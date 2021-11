Marlene Kuntz, 15 giorni nella factory di Karma Clima: il video-racconto

Dalla Valle Po alle Langhe, prosegue il viaggio dei Marlene Kuntz nel cuore della provincia cuneese con il progetto itinerante Karma Clima. Dopo la tappa di Ostana, il gruppo arriva a Piozzo dove proseguirà la scrittura e le registrazioni del nuovo album, atteso per la primavera del 2022.

Da mercoledì 24 novembre a domenica 5 dicembre, i Marlene Kuntz saranno impegnati nella seconda delle tre residenze in cantiere per Karma Clima: a Piozzo, oltre a comporre e incidere canzoni e musica, Cristiano Godano, Riccardo Tesio, Luca Lagash Saporiti, Davide Arneodo e Sergio Carnevale si confronteranno direttamente con la comunità locale e il proprio pubblico, alla ricerca di suggestioni artistiche e non solo, esattamente come accaduto a Ostana lo scorso ottobre e raccontato nel video che potete vedere qui sotto.

Rolling Stone è infatti media partner di questa nuova esperienza dei Marlene Kuntz: Karma Clima è una factory aperta a tutti, un laboratorio creativo dove si incontrano e crescono arti, mestieri e idee, dimostrando che un altro modo di lavorare, anzi, un altro mondo è possibile.

Durante la residenza di Piozzo, saranno almeno due le occasioni in cui i fan potranno ascoltare i Marlene Kuntz in versione inedita: lunedì 29 novembre e giovedì 2 dicembre alle ore 18 al pub Le Baladin, l’open studio sarà un’opportunità per scoprire in anteprima note e parole del loro undicesimo disco.

Ma ogni giorno di Karma Clima riserva sorprese tanto al pubblico quanto agli stessi Marlene Kuntz, come potete vedere nel nostro video-racconto dei 15 giorni trascorsi a Ostana. La terza e ultima tappa dei Marlene Kuntz e del progetto Karma Clima sarà nella Borgata Paraloup di Rittana. Continuate a seguirci per saperne di più.