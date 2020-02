Macché ‘We Are the World’, ecco ‘SanRobot’

Rolling Stone ha chiesto a Musixmatch di analizzare tutte le canzoni della storia del Festival di Sanremo a un’intelligenza artificiale. In questo articolo spieghiamo come: un modello di IA ha appreso autonomamente le caratteristiche del linguaggio della canzone e la sua espressività. Ha imparato, insomma, a scrivere e ha generato una serie di testi che rappresentano l’essenza della canzone sanremese.

Abbiamo scelto uno di questi testi e abbiamo chiesto ad alcuni cantanti in gara a Sanremo 2020 di interpretarlo. We Are the World, non ti temiamo: ecco il pezzo di SanRobot interpretato da Anastasio, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Levante, Rita Pavone, Pinguini Tattici Nucleari.