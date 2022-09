Venezia Hardcore è una comunità che brucia di vita

Un gruppo di persone corre in cerchio, spingendosi, scontrandosi con chi sta lì intorno, in piedi a semicerchio, a osservare quello che sta per accadere, a respirare l’aria accaldata e quello stato di tensione, liberazione ed euforia che si sta spandendo nella grande sala. Il batterista sul palco sta suonando un ritmo sostenuto, in quattro quarti. Uno dei chitarristi suona un accordo aperto, lascia che la distorsione si diffondi nella stanza e a uno sguardo d’intesa la band parte con un pezzo veloce e potentissimo, mentre finalmente chi è sotto il palco comincia a pogare, a lasciarsi andare, a sputare fuori entusiasmo e rabbia, in un’esplosione di divertimento e aggressività, che solo qui ha senso di esistere.

Eccomi al Venezia Hardcore. Un festival che in dieci anni è diventato una piccola istituzione, un punto di riferimento importantissimo per tutti gli hardcore kids d’Europa. Dopo le primissime edizioni, che si tenevano in una sala prove condivisa in cui pioveva dentro, il festival ha trovato la sua dimora al centro sociale Rivolta, a Marghera, in un’area enorme che per decenni è stata la manifattura Paolini e Villani. Per chi cresce da queste parti, nel Veneto sempre più cementificato, è facile sentirsi a proprio agio nei pressi di una fabbrica abbandonata, all’interno di uno dei tanti capannoni vuoti che ricoprono la regione. Tanto più per chi, a due passi da Venezia, ha assistito al declino inesorabile dell’area industriale più grande d’Italia – e magari ha visto morire qualcuno che ci ha lavorato dentro.

La laguna è lì dietro, ma qui è difficile che arrivi qualche turista. È una Venezia decisamente diversa questa, difficile inquadrarla dentro lo stereotipo di gondole, foto al tramonto e promesse d’amore. Difatti il motto, qui, è ‘Destroy Gondola!’.

È venerdì, il primo di due giorni di festival. Ventinove gruppi a suonare su due palchi, centinaia di partecipanti, vestiti con chiodi e magliette di band (ma si vede più di qualche maglia del Venezia FC), metallari, punk, tatuaggi di qualsiasi dimensione. Siamo pronti.

A rompere il ghiaccio ci sono i Mother, giovani, melodici, capaci di stare sul palco. Sono di Venezia, e la loro presenza conferma quella che è stata l’idea alla base del festival fin dall’inizio. Nelle prime edizioni suonavano solo band del collettivo Trivel, formatosi per organizzare i primi concerti. Poi, invitando band ospiti da altre parti d’Italia e del mondo, si è cercato di mantenere un equilibrio, dando spazio a gruppi local e a ospiti da fuori. E così anche la qualità è cresciuta: penso a band come Zeit, Oltrezona, Danny Trejo, ai miei favoritissimi Hobos, che hanno aperto l’ultimo tour italiano delle leggende Napalm Death, fino ovviamente agli Slander.

L’esposizione che ha raggiunto la band, anche grazie ai videoclip, è stata notevole: in pochissimi anni una band di ragazzini è arrivata a suonare in tre continenti, facendo tornare l’entusiasmo verso la musica hardcore a chi non aveva mai potuto vedere dal vivo band come Negazione o Raw Power, scoprendo tutta una nuovissima generazione di appassionati. Samall Ali, il cantante della band, è il volto più conosciuto del festival, anche se quest’anno compare meno, evidentemente preso dal grande lavoro dietro le quinte. Molte delle band che salgono sul palco lo ringraziano personalmente.

A riprova del forte legame con la città che questo festival esprime, anche la squadra di calcio del Venezia (che ha lavorato moltissimo sulla comunicazione dopo la promozione in serie A) ha dedicato a Samall uno dei tre cortometraggi che ha realizzato per raccontare storie poco conosciute di personaggi legati alla musica e alla curva. Oltre a Samall, gli altri protagonisti sono Marco Furio Forieri, fondatore insieme a Oliver Skardy dei Pitura Freska, e il collettivo musicale Opificio. Nel corto (a tratti è davvero commovente) Samall racconta che «il fatto che la gente impazzisca completamente, che si lanci e perda ogni tipo di inibizione, è una cosa che mi gasa di brutto».

Una delle cose che mi ha colpito di più in questi è la crescita professionale del festival: scalette e orari sempre più precisi, fonici preparati e suoni quasi perfetti durante ogni concerto. C’è infatti chi, come Samall, grazie ai primi passi mossi con il festival si è inventato di fatto un lavoro, dedicandosi full time all’organizzazione di concerti.

Tra i miei gruppi preferiti di questi due giorni ci sono i Baratro. Il loro sound, tra noise e hardcore, è di una potenza indescrivibile. Scopro poi che si tratta della nuova band di Dave Curran, bassista degli Unsane, gruppo fondamentale della primissima scena noise di New York. Dave ora vive in Italia e ha tirato su un gruppo eccezionale, che spicca decisamente anche in un contesto di qualità veramente alta.

A fine concerto mi sposto dall’Open Space al Nite Park. Salgono sul palco i romani Guinea Pig, che con il loro grind spazzano via qualsiasi residuo di melodia che possa esserci rimasto nelle orecchie. Nella grande sala si diffondono i suoni bassissimi della band, sotto il palco è lo sfacelo. Non è semplicissimo descrivere tutto ciò a chi non è avvezzo a questo stile musicale, ma un amico che ha assistito con me al concerto li ha paragonati ai Caninus, gruppo di Brooklyn che come cantanti avevano due cani pitbull che abbaiavano incazzati. Una descrizione abbastanza accurata.

Konquest e Game Over risvegliano la voglia di metal in tutti i presenti, mentre i Fulci, il cui nome è ispirato al famoso regista di horror, sono effettivamente la colonna sonora perfetta di un incubo da cui non riusciamo più a svegliarci.

È una blasfemissima festa quella dei sardi Raw, con il cantante quasi del tutto nudo che si presenta con maschera sadomaso, armeggia con un crocifisso rovesciato, chiude il concerto gridando in mezzo al pubblico perché il microfono non funziona più. E si chiude con i Dropdead, con i loro pezzi brevi e velocissimi, che parlano di diritti degli animali e di etica DIY, di antifascismo e di collaborare e prendere posizione per rendere il mondo un po’ migliore. Tema che ritorna in questi concerti, con i milanesi Golpe ad esempio, o con i Klasse Kriminale. Tutti puntano l’accento su come il fatto di mettersi insieme sia già un modo per agire sul mondo. E credo che il collettivo del Venezia Hardcore lo esemplifichi abbastanza bene, in un modo decisamente peculiare.

Nel 2020, quando il festival era fermo a causa del covid, il collettivo ha continuato a occuparsi della comunicazione del Venezia Hardcore, realizzando alcuni video ironici su questioni ambientali, sulla grave problematica delle grandi navi in laguna, sulla presenza del virus. In uno dei video compare il comico veneto Natalino Balasso, che riprende in chiave local il discorso tenuto da Greta Thumberg alle Nazioni Unite. In quell’anno è stato inoltre realizzato un box in legno con del merchandising di alcune band italiane (come i Talco, i Bull Brigade, gruppi legati alla Timebomb Records o al collettivo veneziano), i cui proventi sono stati donati all’ospedale di Bergamo, travolto in quei mesi dalla pandemia. In questo caso la comunicazione è affidata ad una fantastica televendita con una preziosa imitazione di Roberto Da Crema.

Il sabato arrivo a concerti già iniziati, dato che oggi si comincia alle 16. Riesco ad ascoltare gli Short Fuse, band interessante della sterminata fucina della Roma Hardcore. Con gli inglesi Big Cheese, che il cantante traduce in «formaggino», avremo un assaggio di quello che ci aspetterà poi questa sera anche con l’altra band proveniente da Leeds, i Flex. Il pogo con queste due band è incredibile. Entrambe le band hanno già suonato in anni precedenti al Venezia Hardcore. Si sono integrati bene, direi, dato che il cantante dei Big Cheese farcisce gli intermezzi tra un pezzo e l’altro di ghesboro e altre parole, un po’ sconclusionate, in italiano.

Mi sposto verso un’altra area del festival. Fin dalle prime edizioni, lo spazio della grande area dell’hangar ospita, oltre alle bancarelle con il merchandising delle band, gli stand di dischi e vinili, quelli dedicati ai libri, all’abbigliamento o alla tipografia, un vero e proprio skatepark, con una rampa attrezzata in cui si sfidano esordienti e skaters più esperti. Quest’anno (anche grazie al supporto di Vans), si è svolto un contest, con premi in denaro e partecipanti accorsi da tutto il nordest, tra cui Fabio Montagner, che è stato per dieci volte campione italiano. Chi ha vinto? Non ne ho idea, ero probabilmente a prendere una birra mentre si decretava il vincitore. Ma la sfida è durata un sacco. E, anche molto dopo, i più giovani hanno continuato ad affrontarsi a colpi di tricks e ollie, applaudendosi, esaltandosi per i movimenti più riusciti.

Ci avviciniamo alla fine della serata. Riesco a sentire buona parte del set dei Frammenti, band di Torino che all’inizio degli anni ’90 ha dato una direzione nuova al punk hardcore, verso l’emo e il post rock. Sono in forma, li avevo già visti quest’estate a Bologna insieme ai Karate e agli Eversor. Sono un tuffo nel passato che quest’edizione ha portato avanti anche con la reunion dei 400 Colpi, il ritorno dei Melt, il concertone dei Klasse Kriminale, con una sala concerti strapiena e il pubblico intento a cantare in coro i pezzi conosciutissimi degli alfieri dell’Oi! italiano.

Fuori piove, mentre sul palco principale arrivano gli Ojm, band che da Treviso ha portato il suo mix di stoner e garage un po’ ovunque fin dal 1996. È una scelta musicale un po’ inusuale rispetto al resto dei gruppi dei due giorni di festival, ma alla fine ci stanno benissimo: è la chiusura musicale perfetta, prima di salutare i fioi e bere insieme l’ultima birra.

Venezia Hardcore è una comunità che continua a ritrovarsi e a crescere, edizione dopo edizione. L’hardcore è questa roba qui: rabbia, sudore, collaborazione. La voglia di mettersi insieme per migliorare le cose. Ecco, uno degli enormi meriti di questo festival è di averci ricordato che ne abbiamo ancora un grandissimo bisogno.