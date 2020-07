Massimo Zamboni suona ‘Annarella’ in un club vuoto, il video

Mentre il coronavirus continua a rendere praticamente impossibile l’organizzazione di festival e grandi concerti, il mondo della musica dal vivo sta cercando strade alternative per restare vicino al pubblico senza accontentarsi dei concertini unplugged su Instagram e delle dirette dal salotto di casa.

Tra le tante iniziative messe in piedi in queste ultime settimane c’è Viralissima, un festival musicale digitale organizzato dalla Regione Emilia-Romagna con After Fondazione e LepidaTV per sostenere e dare visibilità alle realtà musicali della regione. Dal Bronson di Ravenna al Locomotiv Club di Bologna, Viralissima ha organizzato 32 concerti, tutti ripresi da quattro troupe televisive, che andranno in onda ogni sera su LepidaTV e sul canale YouTube della regione.

Tra i 200 musicisti coinvolti ci sono Beatrice Antolini, Giardini di Mirò, Her Skin, Julie’s Haircut, Massimo Volume, Modena City Ramblers, Murubutu, Skiantos (con Nevruz) e anche Massimo Zamboni, protagonista del video – girato da Undervilla Productions con audio a cura di Sonic Temple Studio – in cui suona il classico dei CCCP Annarella. Il concerto di Zamboni verrà trasmesso il 16 luglio. Trovate qui tutte le informazioni e la programmazione del festival.