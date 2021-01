L’incredibile capodanno polacco con il falso Bocelli

Sui giornali polacchi la notizia è girata parecchio: Andrea Bocelli era uno degli ospiti più attesi di uno show televisivo andato in onda lo scorso 31 dicembre per il capodanno polacco, ma a sua insaputa. Proprio così, qui da noi non se ne è parlato, ma pare proprio che nell’ultima settimana dell’anno appena terminato il nome del tenore italiano – una celebrità in tutto il mondo – sia finito al centro di alcuni rumors relativi a una sua partecipazione al Sylwestrowa Moc Przebojów 2020, sul canale privato Polsat. Peccato che poi sul palco non si sia presentato lui, ma un suo sosia: sorpresina d’inizio 2021 che ha anche fatto arrabbiare alcuni fan messisi davanti al piccolo schermo apposta per sentirlo cantare.

La storia è piuttosto divertente. In sostanza mai come quest’anno, a causa della pandemia, l’interesse attorno ai programmi televisivi pensati per San Silvestro è stato alto. O perlomeno – stando a quanto riportato dai media locali – questo è quel che è accaduto in Polonia, dove dopo un periodo di allentamento delle misure restrittive legate all’emergenza sanitaria, il 28 dicembre è scattata una quarantena più severa in tutto il Paese e con una regola ad hoc per la notte di capodanno: vietato spostarsi tra le 19 e le 6. Come dire: coprifuoco.

Il televisore era, dunque, destinato a diventare compagno di brindisi di molte persone e famiglie costrette sul divano ed è così che dopo Natale hanno cominciato a rincorrersi voci su ciò che avrebbero proposto i diversi canali polacchi la sera del 31 dicembre. Voci tra le quali una, in particolare, ha attirato l’attenzione: quella sullo spettacolo dal vivo organizzato da Polsat, sorta di Canale 5 polacco, spettacolo che avrebbe accolto sul palco una grande star. E come si spiega in questo articolo pubblicato nella tarda mattinata del 31, non una star qualsiasi, ma una star internazionale e molto, molto amata in Polonia: Andrea Bocelli. Questo almeno è quanto “anticipato dal portale Pudelek”, scrive l’autrice del pezzo: un “informatore” ha scoperto “un segreto”, ossia che Bocelli approderà a Varsavia in elicottero direttamente da Milano e che l’atterraggio avverrà nientemeno che sul tetto del grattacielo dove hanno sede gli studi Polsat, “salvo condizioni meteorologiche difficili”. E in effetti – abbiamo verificato – la news era comparsa un’ora prima su Pudelek, con indicata come fonte “un dipendente Polsat”.



Ad ogni modo, l’hype sale e tantissima gente la sera del 31 dicembre è davanti alla tv in attesa di godersi la voce di Bocelli. Invece sorpresa: poco prima di mezzanotte il conduttore di Sylwestrowa Moc Przebojów 2020 annuncia l’arrivo sul palco della cantante lirica Małgorzata Walewska e di uno special guest. Non dice nessun nome, parla solo di «un ospite speciale».

Partono le note del brano bocelliano per antonomasia, Con te partirò, la Walewska lo intona e dopo poco ecco entrare in scena una figura. Ma non Bocelli, bensì Czadoman travestito da Bocelli. E chi sarebbe costui? Si tratta di un cantante polacco con qualche successo (pop-dance commerciale) alle spalle e un canale YouTube da quasi 290 mila iscritti, che ha vinto l’ultima edizione della versione polacca del talent Tu cara me suena, il nostro Tale e quale show.

Risultato: sul web i polacchi si dividono tra chi insulta gli autori della trasmissione, chi afferma di sentirsi preso in giro, chi ci ride su e chi confida di avere comunque apprezzato la performance. Fatto sta che oltre 5 milioni di persone hanno trascorso il capodanno guardando lo spettacolo messo in piedi dal canale televisivo Polsat, due milioni in più rispetto a un anno fa. Se poi sia stato lo stesso canale a spargere la voce su Bocelli per attirare spettatori e battere la concorrenza non si sa, certo non sono in pochi a sospettarlo.