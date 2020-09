Lo Stato Sociale suona ‘L’avvelenata’ di Guccini, il video

Lodo Guenzi canta L’avvelenata di Guccini a Piazza Maggiore, a Bologna, accompagnato solo da una chitarra acustica e dai cori del pubblico. È giugno 2018, e Lo Stato Sociale suona dal vivo nella piazza più importante della sua città. È un concerto particolare, gratuito, organizzato dopo una controversia con la sovrintendenza alle belle arti e paesaggio, e arriva pochi mesi dopo il successo di Una vita in vacanza a Sanremo. Questo spettacolo, e il rapporto del gruppo con quella piazza, sono al centro di La piazza della mia città, il documentario di Paolo Santamaria che racconta aneddoti, curiosità e ricordi legati a Bologna, alla storia d’Italia e ai suoi personaggi.

Nella clip, disponibile in esclusiva qui su Rolling Stone, Gianni Morandi – tra i protagonisti del film insieme a Luca Carboni, Enrico Brizzi e Matilda De Angeles – racconta un aneddoto che descrive il suo rapporto particolare con Guccini. «Lo chiamavo “il Maestrone” e ogni tanto lo prendevo in giro», dice. «Noi abbiamo due canzoni contemporanee, del ’66: la mia è C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, la sua Auschwitz. Lui mi rispondeva: sì, ma la tua è una stronzata». La piazza della mia città – Lo Stato Sociale è al cinema dal 17 settembre.