Natale ricco, mi ci ficco: 10 canzoni nuove che non sono né Mariah né Bublé

Se per anni le canzoni natalizie sono state prerogativa dei cantanti stranieri, da qualche tempo anche qui si muove qualcosa. Sono sempre di più i ‘nostri’ che puntano sui brani delle Feste, con la speranza che possano diventare evergreen. Ma la strada dell’immortalità è lunga e piena di ostacoli. «Se è una hit verrà fuori», ha detto Mariah parlando delle canzoni di Natale. Quindi ne abbiamo scelte 10 uscite quest’anno, italiane e non. Dentro non c’è la regina del Natale ma nemmeno Michael Bublé, prendetela come scelta politica. Perché è giusto che anche gli altri ci provino. E perché, come diceva quello spot, a Natale puoi.

“Un pacco per te” Il Pagante feat. Lorella Cuccarini

Dopo anni di sbocciamenti, settimane bianche ed estati da bomber, al Pagante mancava giusto giusto la canzone di Natale. E infatti eccola qua, con il feat. di Lorella Cuccarini, che canta: «Caro mio Babbo quest’anno da te vorrei gioia, pace e un nuovo collier». Onesta. Il pacco del titolo però non è un regalo e non sono neanche genitali maschili. È un pacco vero, una sòla. Il che rende questo brano la canzone perfetta da dedicare a chi vi ha rotto le palle (vere, ma pure dell’albero).

“A mezzanotte” Elettra Lamborghini

Un po’ Claudia Mori e un po’ Wham!: A Mezzanotte è una canzone di Natale in piena regola. Fino al minuto 2:30, quando parte lo special latin, gentile reminder che sotto il vischio si può anche twerkare. Perché come dice un utente su Twitter, «Elettra Lamborghini può cantare All I Want for Christmas Is You, ma Mariah Carey non può cantare A mezzanotte (Christmas Song)». Dategli torto.

“What Christmas Means to Me” Gaia

Il brano perfetto per quelli che vorrebbero passare il Natale al caldo ma che, anche quest’anno, il caldo lo sentiranno l’anno prossimo. Non siamo usciti due anni, perché farlo proprio ora? Mettete su questa cover e vi sembrerà di essere a Copacabana (il quartiere di Rio, ma anche la temakeria in zona Sempione a Milano).

“You Deserve It All “ John Legend

Nel pezzo più rassicurante mai scritto John Legend canta «Tu ti meriti tutto, ti meriti tutto. È Natale, ti meriti tutto». Vale come una seduta dallo psicologo, ma pure come inno dei richiedenti reddito di cittadinanza. Si poteva fare di più.

“Cioccolata bianca” Dj Matrix feat. Arisa

Perfetta per la pubblicità del Mandorlato Balocco.

“It Was A…(Masked Christmas)” Jimmy Fallon ft. Ariana Grande & Megan Thee Stallion

Jimmy Fallon, Ariana Grande e Megan Thee Stallion formano questo trio incredibile per raccontare un Natale passato in fila per la terza dose: «It’s Christmas time, we’ll be in line for a booster». Booster inteso come dose, non quello di Anna. Ci fosse una versione italiana potrebbe essere: «Per Natale non voglio cose, ma farò la terza dose». Farà incazzare i No Vax.

“Merry Christmas” Ed Sheeran & Elton John

Elton passione featuring. Dopo il disco The Lockdown Sessions (dentro c’erano Dua Lipa, Miley, Lil Nas X e molti altri), ora è il turno di Ed Sheeran. Ovviamente la canzone è il brano perfetto. Melodia, arrangiamento, pure il video in cui i due rifanno le scene dei film e si divertono un mondo. Che gli devi dire? Niente. E infatti è il brano che sta andando meglio in classifica. Vincere facile.

“Christmas Isn’t Canceled (Just You) “ Kelly Clarkson

La prima vincitrice di American Idol (era il 2002, sì, lo so), risponde in musica a giornali e politici che straparlano di “documenti segreti” della Commissione Europea che vorrebbero censurare il Natale. «Christmas isn’t cancelled, just you», canta Kelly Clarkson, rassicurando la destra nazionale. Giorgia Meloni approves.

“Christmas Calling (Jolly Jones) “ Norah Jones

Per i più raffinati, quelli che detestano Last Christmas e tutte le altre che passano alla radio. Ci vediamo stasera al Blue Note.

“How Christmas Is Supposed To Be “ Gary Barlow feat. Sheridan Smith

Gary Barlow canta in maniera ironica le crisi di coppia: «Natale non dovrebbe essere così!», dice mentre battibecca con l’attrice inglese Sheridan Smith. Ovviamente alla fine fanno pace. Scusaci, ma se così dev’essere scegliamo ancora lo speciale natalizio di Casa Vianello.