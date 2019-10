Il live in redazione del gruppo italiano preferito da Charlie Sheen: i Winstons

Tra le tante e note passioni di Charlie Sheen, ce n’è una che non è ancora finita sulle pagine dei tabloid di mezzo mondo: il rock psichedelico italiano. Non c’è altro modo, almeno per il momento, per spiegare come mai, nella giornata di ieri, sul profilo Facebook dell’attore sia apparso un post dedicato ai Winstons, supergruppo fondato da tre musicisti tra i più talentuosi della scena alternativa italiana – Enrico Gabrielli, Roberto Dell’Era e Lino Gitto – che la scorsa primavera ha pubblicato uno dei dischi più interessanti dell’anno, Smith. Sheen li ha definiti “tre tizi davvero fuori di testa”, e l’ascolto di Around The Boat e Ghost Town ha ispirato una serie di hashtag memorabili: #ludwig, #bathtub, #sanremo e #grammyawards.

Non sappiamo come i Winstons siano arrivati nelle cuffie dell’attore, e nemmeno cosa gli abbia fatto pensare a una vasca da bagno, ma approfitteremo di questa pubblicità inattesa per farvi ascoltare il concerto un gruppo straordinario, registrato nella redazione di Rolling Stone.