Menomale che Elettra c’è

Dovrebbe esserci una Elettra Lambo in ogni edizione del Festival, e lo diciamo per salvare anni come questi, in cui sembra tutto calcolato per non farci ridere manco per sbaglio.

Io il canone voglio pagarlo a lei per il servizio (gratuito) che ci sta regalando: il vero evento parallelo in cui capita qualcosa. Lei che non dorme e che si lamenta dei «festini bilaterali», qualsiasi cosa siano, lei che si trasferisce a Montecarlo per cercare tranquillità riuscendo nel miracolo di essere ricchissima e allo stesso tempo sindacalista (frase forte), dei diritti di tutti quelli che di notte pensano a dormire. Ma anche Elettra principessa del popolo (frase forte pt. 2), che entra nei bar a far balotta con i freak che frequentano strade della nostra Las Vegas.

Forse non dormire le fa bene davvero: a parte che quest’anno sta cantando meglio del solito, va detto, credo l’insonnia le abbia tolto quel pochissimo freno inibitorio di cui era dotata. Dito medio a La vita in diretta, confessioni private su Radio 2 «questa settimana non bombo perché mi stanca, mi spompa», ma anche lei che non ha idea chi siano i cantanti in gara, soprattutto se indie. Tommaso Paradiso, Franco 126 e Calcutta sono forse la stessa persona? Se lei dice così sarà vero.

Grazie a Sanremo abbiamo scoperto che Elettra Lamborghini è una diva da tisana e copertina come noi, altro che feste fino all’alba pic.twitter.com/QUy1hHq1Ti — ~Giuli ~💐 (@GiulianaEsse_) February 26, 2026

Intanto, i servizi tv e la programmazione e i social campano su ogni sua mossa.

“Mio marito è qua, ma non c’ho voglia di bombare. Sono troppo stanca. Se mi spompa poi domani non canto più”. ELETTRA LAMBORGHINI PATRIMONIO DELL’UMANITÀ SUBITO. #Sanremo2026 @ElettraLambo #Voilà pic.twitter.com/8zWq8VlH4Y — Massimiliano (@BigMaxOfficial) February 26, 2026

Non è semplice combattere la battaglia dell’engagement in solitudine, ma qualcuno deve pur farlo. Certo, c’è anche il suo pezzo. Voilà. Che, vi piaccia o no, è abbastanza come lei: spensierato, piacione. Lei si è impegnata: esibizione con coreografia, piume, video high budget.

Stasera si cala l’asso Las Ketchup per spaccare Internet millennial (e quindi le coreografie imparate in questa edizione sono diventate almeno due). Ce la farà l’ereditiera leopardata a salire in classifica? Il fatto è che le Las Ketchup a questo punto sono quasi superflue: Elettra sta facendo tutto da sola, le basta una camera puntata addosso. Noi lo sappiamo da quando partecipò al mitologico Supershore di MTV, ormai una decina d’anni fa. Chiamateci talent scout. Ci sarà anche per lei l’effetto Chiamo io chiami tu, quella strana cosa che fa diventare canzoni che volavano basse dei pezzi da classifica? Lo scopriremo presto. Comunque vada, se suo nonno faceva e guidava trattori, lei sta decisamente guidando questo Festival che grida abbiocco. Portatele un altro mazzo di fiori e accendete le camere dei cell.