Le copertine dei grandi dischi rock e pop rifatte dagli anziani di una casa di riposo

Per combattere la noia e far passare il tempo nelle lunghe giornate del lockdown, gli anziani ricoverati alla Sydmar Lodge Care Home, una casa di riposo di Londra, si sono divertiti a reinterpretare le copertine di alcuni dei dischi più importanti della storia del rock e del pop: da Michael Jackson ad Adele, fino a Madonna, Bruce Springsteen, i Queen, i blink-182 e altri.



Lo staff della casa di riposo, ha raccontato il nipote di uno degli ospiti Tim Frost, usa spesso la cultura pop durante le attività organizzate per i ricoverati, e i risultati sono sorprendenti. «Non mi aspettavo di vedere mia nonna con l’espressione così seria», ha detto, «di solito ha sempre un gran sorriso. Ha un senso dell’umorismo bislacco». Ecco tutte le copertine.



Foto via Twitter.