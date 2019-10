Tre parole con: Marracash

Marracash è tornato con il nuovo album solista Persona: un dialogo allo specchio che diventa l’incontro tra Marra e Fabio, per un processo di autoanalisi come mai nessun rapper italiano aveva fatto prima di lui. Quindici mine in cui il rapper made in Barona affronta tutti gli stili, dalla trap all’old school, quindici brani che si trasformano nel corpo di Marra, tra la citazione nel titolo al film di Ingmar Bergman del 1966 e un parterre de rois di ospiti che dall’inseparabile Guè porta fino a Cosmo, attraverso un percorso sonoro imprevedibile.

Per celebrare un ritorno tanto atteso quanto sorprendente, abbiamo vivisezionato l’intera discografia di Marracash, dal primo lavoro omonimo fino all’ultimo album, passando per King del rap o Santeria. Il risultato? Scopritelo nel video qui sopra.