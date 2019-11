RS Profondo Backstage: Club To Club

Holly Herndon e i suoi esperimenti con l’intelligenza artificiale, la popstar del futuro Sophie, il ritorno di James Blake o il trionfo dei Chromatics, e ancora il live di Skee Mask insieme a Weirdcore fino al jazz cosmico dei Comet Is Coming, passando per il math-rock dei Battles o l’elettronica a 360° di Floating Points. Siamo stati a Torino per raccontare la diciannovesima edizione di Club To Club, nei giorni in cui l’avanguardia sonora è tornata a prendersi il palco del Lingotto, con 30mila presenze tra più di 50 show, 16 esclusive e 11 debutti italiani, con quasi 100 artisti provenienti da 5 continenti.

Armati di telecamera siamo entrati nei camerini, nei backstage dei concerti e sul palco insieme agli artisti per raccontarvi il più grande festival italiano da una prospettiva inaccessibile a tutti. Tranne che a noi.