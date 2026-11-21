Muse chiamano pianeta Terra. Dopo l’album The Wow! Signal e a distanza di tre anni dall’ultimo concerto a San Siro, la band di Matt Bellamy torna a Milano. E con le due date all’Unipol Dome (entrambe sold out in un solo giorno, ça va sans dire, per un totale di 30mila spettatori) ritrova la dimensione a lei più congeniale, il palco di un palazzetto dove sprigionare tutta la propria potenza di fuoco in un luogo meno dispersivo di uno stadio, senza comunque cedere un millimetro sulla grandeur produttiva. Se c’è una cosa che i Muse non hanno (quasi) mai fatto è tradire nella resa live. A differenza di un significativo passaggio vuoto discografico nella fase che va da Drones a Will of the People, ampiamente emendato da The Wow! Signal che finalmente ha visto il trio rimettere a fuoco il progetto pubblicando il miglior lavoro da vent’anni a questa parte, una volta sul palco i Muse riescono a dare il meglio di sé. Lo spettacolo è sempre assicurato.

Lo show si apre con la scritta “15 agosto 1977” sul maxischermo, la data dell’intercettazione radio di quello che da molti è stato considerato un tentativo di comunicazione da parte degli alieni e che è stato lo spunto di partenza del nuovo album. Ad aprire le danze è Hexagons, con Bellamy che emerge dal sottopalco nella parte di struttura che si trova in mezzo alla platea. E proprio gli esagoni dominano la scenografia: esagonale la passerella che incornicia il palco principale e che ospita un pit ristretto di fan, esagonale il palchetto secondario da dove canta Bellamy, esagonali le strutture semoventi delle luci che fluttuano sulla testa del batterista Dominic Howard, per concludere con gli esagoni luminosi che muovendosi su e giù avvolgono il cantante.

Ma è con il secondo brano, The Sickness In You and I, che si svela l’elemento chiave della scenografia: una riproduzione in scala gigante dell’oggetto che campeggia sulla copertina di The Wow! Signal: una sorta di astronave in realtà rappresentazione tridimensionale di un’onda sonora realizzata a partire da un segnale vocale di Bellamy (per l’esattezza quello di un verso di To Be With You). Un elemento che cala dell’alto ruotando, muovendosi e illuminandosi, e che nel corso della serata sarà protagonista degli effetti scenografici.

A questa prima data milanese i Muse riservano Hush, brano finora presentato solo a Londra, con l’intervento registrato di Ellie Goulding. Nella versione live la chitarra di Bellamy è devastante e rende il brano meno pop senza intaccare la portata melodica, peccato che la scelta sia a scapito di Unraveling, uno dei brani migliori del nuovo disco. Ma l’impatto sonoro è debordante in tutti i brani, complici un volume decisamente robusto e un sound complessivo inspessito dalla presenza di Dan Lancaster, ormai a tutti gli effetti un quarto membro della band, dato che il polistrumentista, oltre a passare nel corso dello show dalle chitarre alle tastiere, dai cori alle percussioni, ha anche prodotto e contribuito come co-autore all’ultimo album.

Album che, a conferma del suo valore, fa la parte del leone nella scaletta con sette brani che il pubblico accompagna e canta al pari di quelli storici. Inutile dire che le esplosioni di entusiasmo quando partono Supermassive Black Hole, Plug In Baby e Starlight non sono eguagliabili, ma The Dark Forest, con il suo travolgente coro lirico (per forza di cose in base) o To Be With You, con l’intero Dome illuminato dai braccialetti consegnati al pubblico all’ingresso, sono di grande suggestione.

Il tema spaziale domina il concept dello show, nei visual e negli intermezzi dove sono protagonisti androidi. Un concept forte e riconoscibile al punto che risultano quasi fuori luogo classici effetti da concerto, come le esplosioni di coriandoli e stelle filanti, che suscitano l’apprezzamento del pubblico ma poco c’entrano con il tema generale.

C’è spazio anche per un momento di protagonismo per Chris Whostelhome (come se il suo basso non fosse già l’architrave su cui poggia tutto il sound della band), quando dal palchetto secondario esegue all’armonica la composizione di Ennio Morricone che fa da intro a Knights of Cydonia. Per le atmosfere disco di Nightshift Superstar Bellamy rispolvera occhiali e giubbotto a led, mentre poi si dedica a piano e tastiere per la strumentale Algorithm.

Lo show fila così via dritto con pochissime interazioni del cantante con il pubblico (giusto saluti e una introduzione a Madness e poi le presentazioni della band) con l’intera scaletta di fatto suonata insieme, lasciando alla sola Take A Bow il ruolo di encore. Si replica stasera ma per chi non ha già preso il biglietto resta solo l’opzione della data del 17 luglio prossimo al Lucca Summer Festival.