Sul palco stanno rompendo una lastra di ghiaccio. Il rumore si allarga nel teatro, mentre Patti Smith racconta di lacrime congelate come diamanti: qualcuno ci ha fatto una collana. Ero venuto a sentire Patti Smith, mi ritrovo in Siberia a cercare una sciarpa, che fa freddo. Pare che il proprietario non l’abbia indossata e si sia preso una brutta polmonite. Intanto il suo mondo sta scongelando. Amava il freddo, lui.

Siamo al Teatro Lirico Giorgio Gaber per Correspondences Live. La serata chiude, insieme alla replica dell’indomani, Terraforma EXO 2026, progetto di esplorazione sonora come punto d’incontro fra sperimentazione artistica, ambiente e comunità. Nel cartellone stasera c’è una piccola donna di 79 anni con le trecce brizzolate; sul palco è accerchiata da quattro musicisti, rispettosamente in secondo piano, e un parallelepipedo di ghiaccio.

Soundwalk Collective, il progetto di Stephan Crasneanscki e Simone Merli, lavora da anni su una possibilità: andare in un posto, ascoltarlo, raccogliere ciò che trattiene della propria storia. Crasneanscki e Smith si sono incontrati per caso su un aereo. Ne è nato un dialogo che dura da oltre un decennio, e da ieri – questo viaggio – ha spazio ed è visitabile in Triennale Milano, tra installazioni audiovisive, disegni e manoscritti . Crasneanscki riporta suoni da geografie remote, Merli contribuisce a trasformarli in composizioni, Patti ci entra con le parole.

Il risultato è uno spoken word attraversato da elettronica, percussioni e aperture al canto, con visual accecanti e maestosi. Patti legge, lascia cadere i fogli, li accarezza a terra. Ha un paesaggio cartaceo ai piedi, mentre alle sue spalle le pellicole occupano il fondale: riprese dei luoghi, materiali d’archivio, facce gigantesche.

Il filo non è facilissimo da seguire, ma i grandi divaricamenti – tanto geografici quanto tematici – non perturbano la volontaria sospensione dell’incredulità. Prima della Siberia si era passati da Chernobyl. Sullo schermo le strutture arrugginite, una seggiovia in rovina, l’abbandono. Nella voce, un’infanzia che si muove dentro un bosco contaminato, fra giochi, apparizioni e una luce che promette meraviglie e avvelena. Children of Chernobyl tiene assieme lo stupore dei bambini e l’orrore di quello che gli sta succedendo. Il Graal finisce avvolto nel plutonio. Poi comincia la lettura dei dati: 94 protoni, 145 neutroni, plutonio 239. La voce elenca misurazioni, reattori, percentuali. Il mantra del registro della catastrofe. Quando torna il canto, quelle cifre scandiscono e scalfiscono l’età dell’innocenza. Ci sono frutti che non si possono mangiare, rose che non si possono annusare, letti e piccoli corpi. La ninnananna diventa una forma terribile di attesa. Eppure Chernobyl è anche il luogo in cui la vita, dopo l’uomo, insiste: la natura occupa il vuoto lasciato. Siete passati, avete fatto un disastro, e tolto il disturbo. Il luogo, però, non se ne va mica.

Poi arrivano i lupi. Prince of Anarchy convoca Pëtr Kropotkin, il geografo e rivoluzionario che nelle esplorazioni siberiane aveva osservato il ritiro dei ghiacciai e riconosciuto nella cooperazione tra specie una possibilità di vita. Patti gli parla con intimità. C’è la sciarpa, appunto. Le rotte degli animali che cambiano, i mammut che riemergono dal permafrost. L’anarchia si intravede nel riassetto brutale di una natura stravolta. Il lutto per una persona e quello per un paesaggio, diventano simbiotici. Il ghiaccio rotto sul palco acquista un peso diverso. Si sente la materia cedere. Nei passaggi difficili da decifrare c’è un suono a cui aggrapparsi: un colpo, un respiro, un campanaccio. Lo spettacolo accumula simboli e qualche volta mi lascia indietro. Poi qualcosa vibra e mi recupera, e mi fa risalire nel flusso di coscienza cadenzato da Patti dal centro del palco, prima del deragliamento.

Con Cry of the Lost si va in apnea. Il racconto parte dalla Genesi: Dio raccoglie le acque, compare il mare, ed è cosa buona. Seguono i navigatori, il petrolio, l’oro nero. Il passaggio dal prendersi cura del mondo al possederlo avviene con una naturalezza agghiacciante. Le esplosioni delle prospezioni sismiche per cercare idrocarburi devastano l’ambiente acustico degli oceani. Le registrazioni subacquee e i materiali raccolti con TBA21-Academy diventano il corpo della composizione. Una balena cerca la propria famiglia e non riesce più a trovarla, mentre le denotazioni del gong evocano profondità abissali.

Il dialogo tra natura e universo sovietico ritorna con The Acolyte, the Artist and Nature. Appaiono fotogrammi da Andrej Rublëv, di Tarkovskij. Patti dà voce alla Natura, che accoglie il giovane fonditore di campane. «Let me see your hands». Sono sporche, callose, forti. Gli offre un letto nel fieno, otto lune crescenti sopra la testa, una preghiera per suo padre. Gli chiede dell’argilla, grigia e malleabile. Il ragazzo dovrà dare voce al metallo, il pittore tornare alle sue icone.

Un applauso, un sorso d’acqua, e mi ritrovo su un traghetto nel Mar Nero. Arriva Medea, sullo schermo il volto smisurato di Maria Callas. Il valore del suo silenzio. Sono frame provenienti da I tagli di Medea di Pasolini: la faccia marmorea trattiene il movimento e non dischiude labbra, la voce di Patti lo rimette in circolo. «Do you remember me?». La donna che parla ricorda la ragazza che è stata, ciò che ha lasciato per Giasone, il dono delle sue parole. Si chiede se lui abbia amato lei o la sua lingua d’oro. Il vello, il sangue dei figli, la ricchezza, l’acredine, e la perdita. Il monologo ci fa abitare la memoria della madre che ha ucciso, mentre chiama l’uomo che l’ha abbandonata, in una celebrazione della “Joy of our life. Our dead life.”

Fra un testo e l’altro Patti strappa un foglio, ne cerca un altro, si interroga sullo spartito. In questo viaggio c’è qualcosa di molto terreno nel modo in cui lei tiene il palco: deve trovare la pagina giusta, bere, ripartire. La sua voce dà una misura umana all’altissimo dialogo, rende accessibili al tatto distanze cosmiche. Un ghiacciaio, una madre mitologica, un regista morto.

Da Medea a chi l’ha filmata il passaggio è doloroso. Nel capitolo Pasolini compare Willem Dafoe, il suo volto scavato nel film di Abel Ferrara. La composizione contiene anche registrazioni dal set, le voci dell’attore e del regista: il cinema entra nella musica con i propri rumori di lavorazione. Il ritmo si fa insistente, ipnotico, quasi techno. Patti avanza fra desiderio, violenza e sequenze che si disgregano. La fellatio e l’omicidio.

C’mon man

Our minds are going

Pasolini is dead

And life, like film, goes on.

La vita va avanti, ma lo spettacolo è finito. Patti lo conclude sul climax pasoliniano, e ci concede una “tiny benediction” piano e voce. In omaggio a Il Vangelo secondo Matteo, ci canta Wing.

Gli applausi, e prima della buonanotte – nella standing ovation – arriva Because the Night. Che ci vuoi fare Patti, siam poi sempre just kids, dopo tutto questo vagare ci fa piacere crogiolarsi in un luogo riconoscibile. Patti ce la canta e la restituisce alla città: “Because the night belongs to Milan”, concedendo anche al pubblico un approdo preciso nella circumnavigazione sconfinata della sua geografia sonora.