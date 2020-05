La storia del primo concerto a Londra dei Joy Division

Il 27 dicembre 1978, una band post punk di Manchester suonava per la prima volta a Londra. La location era l’Hope and Anchor, un pub in Islington Upper Street famoso per ospitare concerti di piccole band emergenti rock e punk. Era un luogo di culto, e la band di cui stiamo parlando erano i Joy Division. Tra le 30 persone presenti quella sera c’era anche Jonathan Crabb, che qualche settimana fa ha pubblicato alcune foto che aveva scattato al concerto e che non aveva mai visto nessuno. Le ha ritrovate durante il lockdown per il coronavirus, disperse in uno dei tanti scatoloni di negativi che ha iniziato a digitalizzare per passare il tempo, e ha autorizzato Rolling Stone a pubblicarle. Ne abbiamo approfittato per farci raccontare com’è andata.



Foto: Jonathan Crabb