“Ieri sera è scoppiato un vero e proprio concerto durante una maxirissa dei Korn”.

Così recitava un vecchio articolo al vetriolo pubblicato quando la band era ancora sulla cresta dell’onda. Sembra passata un’era… zoologica, ma c’è stato un periodo in cui i Korn erano la più grande rock band del pianeta ed evidentemente questa cosa non andava giù a tutti. D’altronde, erano soltanto cinque disadattati sotto metanfetamine venuti fuori da una cittadina sperduta della California.

Per quanto oggi possa sembrare improbabile, i loro video spopolavano su TRL, giocandosela alla pari con le boy band e le artiste pop più commerciali dell’epoca, dagli N*SYNC a Britney Spears. Tanto che MTV dovette addirittura ritirare il video di Got the Life dal programma per evitare che venisse votato in continuazione. Qualcuno ai tempi era persino arrivato a definirli i Backstreet Boys del metal, senza sapere che anni dopo la band si sarebbe ritrovata a cantare I Want It That Way su TikTok. Ma questa è un’altra storia.

L’onda d’urto lunga dei Korn, iniziata nel ’94 con quell’“Are you ready?” urlato nell’incipit di Blind e lanciato nel vuoto pneumatico di Bakersfield, si è protratta nel tempo ed è arrivata fino ai giorni nostri come l’eco di un Big Bang. Ieri sera, a più di 30 anni dall’esordio che ha rivoluzionato il metal moderno, quest’esplosione si è verificata di nuovo sul palco del Forum di Assago: un vero e proprio concerto dei Korn scoppiato senza rissa, ma con lo stesso livello d’intensità.

Dalla mia posizione sopraelevata, riservata a chi preferisce preservare le proprie articolazioni, ho avuto il privilegio di osservare l’impressionante orda umana di fan diventare una marea compatta, che si muoveva avanti e indietro come uno tsunami ingabbiato. Oggi forse i Korn fanno un po’ meno paura di un tempo. Non ci sono più le crociate di genitori, preti e politici contro di loro, né gli episodi di South Park a parodiare il panico morale che li circondava. Ma, dal vivo, gli alfieri del nu metal sono ancora una bella mazzata chiodata sui denti.

Nonostante un paio di cambiamenti importanti rispetto alla formazione originale, il nuovo assetto della band garantisce lo stesso impatto sonoro e visivo: in sostituzione di Reginald “Fieldy” Arvizu, assente dal 2021, c’è il basso schiaffeggiato da Ra Díaz, che gira tutto il tempo su sé stesso come una trottola impazzita, mentre al posto di David Silveria si è ormai consolidata da tempo la batteria poderosa di Ray Luzier, già al servizio di David Lee Roth.

Al centro, come sempre, c’è la voce ringhiante di Jonathan Davis, aggrappato al suo leggendario microfono biomeccanico, disegnato direttamente dal creatore di Alien, H. R. Giger, mentre ai lati, come due ali protettrici dell’inferno, ci sono le due chitarre storiche di James “Munky” Shaffer e Brian “Head” Welch. Entrambi ripiegati su sé stessi come due involtini coi dread.

Il quintetto, così assemblato, funziona come un dispositivo perfettamente rodato e ben congegnato. Munky, da devoto seguace di Steve Vai, ha convertito, fin dagli esordi, anche Head all’uso delle chitarre a sette corde, sperimentando accordature ribassate e pedali estranei al metal tradizionale. Il risultato è un suono così corposo e profondo da invadere le frequenze del basso, lasciando Díaz libero di (sci)volare verso l’alto, con cinque corde anziché quattro, tra schiaffi funk e riff distintivi. Tutti questi cambiamenti tonali permettono anche a Luzier di muoversi più liberamente dietro le pelli e di scagliare i suoi colpi nei momenti più cruciali, come un dio del tuono che si abbatte su tutto il forum. Ovviamente sold out. Il colpo d’occhio dall’alto è impressionante: una lunga distesa umana di tute acetate dell’Adidas, che brama soltanto di essere colpita più duramente possibile dal suono titanico della band.

Anticipato da un countdown, proiettato su un enorme tendone, il concerto parte subito a bomba con la detonazione di It’s On!, probabilmente il secondo miglior brano d’apertura nella storia dei Korn, dopo Blind, che stavolta viene conservata per l’encore. Subito dopo arriva il terremoto di Here to Stay ed è già delirio collettivo: gli spalti vibrano, la gente seduta in tribuna si alza in piedi colpita da un raptus e quella già in piedi comincia a volare sopra le teste in crowdsurfing. Nel 2002 il brano era una chiara dichiarazione d’intenti: “Siamo qui per restare”.

Davis ne approfitta per scatenare subito il coro del pubblico, guidato come un esercito populista: a ogni sollecitazione del loro lider maximo i fan della Korn Nation, radunata sottopalco, rispondono come a una chiamata alle armi per cantare tutti i loro fucked-up feelings again. Da lì in poi, tolto l’ultimo singolo videoludico Reward the Scars, è tutto un susseguirsi di hit e momenti topici che hanno marchiato a fuoco la loro trentennale carriera: dal colpo di rullante epico che apre le danze di Got The Life alle cornamuse braveheartiane che introducono la filastrocca infernale di Shoots and Ladders, fino all’apocalisse di Did My Time col finale in semi-growl che ci scuote nelle viscere.

All’interno di questa roulette russa di banger trova spazio anche la celebrazione del trentesimo anniversario di Life Is Peachy, omaggiato con una sequenza di quattro brani di fila. Oltre alla celeberrima A.D.I.D.A.S. – ormai più che una canzone uno spot identitario – l’altra menzione di merito spetta a Twist: un minuto scarso di follia lucida in cui Jonathan Davis sembra perdere completamente l’uso della parola, sostituendola con una raffica di grugniti in preda al panico, sillabe sputate a mitraglia e versi gutturali schiumanti di rabbia, come una sorta di flow nonsense demoniaco.

Il nu metal creato dai Korn, del resto, è il figlio illegittimo dell’incesto tra hip hop e heavy metal, concepito in mezzo a bidoni della spazzatura e altra sporcizia. Deprecato da tutti, soprattutto dopo le vicende spregevoli di Woodstock ’99, oggi è in fase di riscoperta tra le nuove generazioni che si sono avvicinate soprattutto ai Deftones e ai Limp Bizkit, ovvero il meglio e il peggio del canone. I Korn stanno nel mezzo. Dentro ci sono sia i ritmi hip hop di Ice Cube e Cypress Hill, sia quelli più heavy di Pantera e Sepultura, ma anche l’industrial apocalittico dei Godflesh, il funk metal dei Primus e le sperimentazioni crossover delle band di Mike Patton.

Il modo in cui i Korn riescono a integrare così tante influenze diverse sul palco ha del miracoloso. Il loro suono schizoide è l’incarnazione della provincia gotica suburbana statunitense: fa paura e allo stesso tempo ha paura. Le chitarre sembrano essere state tagliate a pezzetti e remixate da un dj tramite scratch, mentre il basso e la batteria rimbombano per tutta la sala come un Boeing 747.

L’esibizione canora di Davis, poi, è puro terrorismo emotivo, capace di trasformare tutti gli insulti omofobi ricevuti da adolescente (peccato non abbiano fatto Faget) e tutti i suoi traumi infantili (fortuna che non hanno fatto Daddy) in un’arma: è come una sorta di metal revenge nei confronti di tutti i bulli che lo hanno vessato da giovane e un grosso vaffanculo all’industria discografica che li voleva addomesticare dopo il successo. Un vaffanculo che raggiunge il suo apice performativo nel dito medio alzato di Y’All Want a Single (“say fuck that, fuck that, fuck that shit”) con cui il quintetto si congeda, prima di tornare per un encore da far tremare la terra.

I quattro cavalieri dell’apocalisse prescelti sono Falling Away From Me, Blind, Twisted Transistor e Freak on a Leash. Ad accompagnarli viene squadernato tutto il potenziale dell’armamentario visivo offerto dagli schermi giganti a disposizione della band, compreso quello che oscilla sospeso sopra le loro teste, proiettando gabbie di luce e immagini inquietanti di pianeti alieni con vermi meccanizzati che divorano farfalle e il sosia di Voldemort geneticamente modificato che ci tende la mano per strapparci via qualcosa.

Quando parte l’urlo primordiale di Blind non posso fare a meno di rabbrividire tornando con la mente là dove tutto è iniziato. Così come non posso non pensare alla vecchia gag di Beavis and Butt-Head che scherniscono il brano, dicendo che “parla più allo sfintere che al cuore” e ricorda “Laurie Anderson quando portava i bigodini” (wtf?). Fa ridere proprio perché Blind è l’esatto contrario: un pezzo devastante che parla direttamente ai cuori inariditi dei fan più reietti. Così come fa anche Freak on a Leash, che chiude definitivamente la serata, mandando tutti in “pogo di giuggiole” (scusate) nel momento in cui Davis attacca il suo famoso “Da-boom-da-da-mmm-dum-na-ee-ma”, tra scat e beatboxing impazzito.

Nel finale, la sua glossolalia si scontra con il linguaggio umano, trasferendo in musica l’iperrealtà di Jean Baudrillard, dove «il mezzo e il reale si fondono in una nebulosa di verità indecifrabile»: tra un suono incomprensibile e l’altro affiorano come demoni dal sottosuolo due parole chiave: “something” e “fight”. Qualcosa per cui combattere. Anche se non è chiaro cosa. Di fronte alla convinzione nichilista che nulla di ciò che succede e viene detto possa avere significato, il nu metal dei Korn continua a esprimersi lo stesso, aggrappandosi all’idea che l’assenza di direzione e la mancanza di senso possano essere in qualche modo articolate. È il loro modo per non arrendersi, pur essendo senza speranza.

Invertendo, così, la frase chiave dello sketch di Beavis and Butt-Head, i Korn oggi parlano più al cuore che allo sfintere, nonostante il loro nome derivi letteralmente da una pratica sessuale sul leccare il buco del culo – e il loro luogo d’origine sia un posto che loro stessi hanno paragonato più volte al medesimo orifizio. Come scrisse Neil Strauss, che quel posto l’aveva visitato davvero per stilare un vecchio profilo su Spin, il concetto di Korn esisteva da prima che i membri del gruppo venissero al mondo. Molto probabilmente, esisterà anche dopo.