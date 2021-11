MTV EMA 2021: i Måneskin vincono nella categoria ‘Best Rock’

La cosa che quest’anno l’Italia vince tutto pare essere vera: si sono conclusi da poco gli MTV EMA, da Budapest, e l’Italia ha vinto ancora. I Måneskin si sono portati a casa l’award come ‘Best Rock’, categoria in cui erano nominati insieme a gruppi come Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon e Coldplay.

Un premio che i quattro romani hanno ritirato sul palco della Budapest Sports Arena «Grazie ai nostri fan e al nostro team. Ma diciamo anche una cosa: In molti ci dicevano che non ce l’avremmo fatta. Beh, si sbagliavano», ha detto Damiano.

Un premio che va a chiudere settimane decisamente indimenticabili per la band, che ha aperto il concerto dei Rolling Stones, che ha suonato da Fallon, che ha fatto un tour negli States e che si è pure fatta un selfie con Miley Cyrus (sì, anche quello è da ricordare). Oltre che a settare un nuovo record: sono infatti il primo gruppo italiano a vincere un award in una categoria internazionale, nonché la prima band a esibirsi agli MTV EMA. In passato sul palco hanno cantato Ramazzotti, Jovanotti, Ligabue, Ferro e Bocelli, ma non si era mai vista nessuna band nostrana. Fino a oggi.

E che la stessero per combinare grossa l’avevamo capito già dall’atmosfera che si respirava sul red carpet, e che trovate in parte nelle nostre stories Instagram: i Måneskin — e i loro outfit — erano i più attesi della serata. Ma si capiva pure dall’esultanza del pubblico presente all’arena ogni volta che si sentiva il loro nome.

«Quest’anno, in particolare, bisogna andar fieri del nostro paese per i risultati raggiunti non solo da noi ma da tanti sportivi e personalità della cultura», hanno dichiarato. «Peccato per i diritti civili, dove continuiamo a rimanere indietro e invece per noi sarebbe stata la vittoria più importante».

La serata, di per sé, è stata un ritorno allo show che conoscevamo, dopo l’edizione virtuale dell’anno scorso. Ad aprire le danze Ed Sheeran, fresco di pubblicazione del nuovo = e che si aggiudica i premi ‘Best Artist’ e ‘Best Song’ con Bad Habits.

Poi la rapper Saweetie, poi sul palco arriva Maluma a ritirare il premio ‘Best Latin’ e ci regala la frase migliore della serata: «Colombia is not Pablo Escobar anymore. Colombia is Maluma, is J Balvin». Dategli torto. Poi ancora Saweetie: «È importante che ci rispettiamo tutti a vicenda, per questo dobbiamo essere vicini alla comunità LGBT». Un commento che il pubblico si aspettava dopo le critiche di qualcuno sulla scelta della location, l’Ungheria di Orbán. E che MTV rimanda al mittente con l’istituzione del premio MTV Generation Change Award, dedicato ai giovani appartenenti alla comunità LGBTQ+ che cercano di cambiare le cose in tutto il mondo.





Tornando alla musica, oltre ai ‘nostri’ un’altra band si è aggiudicata un record della serata, quella del maggior numero di statuette portare a casa. Sono i BTS, non presenti allo show. Per loro ‘Best Pop’, ‘Best K-Pop’, ‘Best Group’, and ‘Biggest Fans’. Best video, giustamente, a Montero di Lil Nas X. Un altro italiano che si porta a casa un award è AKA7ven, il ‘Best Italian Act’ di questa edizione. Trovate la lista completa dei vincitori qui sotto. I premi di MTV non son più quelli di una volta? Forse è vero. Ma stasera, quello è stato e quello che sono passa in secondo piano, così come il numero di statuette portate a casa dagli artisti. Stasera, piacciano o no, è stata la serata ancora la serata di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas. Il 2021 è quasi finito ma conviene partecipare ancora a qualcosa, visto l’andazzo.

Tutti i vincitori

Best Artist

Doja Cat

Ed Sheeran*

Justin Bieber

Lady Gaga

Lil Nas X

The Weeknd



Best Pop

BTS*

Doja Cat

Dua Lipa

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

Best Song

Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More

Ed Sheeran – Bad Habits*

Justin Bieber – Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

Olivia Rodrigo – drivers license

The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY

Best Video

Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More

Ed Sheeran – Bad Habits

Justin Bieber – Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)*

Normani ft. Cardi B – Wild Side

Taylor Swift – willow



Best Collaboration

Black Eyed Peas, Shakira – GIRL LIKE ME

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave the Door Open

Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More*

Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY

The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY

The Weeknd & Ariana Grande – Save Your Tears (Remix)

Best New

Giveon Griff

Olivia Rodrigo

Rauw Alejandro

Saweetie*

The Kid LAROI

Best Electronic

Calvin Harris

David Guetta*

Joel Corry

Marshmello

Skrillex

Swedish House Mafia



Best Rock

Coldplay

Foo Fighters

Imagine Dragons

Kings Of Leon

Måneskin*

The Killers

Best Alternative

Halsey

Lorde

Machine Gun Kelly

Twenty One Pilots

WILLOW

YUNGBLUD*

Best Latin

Bad Bunny

J. Balvin

Maluma*

Rauw Alejandro

Rosalía

Shakira

Best Hip Hop

Cardi B

DJ Khaled

Drake

Kanye West

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj*



Best K-Pop

BTS*

LISA Monsta X

NCT 127

ROSÉ TWICE

Best Group

BTS*

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Little Mix

Måneskin

Silk Sonic

Best Push

24KGoldn

Fousheé

girl in red

Griff

JC Stewart

JXDN Latto

Madison Beer

Olivia Rodrigo*

Remi Wolf

SAINt JHN

The Kid LAROI

Biggest Fans

Ariana Grande

BLACKPINK

BTS*

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

Video for Good

Billie Eilish – Your Power*

Demi Lovato – Dancing With The Devil

girl in red – Serotonin

H.E.R. – Fight For You

Harry Styles – Treat People With Kindness

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)