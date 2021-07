Le reazioni dei cantanti inglesi alla vittoria dell’Italia all’Europeo

La vittoria dell’Italia nella finale degli Europei contro l’Inghilterra campeggia sui siti e i giornali di tutta Europa, insieme alla delusione dei britannici che si aspettavano di riportare a casa una vittoria a livello internazionale dopo tanti anni. Ma gli Azzurri di Mancini hanno battuto la squadra di Southgate ai rigori dopo una partita sofferta e così la delusione ha preso il sopravvento, anche sui tanti musicisti che si erano spesi per sostenere il ritorno del calcio dove fu inventato, al motto di «It’s coming home».

Fra i primi a rilanciarlo sui social fu Liam Gallagher, che però a sorpresa dopo la partita ha avuto parole inaspettatamente moderate nei confronti dell’Italia. L’ex Oasis, a dir la verità, aveva già dichiarato che secondo lui eravamo i favoriti, ma nei vari tweet che ha scritto post-match ha predicato anche rispetto.

Respect to the Italians we go AGIAN

— Liam Gallagher (@liamgallagher) July 11, 2021