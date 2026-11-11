Ma quale rapper, Artie 5ive sta diventando una popstar

Ci siamo ormai abituati alla logica del “grande evento” e del “tutto esaurito”, la catena alimentare dell’algoritmo musicale che dal primo anello, pieno di brillocchi, del rapper di quartiere passa per dischi di platino, club, palazzetti e stadi è parte del gioco, tanto vale esplicitarla, esorcizzandola ed esaltandola allo stesso tempo. Il “primo Forum” – ormai capitolo standard del romanzo di formazione dei musicisti di questi anni – di Artie 5ive diventa quindi un gioco da grandi, con tanto di slot machine (Artie poi raccomanda ai più piccoli di stare in guardia dal gioco d’azzardo, pubblicità progresso) sui ledwall che annunciano, ogni manciata di brani, l’ingresso dell’atteso e prevedibile ospite: Astro, Papa V e Nerissima Serpe, Anna, Lazza e altri.

Le regole sul palco le fa il rapper di Bicocca, da tempo ormai next big thing mentre dietro s’affaccia una giovanissima nuova scena già pronta a chiedergli il conto: una lunga scaletta con tante hit – Sogno Americano, 00, 7Eleven, Milano Testarossa – seguite dal labiale dei giovani fan che muovono dita e mani secondo i codici dei balletti TikTok; e poi il palco costruito modellando l’immaginario dell’artista ai canoni dei concerti trap, il riferimento rimane il live di Asap Rocky con l’elicottero in scena e il corpo di ballo che pare un esercito, ma tocca fare i conti col budget. Quindi ecco un plastico urban, con tanto di cassonetti che bruciano, saracinesche di garage e insegne al neon di locali, scenografato con luci rosse da club e video stile Grand Theft Auto, a segnare il comune denominatore della poetica di Artie5ive, la velocità.

Si presenta vestito da pilota di Formula 1 che corre nel circuito della Fashion Week attraversando il traguardo luminosissimo Vittoria, che è il titolo del nuovo album di cui durante la pausa del concerto farà ascoltare brevi spoiler. E da qui il rapper inizia a correre, accelerare barre e rime sui bassi e i synth delle clubbing trap del suo socio Ddusi, performando come un vero atleta del rap.

È così che entra il gioco il vero protagonista di questo concerto – l’elemento che lo differenzia dal resto della scena – ovvero il corpo di Artie 5ive: calciatore VIP, ballerino (uno dei pochi che non si muove goffamente sul palco, anzi), pilota spaziale, pugile, soldato dell’esercito del quartiere milanese di Bicocca, ma soprattutto sex symbol, icona erotica per teenager, Man of the Year delle riviste, per citare una sua canzone. Lo stilosissimo Artie si mangia il palco col suo solo standing fisico, non ha bisogno d’altro, e l’entrata a sorpresa di Tony Effe, più british che mai col mocassino e la giacchetta di camoscio, sembra quasi un passaggio di testimone, di fronte agli impacciati seppur performanti Papa V e Nerissima Serpe.

A proposito di velocità c’è da dire che Artie però funziona al meglio quando il beat rallenta, e tutto, lui compreso, diventa più pop e meno rap (vedi Boulevard o Sogno Americano), anche perché di pop star così, sexy e contemporanee, l’Italia ne ha pochissime e varrebbe la pena giocare il campionato o la Champions di Sanremo con la stessa maglia di Ghali e Mamhood piuttosto che con quella di Gué, che da tempo lo considera il suo successore al trono, ma ieri non s’è visto.

Fisico di Artie a parte – ma parlando di un live è elemento di peso – c’è poi uno sguardo sul mondo dell’artista che rimane uno dei pochi a esporsi pubblicamente sulle cose che contano: sul palco ieri è stato un po’ avaro di parole, ma ci sta, era la sua festa, nella sua città, a questo ci teneva tantissimo e il modo in cui l’ha esplicitato è sia di cuore che politico: «Sono milanese tanto quanto sono nero, sono italiano tanto quanto sono ghanese». È questa la Vittoria che ha troneggiato al Forum.