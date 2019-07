Ballerini, rock e laseroni: la realtà virtuale dei Muse arriva a Milano

Gli ultimi istanti di un tramonto blu e rosa avvolgono San Siro la sera della prima data milanese dei Muse. L’aria è fresca e il pubblico piuttosto quieto, forse spaventato dalla nave spaziale nero carbonio, un enorme blocco nero con due pedane laterali e una lunga passerella centrale, che per l’occasione è stata trasformata nel palco di un concerto. Dietro, un unico megaschermo nero su cui campeggia la scritta: we are caged in simulations. Un gruppo di ballerini con un abito a metà tra la banda dei Carabinieri e Tron, tutti armati di finte trombe metallizzate, attraversa la passerella in fila indiana. Le immagini che scorrono sul mega schermo ricordano l’inizio di un videogioco, e la scritta rendering simulations non fa altro che confermare quest’impressione.

Matt Bellamy appare sollevato da una piattaforma nascosta: ha degli occhiali improponibili, una giacca a borchie diamantate e la chitarra metallizzata. È circondato dai suoi ballerini, e sta cantando Algorithm (nella versione Alternate Reality) a un volume incidibile. Il palco, la band, le luci, i visual, tutto: lo show dei Muse è una tamarrata fuori controllo, possibile solo nei sogni di un gamer con paranoie tecnologiche e ambizioni da rockstar. Beh, al momento Matt Bellamy è proprio questo. Simulation Theory, l’ultimo album della band, è intriso di riferimenti alla realtà virtuale, ai videogiochi, alla fantascienza anni ’80, e la combinazione di palco, luci e visual non fa altro che ricordarcelo prendendoci tutti a schiaffi in faccia. Persino i tom dei due percussionisti ai lato del palco si “accendono” a ogni colpo come farebbero i bersagli di un videogame. Verso la fine del concerto, Bellamy renderà la metafora chiara a tutti portando sul palco un vero cabinato anni ’80. Ah, a un certo appare anche un enorme mostro gonfiabile, una specie di Eddie degli Iron Maiden con in testa un visore per la realtà virtuale.

Ora, per chi scrive la discografia dei Muse ha smesso di essere interessante da Black Holes and Revelations, ma c’è da dire che dal vivo, aiutati dal palco spaziale e sostenuti da un volume vergognoso, i pezzi di Simulation Theory hanno un loro perché. A parte Propaganda, che rimane un peccato imperdonabile anche circondata da ballerini (questa volta in versione dark Ghostbusters, con tanto di macchine del fumo portatili) e scritte vaporware. Al pubblico di San Siro, però, è concessa subito la grazia con Plug in Baby, accolta da un boato.

In tutto i Muse suoneranno una trentina di pezzi, un’enormità, alternando vecchi classici (Supermassive Black Hole, Hysteria, Time Is Running Out, Starlight), i brani di Simulation Theory (Pressure, Thought Contagion, Algorythm), assoli spaziali e un medley metal. Breve elenco dei momenti più apprezzati dal pubblico: l’introduzione per chitarra noise, synth e neon di Supermassive Black Hole, la versione gospel (con tanto di pianoforte tirato su per l’occasione) di Dig Down, la coriandolata (nel caso dei Muse un bombardamento) alla fine di Mercy, l’attacco del riff di Time is Running Out.

Altrettanto breve elenco dei momenti che farebbero vergognare qualsiasi altra band del pianeta: la coreografia primitivista di Thought Contagion, lo strumentale dub-metal che anticipa Take a Bow, Bellamy che fa l’Amleto cantando con in mano un teschio metallizzato, i robot retro-futuristi sul palco durante Algorythm, la coreografia dei ballerini con i neon usati tipo bandiere, Bellamy che “stacca la spina” a un cabinato prima del finale, il medley metal.

I Muse del 2019 non avranno granché da dire in studio d’incisione, ma dal vivo suonano con grande precisione, non si risparmiano nulla e portano in giro uno spettacolo fuori scala, in cui tutti i loro pregi, così come i difetti, sono esagerati, esasperati oltre ogni limite. La scaletta è un greatest hits che accontenterà tutti i fan, anche i più integralisti, e il light show è oggettivamente una figata. Peccato per i ballerini.