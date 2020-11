MTV EMA 2020, guarda le performance della serata

Li abbiamo seguiti in diretta nell’edizione più digitale della storia. Gli MTV EMA di ieri sera hanno visto trionfare i BTS, con 4 premi, ma come sempre le vere protagoniste sono le esibizioni degli artisti. Quest’anno, causa CoVid, tutti i live sono stati pre registrati e mandati in onda durante l’evento. Se vi siete persi lo show, ecco qui in fila tutti i momenti musicali:

Jack Harlow – What’s Poppin

Doja Cat – Say Somethin

David Guetta feat. Raye – Let’s Love

DaBaby – ROCKSTAR / Blind / Practice

Maluma – Djadja (Remix with Aya Nakamura) / Hawái

Sam Smith – Diamonds

Zara Larsson – WOW

Karol G – BICHOTA

Little Mix – Sweet Melody

Alicia Keys – Love Looks Better

Tate McRae – You Broke Me First

Madison Beer – Baby

YUNGBLUD – Cotton Candy / Strawberry Lipstick

Why Don’t We – Fallin



24kGoldn ft. Iann Dior – Mood