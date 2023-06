Primavera Sound Madrid 2023: rifatelo, però meglio grazie

A un certo punto, durante l’act (incantevole) dei Japanese Breakfast al Primavera Sound di Madrid, al bassista sono caduti gli occhiali. Si è visto molto bene, grazie ai maxischermo usati per trasmettere live le riprese dai due main stage. La cosa sarebbe stata del tutto trascurabile, se non fosse che quegli occhiali non sono mai stati tirati su, non, almeno, fino alla fine della performance. In qualsiasi altra situazione, tutto questo non sarebbe stato del minimo interesse. Per il capitolo madrileno del Festival dell’estate europea, invece, è stata la manifestazione di una metafora immediata, e calzante.

Ma facciamo un passo indietro. Perché l’esperienza del festival comincia ben prima che sotto il palco della Ciudad del Rock, repubblica della musica istituita a suppergiù 41 chilometri e 43 minuti di macchina dal centro di Madrid all’Arganda del Rey, direzione Sud-Est. Per arrivarci, l’organizzazione aveva messo a disposizione un servizio di navetta gratuito da e per lo stadio Civitas Metropolitano, casa dell’Atletico Madrid e situato nella estrema periferia Est della metropoli. Tutto bene, dunque? Mica tanto.

Innanzitutto, perché biglietti e braccialetti – le conversioni fisiche dalla prenotazione online – le devi ritirare allo stadio, compiendo un intero giro intorno all’anello per poi riportarti agli stalli delle navette. Vabbè dai, poco male. Imbarcati sul bus, ci godiamo il viaggio come una scolaresca delle medie in gita, rumorosi e allupati. Le colline attorno a Madrid sono smeraldo, sembra quel Lazio che alterna terra e boschetto. Arrivati allo svincolo direzione Primavera, l’autista passa davanti al cartello Arganda del Rey, lo ignora, si re-immette sulla superstrada. Direzione: Valencia. È forse sbucato un quarto Primavera spagnolo di cui non sapevamo niente? A più di 300 chilometri da dove ci troviamo?

Ovviamente, no. Il nostro pastore si ravvede e, dopo molti sospiri e ancora qualche indecisione su svolte, svincoli e rotonde, e subito prima che si potesse dichiarare sequestro di persona, parcheggia fuori dalla Ciudad. È presto, le porte sono aperte da mezz’ora, la coda per entrare è nulla. Nonostante questo, una ragazza dello staff ci indica il campo dal lato opposto all’entrata, dice qualcosa come “Dovete fare tutto il giro così evitiamo code”. Eravamo a dieci metri dall’entrata, eravamo 40 teste. Per fortuna qualcosa la distrae, scattiamo come furetti e ci evitiamo questa assurdità. Solo, però, per scoprire che sarebbe stato possibile ritirare accrediti e biglietti anche lì, ai cancelli d’entrata, nonostante il terrorismo psicologico di trenta mail nei giorni precedenti che ci invitata a ricordarci di come fosse fondamentale passare prima dallo stadio. OK. A questo punto, due rapidi conti: arrivo allo stadio 15:15 circa, sbarco alla Ciudad 16:50 minuto più minuto meno: ¿qué?

Per fortuna, in questa odissea, il recinto del Primavera ha il sapore delle delizie di Circe e non, come è andata finora, delle trappole di Polifemo. La situazione è rilassata, i sorrisi abbondano. Gli spazi sono ampi, i palchi ben congegnati, la line-up si riscalda e si introduce già nel vivo. Le code per bere e cibo sono inesistenti (Primavera Madrid festival a KM40 e Code0), i bagni esistono, sono indicati, funzionano, sono puliti, anzi, limpios. Dopo lo shock di trasporti infiniti, infernali, sconfortanti, per nulla da Madrid: capitale da cui avremmo tanto da imparare, con fitta rete di trasporti pubblici a prezzo accessibile (circa 2euro la corsa in metro), rimpinzata di taxi “ufficiali” e dal basso (Uber, Cabify, ecc.) e soluzioni di micromobilità (le grandi metropoli, e non le metropoli grandi, si riconoscono soprattutto dallo stato dei trasporti); ecco, sembra di essere stati noi il bassista dell’inizio, che perde gli occhiali senza accorgersene e si dimentica pure di tirarli su perché, alla fine, ma che gli frega. Entrare alla Ciudad del Rock è stato perdere gli occhiali della stizza che montava, e ricordarsi perché amiamo tanto la musica dal vivo. E nulla ha più distrutto quell’euforia.

Non l’ha fatto l’inconveniente tecnico all’inizio dell’act di Baby Keem, che ha bruciato il primo quarto d’ora della performance sembra per motivi di problemi di suono. Non l’ha fatto la mezz’ora di ritardo con cui i Depeche Mode, primi headliner della giornata del 9 giugno, si sono presentati sul palco, spingendo in avanti di 30’ la scaletta dei due main stage, affiancati e alternati nella schedule (sole le schiene distruggono, queste cose). Non l’ha fatto il fango che, come un mostro dal Sottosopra, si affacciava sotto la superficie dell’erba sintetica messa a ricoprire le aree sterrate delle Ciudad, probabile ragione per cui la data inaugurale del Primavera Madrid, 8 giugno, è stata cancellata con meno di 24 ore di preavviso dopo che alcuni giorni piovosi avevano messo a dura prova la tenuta del terreno.

Non l’ha fatto soprattutto perché lo spettacolo è stato a regola d’arte. La strana coppia Depeche Mode-Kendrick Lamar, headliner consecutivi in scaletta, ha dimostrato che la corona può essere condivisa tra i re del synth pop di ieri e il re del rap di oggi: Dave Gahan fa il sensuale sul palco, piroetta sui tacchi bianchi come un cigno in mezzo a qualche lacrima che si stacca dal pubblico, non sta fermo un secondo e dà una lezione di stile per gli annali. In forma anche il compagno di viaggio Martin Gore, con vocalizzi e chitarra ancora appuntiti. Chiudono sulla preghiera di Personal Jesus, che forse, appaiata al Memento Mori dell’ultimo album, si può leggere come il vero sunto della loro carriera: divinità che calcano il palco.

E allora eccone un’altra, in completo di tuta rosso, occhiali intellettuali dress-to-impress e calzettoni di spugna, che infila The Heart 5, N95, Maad City, DNA, Humble, Money Trees e Family Ties (insieme al cugino Baby Keem). Rispetto allo show di Barcellona, dove Kendrick Lamar aveva cancellato in superiorità i Depeche Mode, a Madrid gli equilibri si sono mantenuti, complice probabilmente un pubblico più diversificato anagraficamente, meno internazionale (si parla comunque di artisti europei vs artista americano) e con forte presenza giovane anche per l’act della band britannica.

Equilibrio d’età che però, man mano che il Primavera si inoltra nella notte, si sbilancia a favore di Millennial e Zoomer. È “colpa” dell’elettronica che insorge – c’è questa immagine di un signore con chioma canuta e bellissima che finisce da Fred Again.., si guarda intorno e se ne va; o quella di un rocker d’antan che fa “yo yo” sopra Baby Keem aspettando i Depeche Mode, e fosse anche stato serio, la scena avrebbe comunque avuto un valore comico assoluto – dopo un ultimo colpo di coda del passato attuale con i Bad Religion e di alt-rock con gli Alvvays. Sul palco salgono Ascendant Vierge ed è il paradiso dei raver (mischiato a vocalizzi stranianti da opera lirica), Christine and the Queens con il suo pop ultradimensionale, che canta topless e inneggia alla transustanziazione dei corpi in spirito, e poi Four Tet in ottima forma, con un set che strizza l’occhio ai più giovani con remix presi dallo scorso decennio e che catapulta nel fiore dell’adolescenza brufolosa, euforica, disperata.

Sul main stage invece, che si riattiva, è il turno di Fred Again.. e Skrillex, che tra letterali fiamme (ma non pseudo-dolose questa volta, bravo Sonny) danno il via alla festa, quella che salta, suda, e se ne sbatte delle gomitate in faccia durante il pogo. Questo sì, insomma, che è un festival. Se non fosse che Itaca non è ancora raggiunta. Camminando verso l’uscita sotto la pioggia vocale del J-Pop di Kyary Pamyu Pamyu, per terra ritroviamo gli occhiali che avevamo dimenticato qualche ora prima. Quasi senza pensarci, li inforchiamo di nuovo. Ed è proprio in quel momento che il mare si ingrossa nel Mediterraneo, il percorso è ancora una volta deviato, e l’incubo ricomincia: ma dove sono i cartelli per i taxi? Ma se ho prenotato un Uber, come devo andare? Ma perché qui tutti parlano solo spagnolo in accento stretto? Perché nemmeno i tassisti sanno la maledetta strada da qui alla città? Prendo la navetta anche al ritorno e me la rischio con i trasporti una volta tornata allo stadio?

La fine ufficiale di questa storia non è importante. Però, Primavera, un consiglio: bella la data extra a Madrid, il pubblico intercettato è diverso, la città è uno dei posti a oggi più belli in Europa, gli artisti presi benissimo e così la folla. Però non costringerci a fare questo giochetto degli occhiali tutte le volte. Facciamo che si impara dalla follia di quest’anno, si prendono steward che spiccichino mezza frase in inglese, rivediamo la logistica e soprattutto, ma a stretto giro, che si rimborsi per gli show saltati l’8 giugno (ultima parentesi: data cancellata “per pioggia”, ma l’8 giugno, a Madrid, non ha piovuto). Così almeno possiamo vedere sempre lo stesso festival, e non due diversi. ¡Hasta la proxima!