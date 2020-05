Little Richard, leggenda del rock and roll, è morto a 87 anni

Little Richard, il pioniere del rock and roll il cui personaggio gender fluid e il cui stile sgarciante erano diventati la personificazione del genere, è morto questo sabato a 87 anni. A confermare la notizia a Rolling Stone è stato il figlio, Danny Penniman. La causa della morte non è nota.

A partire da Tutti Frutti del 1956, Little Richard ha collezionato una serie di hit – Long Tall Sally e Rip It Up sempre nel ’56, Lucille nel ’57, Good Golly Miss Molly nel ’58 – con la sua voce influenzata dal gospel, il suo piano irresistibile e i suoi testi sensuali. “Ho sentito Little Richard e Jerry Lee Lewis e tanto è bastato”, aveva raccontato a Rolling Stone nel 1973 Elton John. “Non ho più voluto fare nient’latro nella vita. Sono più un Little Richard che un Jerry Lee Lewis, penso”.

Anche se dopo il 1958 non è più riuscito a entrare in top 10, l’influenza di Little Richard sul mondo della musica è stata enorme. I Beatles ha fatto cover di diversi suoi brani, che sono diventati parte del canone del rock and roll e sono state interpreate da un sacco di diversi artisti nel corso degli anni.

Il suo personaggio androgino e truccato ha anch’esso influenzato l’estetica del genere. Prince, solo per citare l’esempio più ovvio, ha dovuto moltissimo al musicista scomaprso oggi. “Prince è il Little Richard della sua generazione”, aveva detto Little Richard a Joan Rivers nel 1989 prima di guardare in camera a rivolgersi direttamente a Prince: “Mi vestivo di viola prima di te!”

Al secolo Richard Wayne Penniman, Little Richard era nato il 5 dicembre 1932 a Macon, in Georgia. Aveva 11 fratelli ed era stato cresciuto da degli zii predicatori. “Sono nato negli slum. Mio padre vendeva whiskey fatto in casa”, aveva raccontato a Rolling Stone nel 1970. Anche se cantava nel coro di una chiesa vicina, suo padre non lo sostenva nella scelta di fare muscia e lo accusava di essere gay, spingendolo a scappare di casa a 13 anni e ad andare a vivere con una famiglia bianca di Macon. Ma la musica era rimasta con lui: uno dei suoi migliori amici d’infanzia era Otis Redding.

Dopo aver vinto un talent show locale, Penniman aveva ottenuto il suo primo contatto discografico nel 1951. Aveva scelto il nome Little Richard a 15 anni, quando il mondo del blues e dell’R&B erano pieni di artisti con nomi simili come Little Esther e Little Milton.

Per i 5 anni seguenti, la carriera di Little Richard non era decollata. I suoi singoli convenzionali stentavano ad affermarsi nelle classifiche. “Quando ho cominciato a fare musica non avevo mai ascoltato il rock and roll”, aveva raccontato a Rolling Stone nel 1990. “Quando ho cominciato a cantare rock and roll, mi sono allenato un sacco di tempo prima di presentarlo al pubblico perché avevo paura che potesse non piacere. Non lo faceva nessuno e avevo paura”.

Nel 1955 lavava i piatti alla stazione degli autobus di Macon – un lavoro che aveva cominciato a fare qualche anno prima, quando suo padre era stato assassinato e lui aveva dovuto provvedere alla famigalia. In questo brutto periodo aveva mandato un disco con una versione grezza di Tutti Frutti alla Specialty Records in Chicago. Il coro diventato famosissimo del pezzo — “a wop bob alu bob a wop bam boom” — gli era venuto in mente mentre annoiato lavava i piatti. Nello stesso periodo aveva scritto anche Long Tall Sally e Good Golly Miss Molly).

Per una fortunata coincidenza, il proprietario dell’etichetta Art Rupe stava cercando un cantante per alcuni brani che voleva registrare a New Orleans e Penniman gli era sembrato perfetto. Nel settembre 1955 gli aveva fatto registrare una versione migliore di Tutti Frutti, che sarebbe diventata la prima hit di Little Richard, arrivando 17esima nella classifica dei brani pop.

Il seguito, Long Tall Sally, era arrivata al numero 6 – la posizione più alta che avrebbe raggiunto in carriera. Per poco più di un anno aveva continuato a pubblicare hit una dopo l’altra. Improvvisamente era al livello di Elvis Presley, Jerry Lee Lewis e altre prime icone rock, con orde di fan in delirio e concerti pieni. “Era ciò che eccitava tutti i ragazzi d’America”, aveva detto a Rolling Stone nel 1970. “Non volevano falsità, volevano il vero”.

Come Presley, Lewis e altri contemporanei, anche Little Richard aveva fatto i primi film sul rock come Don’t Knock the Rock (1956) e The Girl Can’t Help It (1957). Ma – per dare un’idea di quanto all’epoca la segregazione razziale fosse in vigore anche nelle radio – le cover di Tutti Frutti e Long Tall Sally di Pat Boone, pubblicate anch’esse nel 1956, erano arrivate altrettanto in alto degli originali, se non sopra.

Ma poi aveva smesso di fare hit, per scelta. Dopo quelli che aveva interpretato come dei segni – il motore di un aereo su cui viaggiava che stava per prendere fuoco e un sogno sulla fine del mondo – nel 1957 Penniman aveva smesso di fare musica e aveva cominciato a studiare la Bibbia all’Oakwood College, dove poi era stato ordinato ministro. Nel 1959 era tornato a fare un disco, un album gospel intitolato God Is Real.

La sua carriera gospel non era mai decollata e così Little Richard era tornato al rock nel 1964. Anche se nella decade successiva nessuno dei suoi album e dei suoi singoli aveva mai venduto bene, era stato celebrato dalla nuova generazione di rocker come i Rolling Stones e Bob Dylan. Nel 1964 aveva suonato ad Amburgo e ad aprirlo c’erano i Beatles.

Negli anni ’70 si guadagnava da vivere come star del vecchio rock. In questo periodo era anche diventato dipendente dalla marijuana e alla cocaina, e allo stesso tempo era tornato al gospel.

Little Richard ha anche combattuto gli stereotipi e i ruoli di genere nel rock, anche se nel farlo ha confuso molti fan. Nei suoi primi anni la sua personalità atipica ed eccentrica aveva spinto molti a speculare sul suo orientamento sessuale, ma lui non aveva mai fatto coming out. Ma quell’eccentricità non aveva sabotato la sua carriera. Nella sua biografia del 1984 The Life and Times of Little Richard (scritta con la sua partecipazione) aveva denunciato l’omosessualità come “contagiosa… non è qualcosa con cui nasci”. 11 anni dopo, in un’intervista, aveva detto di essere “gay da tutta la vita”.

Più avanti, si era definito “omnisessuale”, attratto sia dagli uomini che dalle donne. Ma durante un’intervista del 2017 con la rete cristiana Three Angels Broadcasting Group aveva attaccato gay e transessuali. “Dio, Gesù ha fatto gli uomini uomini e le donne donne, lo sapete? E dovete vivere come Dio vuole che viviate. Basta comportamenti contro natura”.

Ma niente di tutto ciò ha danneggiato la sua legegnda. Negli anni ’80 è apparso in film come Down and Out in Beverly Hills e serie tv come Full House and Miami Vice. Nel 1986 è entrato nella Hall of Fame del rock. Nel 1993 ha vinto il Lifetime Achievement Award ai Grammy. Il suo ultimo brano è del 2010, per un disco tributo al cantante gospel Dottie Rambo.

Negli ultimi anni prima della morte, Little Richard viveva a Nashville e si esibiva periodicamente. Ma la fisicità dei tempi andati era svanita, anche per colpa di un’operazione all’anca nel 2009, e poteva suonare solo seduto al piano. Ma lo spirito rock and roll non l’aveva mai lasciato.