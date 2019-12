'Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery ' è il primo album dei Comet Is Coming – uno dei tanti progetti di Shabaka Hutchings, sassofonista prodigio della new wave del jazz londinese – per Impulse! Records. “È il souvenir di un viaggio nel subconscio”, ha detto a Rolling Stone il tastierista Dan Leavers, “è quello che riportiamo indietro dopo i viaggi dentro noi stessi”. La copertina, versione digitale e psichedelica di un dipinto metafisico, rappresenta alla perfezione il concetto, come una cartolina da un’altra dimensione.