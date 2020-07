Lucio Corsi: «Le canzoni sono quadri da osservare smarrendosi»

Mi ritrovai in Maremma, dopo un tour già finito appena cominciato.

Rinchiuso in un podere tra alberi dell’ombra (non tra pali della luce) mi resi conto di quanto le abitazioni somiglino ad astronavi, entrambe hanno i sedili, gli interruttori e i finestrini per guardare fuori.

Le case se ci pensi sono delle astronavi

Nessuno sa come si accendano

Anche possedendone le chiavi

Ci sono ladri che hanno fatto sparire

Case nella notte

Ci sono quadri che non sanno che alle loro spalle c’è la cassaforte

Le case sono dei contenitori

Raramente tondi

Dove ti piace che ti vengano a trovare

E dove al tempo stesso ti nascondi

Ci sono ladri che hanno ripulito case svuotandone le stanze

Volevan dirci che se la casa non parte è perché è troppo pesante

Volano tutte

Volano le case di paglia

Volano i palazzi pesanti come volano i castelli di sabbia

Volano tutte

Volano le case di paglia

In fin dei conti il volo è libertà

Per chi ha come casa una gabbia

Mi ritrovai in Maremma, dopo un tour già finito appena cominciato.

La convivenza forzata con un pianoforte mi fece capire quanto fosse importante starsene zitti, gli strumenti musicali sanno tacere molto più degli uomini, molto più dei cantanti.

Il silenzio è una specie di notte, in effetti vanno a braccetto e spesso l’uno convive con l’altra, e come la notte anche il silenzio ha un’apparenza negativa. La notte e il silenzio non sono altro che due tipologie di fogli bianchi, due teli che cancellano il mondo dandoci la possibilità di inventarne un altro, migliore, peggiore o uguale (a nostra scelta).

La pianta carnivora un giorno mi ha detto

Per avere la voce una bocca non basta

Non voglio vedere le cose a cui tengo

sparire sul treno del tempo che passa

Che esista un altro mondo

Io non ne dubito

Basta credere agli occhi

anche quando si chiudono

Mi ritrovai in Maremma, dopo un tour già finito appena cominciato.

Nonostante gli uomini fossero fermi, bloccati, le lancette degli orologi continuavano a girare.

Non avendo più una direzione, costretto alla sosta, provai ad orientarmi con il tempo mettendomi uno specchio al polso.

Tentativo fallito.

Pur copiandomi gesti, sguardi, abiti e mosse il secondo me nel vetro fece finta di non sentire la mia voce al grido di “non invecchiare!”, così invecchiai in casa, perdendomi una primavera per strada.

“Riflessione sugli specchi”

Spesso mi sono sentito dire che le canzoni devono essere uno specchio, ovvero qualcosa dove ritrovarsi, ma le canzoni, e ne sono convinto, possono ancora essere un quadro.

Un quadro da osservare smarrendosi (sempre se fossimo costretti ad appendere le canzoni ad un muro).

Mi ritrovai in Maremma, dopo un tour già finito appena cominciato.

Le case divennero la piazza e noi le statue ferme al centro di essa. Siamo abili a scolpire le statue, a costringere i monumenti a vivere una vita col presente alla spalle, godiamo dell’ombra degli alberi fermi e nonostante tutto non sappiamo minimamente aspettare.

Siamo scultori terrorizzati dall’attesa, dall’immobilità.

Prima di tutto mi chiedo perché

Mi hanno messo in mezzo alla piazza

Che d’estate noi statue si muore

Sotto i raggi di un sole che spacca

Ci servono creme per la pelle di bronzo

E un cappello per le teste dure

Niente ci scuote

Meglio teste dure che vuote

Prima di tutto mi chiedo perché

Se c’è una statua c’è una panchina

Dobbiamo vivere da sole e in piedi

Guardando gente seduta vicina

Portate una gru e sdraiateci a terra

Anche solo per cinque minuti

Siamo belle da vedere

Ma ci potevate scolpire a sedere

Prima di tutto mi chiedo perché

Mi si debba posare in testa

Non una rondine di primavera

Ma il piccione più sporco che esista

Che vengano nuvole a farmi la doccia

E un po’ di sapone in un giorno di pioggia

Niente ci abbatte

Ci son giornate più dure di altre

Prima di tutto mi chiedo perché

Non possa volgere altrove lo sguardo

Ho gli occhi puntati su questo edificio

Sul muro sbiadito di un vecchio palazzo

È dura godersi soltanto una vista

Per me che non ho mai sbattuto le ciglia

Ma è così e non mi faccio domande

Vivo con il presente alle spalle

Prima di tutto mi chiedo perché

Ancora nessun cittadino m’ha detto

Da chi è che sarei travestito

a chi assomiglio e chi rappresento

Tutti mi guardano come se fossi

Stato qualcuno che camminava

Ma finora nessuno ha scoperto

che non è vero che son fermo aspetto

Aspetto che arrivi la notte perfetta

Per togliermi dalle scatole

Quando dormendo come dei sassi

le persone diventano statue

