Sudati e felici: le foto degli Yard Act in concerto, nel backstage, sotto il palco

Il concerto dei Primal Scream a Torino è stato un pacco screamadelico

Era annunciata come una celebrazione di 'Screamadelica' e invece la band ha fatto due soli pezzi dal disco del '91. Un concerto rock non è una serata di musica classica, ma perché non avvisare? E pure il resto dello show non è stato all'altezza della fama di Bobby Gillespie & Co.