decadente, molto newyorchese e con un certo sapore anni ’70. Arriva dopo sette anni di litigi e progetti paralleli, e ascoltandolo sembra un inno alla fine della carriera del gruppo. Tra beat meccanici, chitarrine e sintetizzatori vintage, falsetti e riverberi, The New Abnormal è come un gran finale, con tanto di ode ai Mets. La nostra recensione.

Laura Marling – Song for Our Daughter

Song for Our Daughter è un grande disco di folk contemporaneo, perfetto per questi giorni sospesi di quarantena. È pieno di canzoni scritte con uno stile antico, nella tradizione dei cantautori inglesi e americani, e arricchite dagli archi arrangiati da Rob Moose. Il titolo fa riferimento a una figlia che non esiste e tutto l’album si può interpretare come una «lettera d’amore alla figlia che potrei avere o anche a me stessa quand’ero più giovane», come ci ha raccontato Marling nell’intervista che trovate qui.

The Dream Syndicate – The Universe Inside

La band di Steve Wynn che ha ispirato il Paisley Underground torna con The Universe Inside, il terzo album in studio in tre anni. L’album è stato registrato in presa diretta e in un’unica take: un’improvvisazione di 80 minuti tra Byrds, Miles Davis e Can, un viaggio psichedelico in una metropoli surreale. «Abbiamo aggiunto solo l’aria», ha detto Wynn delle session.

Le altre uscite

Internazionali

Italiane

