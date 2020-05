New Music Friday, le scelte di Rolling – 1 maggio 2020

Altro venerdì, altro giro di uscite. Questa settimana, tra i dischi e i singoli che si sono salvati dal ballo dei rinvii, abbiamo Nick Cave che suona un pezzo dei T. Rex per l’ultimo disco prodotto dal grande Hal Willner, una nuova canzone delle HAIM, gli album di Car Seat Headrest, Ghostpoet, Chicano Batman e Damien Jurado, e i singoli di Big Thief, Machine Gun Kelly, BADBADNOTGOOD e Khalid. Per gli italiani, Ghali ha pubblicato una nuova versione di Cacao con Pyrex della Dark Polo Gang, Willie Peyote una collaborazione con Shaggy, l’EP di Dani Faiv e una nuova canzone di Young Signorino, Anima. Come sempre, qui sotto le scelte della redazione di Rolling Stone.

Nick Cave – Cosmic Dancer

Nick Cave canta Cosmic Dancer, la canzone del 1968 dei T.Rex, per un disco tributo a Marc Bolan. L’album, a cui hanno partecipato anche Father John Misty, Lucinda Williams, U2 (con Elton John), Joan Jett, Kesha e Devendra Banhart, è stato registrato nel corso di diversi anni dal produttore recentemente scomparso Hal Willner. «Di Bolan non si parla quasi mai come compositore», ha detto Willner. «Si è detto di lui come fosse un grande rocker, di quanto fosse innovativo, di come David Bowie prendesse la sua essenza e Bolan fosse nella sua ombra… Ma io l’ho messo nello stesso pantheon dei compositori che ho esplorato in precedenza».

HAIM – I Know Alone

«Ora che tutti ci stiamo abituando a questa nuova normalità, è il momento appropriato per pubblicare questo nuovo lavoro», hanno detto le Haim di I Know Alone, canzone che va a sommarsi in un EP ai singoli editi negli ultimi mesi. Nel video diretto “in remoto” da Jake Schreier le sorelle ballano in un campo da basket. L’album Women in Music Pt. III uscirà il 26 giugno.

Car Seat Headrest – Making a Door Less Open

A quattro anni da Teens of Denial, i Car Seat Headrest tornano con un album diverso dal solito, in cui la band “collabora” con Trait, l’alter ego immaginario del frontman Will Toledo. Oltre al rock, l’album è ricco di influenze particolari: EDM, hip hop, doo-wop e soul. «Il mio modo di ascoltare la musica è cambiato, quindi era necessario cambiare anche il modo in cui scriverla», ha detto Toledo.

Le altre uscite

Internazionali

Diet Cig – Do You Wonder About Me?

Ghostpoet – I Grow Tired But Dare Not Fall Asleep

Happyness – Floatr

Chicano Batman – Invisible People

Damien Jurado – What’s New, Tomboy?

Caleb Landry Jones – The Mother Stone

Drake – Dark Lane (demo tapes)

Editors – You Are Fading, Vol. 3

Austra – HiRUDiN

Marshmello – Be Kind feat. Halsey (singolo)

Milky Chance – Don’t Let Me Down (singolo)

Machine Gun Kelly – Bloody Valentine (singolo)

Lukas Graham – Love Songs (singolo)

Glass Animals – Dreamland (singolo)

Khalid – Eleven feat. Summer Walker (singolo)

Kehlani – F&MU (singolo)

Big Thief – Love in Mine (singolo)

BADBADNOTGOOD – Goodbye Blue (singolo)

Flying Lotus – Black Balloons Reprise (singolo)

AlunaGeorge – Body Pulp (singolo)

Italiane

Dani Faiv – Scusate (EP)

Ghali – Cacao feat. Pyrex (singolo)

Willie Peyote – Algoritmo feat. Shaggy, Don Joe (singolo)

Joey – Dovrai feat. Achille Lauro (singolo)

Zollo – Ora vado feat. Pretty Solero, Lil Jolie (singolo)

Young Signorino – Anima (singolo)