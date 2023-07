Melodia, melodia canaglia: son tornati Fred De Palma e Ana Mena

«Hip-hop in the summer, don’t be a bummer, babe», canta Lana Del Rey in Summer Bummer, pezzone contenuto in Lust for Life in cui, tra i suoi strascichi vocali e una noia losangelina da bordo piscina, dice al suo lover, in sintesi, di non rompere le palle e di “essere il suo amante sotto copertura”.

Noi però non siamo a Los Angeles, l’immaginario delle nostre estati è ben lontano da quello annoiato di Lana in California e decisamente più vicino a quello del Latin Festival di Assago (quest’estate ci sarà pure J Balvin, just so you know). Per questo la notizia del ritorno di una delle coppie più calde del genere – parlando di temperatura, sì, ma anche di strusciamento sul palco, vedi l’esibizione al Love MI – merita un racconto dall’inizio.

Parliamo di quella formata da Fred De Palma e Ana Mena, reggaetonero lui e Ariana Grande iberica lei (sia chiaro che è un complimento). Coppia consolidatissima dei tormentoni estivi che quest’anno ha pubblicato un nuovo pezzo insieme. Siamo alla collaborazione numero 3, e ci sono delle aspettative. Per spiegarle, però, vogliamo dare un po’ di numeri.

Tutto parte con D’estate non vale. Era il 2018 e Ana Mena era ancora “solo” una cantante spagnola che provava a diventare famosa pure qui. È il suo primo pezzo in italiano, la pronuncia è molto più spagnoleggiante di ora e i due ci provano: il pezzo esce e funziona. Alto in radio, negli stream, passato in tv. Si portano a casa tre dischi di platino e sono tutti contenti.

Il colpaccio però arriva l’anno dopo: nel 2019 esce Una volta ancora. Che uno dice, è andata bene l’anno prima, cosa potrà succedere quest’anno? E invece: il brano diventa il primo numero 1 nella classifica FIMI dei singoli per Fred, posizione che occuperà per otto settimane diventando il singolo più venduto di tutto l’anno nel nostro Paese. A oggi siamo a 7 dischi di platino e 280 milioni di visualizzazioni per il video ufficiale. Il pezzo viene tradotto in spagnolo: esce Se illuminaba e diventa una hit anche nel Paese del pulpo a la gallega: i dischi di platino lì sono cinque.

Passa l’estate e i due si prendono una pausa. Continuano da soli, vedono gente, fanno cose, ma nel cuore degli amanti del genere c’è la speranza di un ritorno. E loro, a differenza di un’altra coppia da tormento(ne) che dovrebbe tornare a collaborare – parliamo di Baby K e Giusy – decidono di rifarlo sul serio.

È uscita Melodia Criminal, il feat. numero 3. Una bachata con la rima baciata (“E aspetto che mi sale, sale, sale / E mi fa male, male, male”) che è pronta a prendersi il suo spazio nell’immenso mare delle hit estive. Primo singolo di Fred dopo Adrenalina, seconda collaborazione estiva per Ana Mena dopo Acquamarina con Guè, in cui fa la sirena. Insomma, Fred e Ana sono tornati, la gara per il tormentone diventa spicy.

Considerando che poi loro sono a quota tre, tanto vale pensare a un disco insieme. Gli Al Bano e Romina dei giorni nostri? I Vianella? Wess e Dori Ghezzi? Perché no. Vogliamo prendere in considerazione un disco insieme in cui fanno cover reggaeton dei successi italiani degli anni ’60? Io dico sì, e non vedo l’ora di ascoltare la loro Felicità (Criminal). Pensiamoci, e buona estate.