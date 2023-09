Nel folk senza confini di Robert Plant, gli Zeppelin sono un’appendice (e va bene anche così)

Da un po’ di anni a questa parte, potremmo dire in realtà dall’inizio del nuovo millennio, Robert Plant è andato incontro alla quarta fase delle propria carriera, quella che potremmo definire della riscoperta delle proprie origini musicali. Dopo la prima, quella con i Led Zeppelin, aveva provato ad allontanarsi completamente dal fantasma del gruppo, inizialmente addirittura rifiutandosi di eseguirne i brani dal vivo. Poi, per quasi tutti gli anni ’90, in qualche modo aveva cercato di far pace con un passato per lui fino ad allora più ricco di eventi da dimenticare che da riportare stancamente in scena: un ritorno in compagnia del vecchio amico Page che però era stato in grado di portare la musica degli Zeppelin verso quelle sonorità arabeggianti o world music per le quali gli originali sembravano in qualche modo essere nati. Un’evoluzione che Plant ha continuato a portare avanti senza il chitarrista dai primi anni 2000 attraverso nuove composizioni e, soprattutto, cover spesso sepolte da cumuli di polvere ma che per lui significavano molto.

Ecco, il progetto Saving Grace, nato improvvisamente un po’ come tutti quelli di Plant, sembra quello che più si addice non solo all’età del vecchio leone inglese, ma anche la parte finale di un percorso iniziato in qualche modo con Led Zeppelin III e passato attraverso tutte le fasi della sua vita. Grazie alla condivisione dei brani con la bravissima Suzi Dian (che gli permette di inglobare nello show anche le sfumature del suo progetto con Alison Krauss) e a una band in grado di supportarlo sul materiale di ognuna delle sue vite, Plant sembra infatti aver trovato finalmente il mondo che gli appartiene. Un mondo fatto di folklore, di leggende e di tradizione, ma anche di musica nera in tutte le sue varianti: dal blues al soul fino al jazz. Uno spazio vitale in cui, ancora una volta, gli viene più facile attingere da materiale altrui, più o meno noto, che da quello della band che l’ha reso una celebrità. Perché comunque, dopo essersi rappacificato con quella parte della sua vita, l’unica sicurezza a un suo concerto è che lo spazio per quell’epoca sarà comunque sempre un’appendice e non lo scheletro portante dello spettacolo.

Fin da principio al Teatro Romano di Ostia Antica abbiamo la conferma dell’ottimo momento vocale attraversato da Plant, già evidente nelle date precedenti: il timbro è immutato e le celebri urla, inevitabilmente centellinate, sanno ancora mettere i brividi. Non una cosa scontata, visto che in passato non sempre le cose sono andate così, oltre alla conferma ulteriore di una consapevolezza ormai pienamente raggiunta. E all’insegna dell’equilibrio è anche la scaletta, che pesca soprattutto da brani altrui, ma che allo stesso tempo recupera gemme tanto del repertorio solista che di quello degli anni ’70. È il caso di Down to the Sea, da Fate of Nations, così come Rain Song, Friends o Four Sticks, tutte riarrangiate per sembrare parte di un unico album autobiografico.

Il Teatro Romano di Ostia Antica fa il resto. Plant declama a più riprese il suo amore per la città eterna, affermando che ogni volta che vi fa ritorno abbia la sensazione di trovarsi in un secolo diverso. Qualcosa di simile a ciò che fa lui per noi, regalandoci lo stesso senso di eternità. Anche il suo pubblico sembra aver finalmente accettato il fatto di non trovarsi di fronte a un artista nostalgico o alla riproposizione di vecchi cliché da dio del rock. Tutte cose risposte in un vecchio armadio all’indomani dell’esibizione dell’O2 Arena. «L’ho fatto per una sera e non lo farò mai più», aveva giurato. Logico che anche a Ostia a farla da padrone siano le magliette dei Led Zeppelin e che ogni volta che il nostro accenna a un qualsivoglia brano della loro discografia, la gente scoppi di gioia. Tuttavia, se una volta le richieste erano continue (così come le lamentele a fine concerto), oggi si gode di tutto quello che arriva. Perché, oltre ad aver compreso che Plant abbia tutto il diritto di non scimmiottare quello che fu solo per farci contenti, è davvero emozionante vedere che il fuoco di un tempo sia ancora lì, anche se sotto altre spoglie.

Basta guardarlo negli occhi per comprendere che Plant oggi sia un uomo felice e un artista libero da qualsiasi tipo di costrizione. E te ne accorgi ancora di più quando, senza preavviso, ti butta lì un “babe, babe” o accenna qualcuna delle vecchie mosse di un tempo strizzando l’occhio come a dire: sotto sotto sono sempre io. In questo senso, uno dei momenti più significativi della serata resta l’esecuzione di Satan, Your Kingdom Must Come Down, traditional di cui aveva registrato una cover per Band of Joy, che si conclude con la parte finale di In My Time of Dying. Doppia voce, banjo, chitarra slide e batteria prima jazzata e poi fragorosa e sonorità che sembrano provenire da ogni continente del mondo: la sintesi perfetta del percorso di cui sopra.

Sopra il teatro romano, oltre a un numero imprecisato e talvolta fastidioso di aerei, non può che aleggiare inevitabilmente il fantasma dei Led Zeppelin. Uno spettro che, per una sera, Plant è riuscito a esorcizzare.