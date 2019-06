Concertini: Marlene Kuntz

Una mattina, Cristiano Godano si è alzato. Dopodiché il testo dovrebbe continuare con “Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao” ma caso vuole che ci abbia già pensato proprio il cantante dei Marlene Kuntz quando quella famosa mattina si è alzato, è venuto in redazione e ci ha suonato la cover di Bella Ciao uscita per la Liberazione 2019 insieme a Skin (video molto bello, girato a Riace).

Non solo cover però, perché il piatto forte della breve ma intensa esibizione di Godano nel nostro ufficio sono stati due classiconi del repertorio Kuntz: Nuotando nell’aria e La canzone che scrivo per te.

Ovvero, due inni kuntziani che si prestano bene alla dimensione acustica per chitarra e voce. Ma il vero motivo che spiega questa comparsata nel nostro ufficio è racchiuso nella sigla MK30, una doppia release che i Marlene Kuntz imbastiranno il prossimo 28 giugno per festeggiare i loro primi 30 anni. L’uscita consiste nel cofanetto (triplo CD) Best & Beautiful e dal doppio vinile Covers & Rarities, pubblicati per Ala Bianca Records.

E i più esperti sicuramente sapranno che dove c’è un disco c’è anche un tour, che come la release vuole festeggiare tre decadi di onorabile arte. Qui sotto, le date:

MARLENE KUNTZ – TOUR del Trentennale

11.07 Parma, Parma Music Park

12.07 Roma, Teatro Romano di Ostia Antica

14.07 Firenze, Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

16.07 Nichelino (To), Stupinigi Sonic Park

18.07 Milano, Carroponte

19.07 Udine, Castello

20.07 Villafranca (Vr), Castello Scaligero

22.07 Bologna, Botanique

24.07 Pescara, Teatro Gabriele d’Annunzio

26.07 Ragusa, Castello di Donna Fugata

18.8 Grottaglie (Ta), Cinzella Festival