Al Maradona, Geolier ha dimostrato che Napoli non deve più chiedere

Il momento che segna davvero la misura di ciò che Geolier è diventato arriva poco prima delle undici di sera. Phantom è già uno dei brani simbolo del suo percorso, ma quando, a sorpresa, sul palco dello stadio Maradona compare 50 Cent, leggenda dell’hip hop mondiale, il concerto cambia improvvisamente scala. Il rapper, attore, imprenditore e produttore statunitense raggiunge Geolier davanti al pubblico in delirio e i due condividono il palco come se quella collaborazione fosse sempre stata destinata a trovare il suo compimento dal vivo.

È l’incontro fra il flow di Secondigliano e quello di New York, fra due periferie che parlano lingue diverse ma riconoscono lo stesso immaginario urbano fatto di riscatto e identità. L’impianto di Fuorigrotta esplode in un boato da goal del Napoli e, per qualche istante, sembra di assistere al definitivo ingresso del rap italiano in una dimensione internazionale, pur conservando la propria lingua e la propria identità. È probabilmente l’immagine più potente dell’intera serata: un artista che dal Rione Gescal arriva al centro della scena globale restando fedele al luogo da cui proviene. È proprio questa la chiave con cui leggere la prima delle tre date tutte sold out al Maradona di Geolier.

C’è una differenza sostanziale tra riempire uno stadio e diventarne il linguaggio. Il rapper partenopeo, nella prima delle tre serate tutte sold out al Maradona, compie qualcosa che va oltre il record, oltre i numeri, oltre la cronaca del concerto. Per oltre due ore e mezza trasforma l’impianto sportivo in un organismo vivente che parla una sola lingua: il napoletano. Non come rivendicazione folkloristica, ma come lingua madre di una nuova generazione che non sente più il bisogno di tradursi.

Il concerto non celebra semplicemente il successo di un rapper. Racconta il momento in cui una periferia diventa centro culturale. Secondigliano smette di essere soltanto un luogo geografico e diventa un simbolo universale, riconoscibile da chiunque sia cresciuto ai margini di una grande città. La settimana scorsa Geolier aveva fatto cantare in napoletano lo Stadio San Siro di Milano, quarantasei anni dopo l’altro grande partenopeo, Edoardo Bennato. Stavolta, il viaggio approda a casa. Dopo Termoli, Messina, Roma e Milano, tutto assume un significato diverso. Il Maradona non accoglie semplicemente una star. Accoglie uno dei suoi figli.

La sensazione arriva ancora prima che si spengano le luci. Attorno allo stadio dalle prime ore dell’alba si respira un’atmosfera che ricorda più una finale europea che un concerto. Le strade sono attraversate da migliaia di ragazzi, ma anche da famiglie intere, bambini con la maglia del Napoli, genitori che accompagnano figli adolescenti e finiscono per conoscere ogni parola delle canzoni. È un pubblico trasversale, molto diverso da quello che fino a pochi anni fa si sarebbe associato a un concerto rap.

L’intro serve solo ad aumentare la tensione. Poi arriva El Pibe de Oro. È difficile immaginare un’apertura più simbolica nello stadio dedicato a quello scugnizzo di Buenos Aires chiamato Diego Armando Maradona. Quando parte il brano, il boato che attraversa il prato, le curve, le tribune assomiglia a quello che accompagna l’ingresso in campo del Napoli nelle grandi notti di Champions League. Per qualche secondo lo stadio sembra dimenticare di trovarsi a un concerto. Canta il nome di Diego. I più grandi ritrovano, per un istante, il brivido di quelle domeniche in cui tutto passava dal sinistro di D10S. Poi il Maradona canta la propria identità e il ragazzo che ne ha fatto musica.

Da quel momento lo spettacolo prende una direzione precisa. Geolier non costruisce una semplice successione di canzoni, crea un racconto diviso in quattro movimenti – Promessa, Sangue, Riscatto e Gloria – che seguono le tappe della sua crescita personale prima ancora che artistica. È una struttura quasi cinematografica, insolita per un live rap italiano, che accompagna il pubblico dentro la storia di Emanuele Palumbo senza mai perdere ritmo.

«A San Siro, dopo aver ringraziato Milano, ho ringraziato voi. A Roma, dopo aver ringraziato Roma, ho ringraziato voi. Se sono arrivato a Milano, a Roma, a Messina, se abbiamo fatto sold out negli stadi è solamente grazie a voi. Non voglio parlare troppo perché ho sempre detto che è quello che penso. Quello che provo è gratitudine. Grazie guagliù», dice dal palco.

Le prime canzoni, Nu parl, nu sent, nu vec, 081, Me vulev fa ruoss e Scumpar, riportano immediatamente tutto al punto di partenza: la città, il quartiere, le radici. È qui che emerge il vero significato del fenomeno Geolier. Per anni il mercato musicale italiano ha sostenuto, più o meno esplicitamente, che per raggiungere il grande pubblico fosse necessario attenuare il dialetto, renderlo più accessibile. Geolier ha fatto il contrario. Non ha mai tradotto Napoli. Ha chiesto all’Italia di impararne la lingua.

E l’Italia lo sta facendo.

Il napoletano, nelle sue canzoni, non è un limite commerciale, ma un elemento identitario che rende ogni brano immediatamente riconoscibile. La sua storia conferma uno dei principi più interessanti della musica contemporanea: più un artista rimane fedele alle proprie radici, maggiore è la sua capacità di parlare a pubblici completamente diversi. Concetto ribadito più volte anche da Bono degli U2 parlando della sua Dublino: «Più diventi locale, più diventi universale».

Non è un caso che il suo Rione Gescal, che si trova a cavallo tra il quartiere di Secondigliano e quello di Miano, nelle sue canzoni, non venga mai raccontato come semplice quartiere difficile. Diventa piuttosto una metafora, il simbolo di tutte le periferie del mondo, di quei ragazzi che crescono ai margini, continuando a immaginare un futuro diverso senza rinnegare il posto da cui provengono.

Mentre scorrono brani come Capo, 1H, Si stat’ tu, So Fly, 2 Secondi, Che sole oggi, Money e L’Ultima Poesia, lo spettacolo cresce continuamente anche dal punto di vista visivo. La band sostiene Geolier con energia – Cristian Capasso al basso, Guido Della Gatta alla chitarra, Vittorio Landolfi alla batteria, Nicola Abate alle tastiere – insieme alle musiciste dell’Orchestra d’Italia Agnese De Amicis, Anna Aurora Grieco, Giada Nugnes e Marta Poliello.

L’impianto scenico è tra i più imponenti mai concepiti per un artista urban italiano. Luci a trecentosessanta gradi, enormi ledwall, la Cadillac verde sospesa in aria, fuochi, passerelle e continui cambi di prospettiva trasformano il Maradona in un unico grande palcoscenico.

E a un certo punto accade qualcosa di curioso: le migliaia di telefonini accesi sugli spalti e sul prato finiscono quasi per competere con il sofisticato disegno luci dello show. Per qualche minuto non è più chiaro dove finisca la scenografia e dove cominci il pubblico. È lo stadio stesso a diventare spettacolo come il Maradona sa fare nelle sere da ricordare.

L’arrivo degli ospiti non interrompe mai il flusso narrativo, lo rafforza. Sfera Ebbasta sale sul palco per M’ manc. Poco dopo arriva anche Anna per 2 giorni di fila e suo “fratello” maggiore Luchè (Ginevra). Non sembrano apparizioni costruite per stupire, ma incontri naturali dentro una storia comune: quella della nuova scena urban italiana.

Il concerto rallenta con Stelle, Mai per sempre, Chiagne, Moncler, Fotografia, Episodio d’amore, Vogl sul a te e ‘Na Catena. È la parte più intima di uno show dove il rap si alterna a ballate neomelò. Qui il personaggio lascia spazio all’uomo. Emanuele Palumbo emerge dietro Geolier raccontando fragilità, relazioni, assenze e paure. Lo stadio ascolta in silenzio.

È anche in questo momento che si comprende la natura del suo successo. I suoi fan in lui riconoscono qualcuno che non ha cambiato linguaggio dopo essere arrivato in cima, che continua a parlare come parlava da ragazzo e che ha mantenuto un legame fortissimo con i suoi luoghi di appartenenza.

Quando arriva Narcos, il concerto cambia ancora pelle. Sul palco sale anche MV Killa, compagno di viaggio ben prima dei grandi palchi, per Amo ma chi t sap e Cadillac. È un ritorno alle origini della scena napoletana contemporanea.

Poi giunge il momento più spettacolare della serata.

Durante Campioni in Italia e soprattutto P Secondigliano, Geolier si solleva a trenta metri d’altezza e sorvola lentamente il Maradona. L’immagine è potentissima. Sospeso nel cielo dello stadio, quasi trasformato in un angelo – vengono in mente i versi di Pino Daniele ne L’angelo vero – il ragazzo partito dai quartieri Nord della città guarda Napoli dall’alto senza mai allontanarsene davvero. Quel volo racconta un’ascesa artistica e umana che non ha mai comportato l’abbandono delle proprie radici.

L’ultima parte del concerto è una lunga celebrazione condivisa. Tutto è possibile, il brano che dà il titolo all’ultimo album, assume inevitabilmente il valore di un manifesto, mentre la voce di Pino Daniele scende sul Maradona come una brezza d’estate, sospendendo per qualche istante il tempo e avvolgendo i 50mila presenti in una nostalgia dolce, capace di unire generazioni diverse.

Poi arrivano I p’ me, tu p’ te, Finché non si muore, Come vuoi, A Napoli non piove e Give You My Love, chiudendo un viaggio di oltre quaranta brani che mantiene una coerenza narrativa dall’inizio alla fine.

Prima dei saluti arriva anche un annuncio che scatena un’altra ovazione. Geolier rivela che nel 2027 si esibirà esclusivamente a Napoli, ancora una volta con tre concerti consecutivi al Maradona, il 9, 10 e 11 giugno.

Ai fan lascia una frase destinata a diventare uno slogan: «Napoli è casa tua».

Il 28 giugno il concerto verrà trasmesso in livestreaming mondiale su Prime Video, oltre che sul canale Twitch e sull’app Amazon Music, portando il Maradona nelle case di tutto il mondo.

Alla fine, più delle luci, dei fuochi, della scenografia monumentale o delle canzoni, resta una consapevolezza. Geolier non è solo il rapper italiano del momento. È il narratore di una nuova identità napoletana. Una generazione si riconosce nelle sue canzoni perché raccontano il riscatto senza cancellare il punto di partenza. Per questo oggi rappresenta molto più di un artista di successo. Per tantissimi è un eroe cittadino, una figura simbolica capace di incarnare le aspirazioni di migliaia di ragazzi che vedono nelle proprie radici non un limite, ma una possibilità.

La vera impresa, in fondo, non è aver riempito tre volte il Maradona sorvolandolo come un Avenger, ma è aver dimostrato che una lingua profondamente radicata in un territorio può diventare patrimonio di tutti senza perdere autenticità. La settimana scorsa, dicevamo, aveva fatto cantare San Siro in napoletano. Stavolta è stato il Maradona a ricordare che il napoletano non chiede più il permesso di essere capito. Attraversa i quartieri della sua città come attraversa l’Italia: dal Vomero a Forcella, da Posillipo alla Sanità, da Milano a Messina, con la naturalezza delle lingue che appartengono a tutti.

E forse è proprio questa la vittoria più grande di Geolier.