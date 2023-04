Avril Lavigne al Forum di Assago: non fateci scendere dalla macchina della nostalgia

Come si parla di un concerto di Avril Lavigne nel 2023? È una bella domanda: solo qualche anno fa, per esempio, non sappiamo se Avril avrebbe fatto un tour così. C’è stato un periodo, intorno al 2015, in cui lei e la sua musica sembravano ormai roba del passato, complice il cambio dei gusti delle persone ma pure una malattia, la sindrome di Lyme, che l’aveva fatta sparire un po’ dalle scene. Per la serie: abbiamo dato, ci siamo divertiti, mo’ basta. Poi succede che torna di moda ascoltare le cose che andavano troppi pochi anni prima e il pop punkettino degli early 2000’s, che alcuni speravano di non sentire mai più, torna in classifica grazie ad artisti come Machine Gun Kelly, Yungblud ecc… Roba che comunque, rispetto alle canzoni velocizzate di TikTok, sembra Bach. Tornando a noi, Avril diventa una veterana e non ha neanche 40 anni: nuovo disco, nuovo tour, stessa estetica di sempre. Si riparte. Senza menzionare il fatto che sembra di avere davanti la stessa di allora (sarà lei o sarà la sosia al centro di mille teorie cospirative Melissa Vandella?), il concerto sold out al Forum di Assago è la conferma del discorso dell’eterno ritorno che facevamo prima.

Mentre ci rechiamo ad Assago, vediamo in metro un gruppo di ragazze vestite con corsetti neri, tinte approssimative e trucco pesante. Pensiamo: queste sicuro vanno dove andiamo noi. Risposta sbagliata: scendono a Porta Genova, qualche fermata prima. Erano, in effetti, troppo giovani: al concerto c’era più o meno tutta gente che aveva già suonato la campana dei 35.

Quando arriviamo al Forum il concerto sta per cominciare, si inizia con Bite Me, pezzo dall’ultimo disco Love Sux, prodotto da Travis Barker (occhio che i Blink torneranno in questo racconto). Le vere protagoniste però sono le canzoni vecchie, e ce ne sono un sacco: Avril ha fatto molte più hit di quello che crediate. Riesce sicuramente a farci un concerto intero senza farti sentire in ritardo di qualche disco.

Il concerto è infatti un totale prodotto per nostalgici: non ci sono particolari guizzi musicali, scenografici (sui led video vecchi e qualche lyric) o di racconto. Un’ora e un quarto (viva i concerti brevi) in cui spara una via l’altra tutte le sue canzoni famose.

A un certo punto suona pure la batteria, ma si vede lontano un miglio che non ha voglia/ lo strumento è in playback (non sappiamo quale delle due). Chissene frega, il video col telefono l’han fatto tutti. In un altro momento invece c’è un tributo ai Blink-182 (ve l’avevamo detto che tornavano): prende il microfono e insieme alle band di apertura, i Girlfriends e Phem, suona All The Small Things. Si svegliano tutti. Poi c’è Nobody’s Home con la chitarra, My Happy Ending, Girlfriend (sognavamo la versione col ritornello in italiano ma siamo andati a casa delusi).

Poi Complicated, Sk8r Boi, I’m with you. I singoli del suo ormai ventennale disco Let Go d’esordio ci sono tutti, ma pure gli altri. Quando parte Sk8r qualcuno abbozza pure un leggero pogo: dura pochissimo. Come a un vero concerto rock però qualcuno sviene: è una ragazza, si rialzerà subito dopo aver bevuto un sorso d’acqua («Qui dentro si muore di caldo» ci dice. Ha ragione). Per tutto il concerto palloni giganti e coriandoli volano sul pubblico, Avril va avanti e indietro chiedendo Ciao Milano, r u having fun? Massì Avril, ti diciamo di sì. Mentre la vediamo che va a destra e sinistra con quella gonnellina a quadri e quel look un po’ punkettino da MTV che ce l’ha fatta stare simpatica vent’anni fa, ci chiediamo se dentro si senta ancora così, un po’ casinara, di quelle che facevano il dito medio alle telecamere o se anche lei, in fondo, abbia maledetto il ritorno di quegli outfit.

In scaletta c’è anche Here to never grow up, che dice: Singing radiohead at the top of our lungs/ If you stay forever, hey/ We can stay forever young. Sì, però son le 10.30 e finisce tutto. Non ci dispiace affatto: perché forse lei non li dimostra, ma noi i quasi 40 li sentiamo tutti.

La scaletta:

Bad Reputation

(Joan Jett song) (Intro)

Bite Me

What the Hell

Here’s to Never Growing Up

Complicated

It Was in Me / Dare to Love Me

(Instrumental)

When You’re Gone

Nobody’s Home

My Happy Ending

I’m a Mess

All the Small Things

(blink‐182 cover) (with Girlfriends)

Hello Kitty

(Interlude)

Love Sux

(Avril on drums)

Girlfriend

Love It When You Hate Me

Sk8er Boi

Encore:

Head Above Water

Avalanche

I’m With You