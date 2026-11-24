Perché vai a vedere i Flaming Lips dal vivo, nonostante l’autostrada, il biglietto del treno e dell’aereo, l’esistenza di Netflix, la pioggia e il repertorio di scuse che ti inventi dicendoti che hai già vissuto quell’esperienza? Perché a ogni concerto della band assisti a un happening di quel druido in multicolor che è Wayne Coyne, capace di toccare corde che prescindono dall’idea di spettacolo sedimentata in te, dopo quasi cinque decenni spesi a guardare dei musicisti su un palco che procedono col pilota automatico fino ai bis. Un’ossessione, quella per Wayne e i Flaming Lips, che mi ha portato a lanciare un crowdfunding per raggiungere la sua città, Oklahoma City, a esibirmi nei bar vicini a casa sua, per restituirgli in modo cosmico una frazione di ciò che mi ha donato. E oggi sono qui a dialogare con lui, sull’uscita del loro nuovo disco The Teardrop Throbs prevista per il 22 gennaio.

Come ti spieghi l’ossessione dei vostri fan? In tanti vi seguono in giro per il mondo, travestendosi, cercando di entrare nei mondi che descrivi con la tua band.

Penso che i fan abbiano qualcosa in comune con me. Forse è il modo in cui tutti noi freak ci riconosciamo a vicenda. Una famiglia globale di persone un po’ strambe che si divertono a condividere l’esperienza, a stare con gente a cui vuoi bene, mentre ti godi della musica che ami: energia e amore, tutti insieme.

Cosa diresti del nuovo disco The Teardrop Throbs a tuo padre, se fosse ancora vivo?

A mio padre piaceva la nostra musica, anche se non ascoltava dischi del genere, lo accompagnavo in auto e ascoltavamo la radio. Non parlava molto mentre guidava, neanche dopo dieci ore di viaggio. È difficile spiegare la propria musica a chiunque. Ho sempre lo stesso approccio: inseguo una sensazione. Anche quando do vita a una storia, come la graphic novel di Yoshimi Battles The Pink Robots, il libro per bambini I Am an Eye I Don’t Know Why, un quadro o qualsiasi altra cosa. E cerco di spiegare questa sensazione a voi, al pubblico.

La vostra musica dà l’impressione di essere un flusso talvolta slegato da logiche razionali, come se mostrassi figure e allegorie.

Credo che la maggior parte degli artisti cerchi di farti sentire qualcosa di inesprimibile a parole. Penso e spero che ciò porti a una connessione potente. Lo cedo continuamente nei miei bambini piccoli, Bloom di 7 anni e Rex di 4, è il desiderio di esprimersi e di narrare agli altri le proprie esperienze. Quando passi del tempo con loro, devono assolutamente raccontarti tutto quello che hanno fatto. E senza contesto o riferimenti: iniziano a dire ciò che hanno fatto e cosa ne pensano, ed è tutto mescolato insieme. Penso che sia quello che cerco di esprimere con le mie canzoni, i testi e le musiche.

Pubblicate un album a oltre sei anni di distanza dal precedente American Head. Come mai ci è voluto così tanto tempo?

Ci sono state molte cose in ballo. Prima il box set celebrativo di Yoshimi Battles the Pink Robots del 2022 con un tour in cui suonavamo il disco per intero. La richiesta di date è aumentata e abbiamo viaggiato molto e questo può prosciugare tempo ed energie. Eravamo tutti un po’ esausti, così mi sono dedicato ai libri, ai disegni, alle strisce illustrate, arrivando a pubblicare la graphic novel di Yoshimi e il libro per bambini I Am An Eye I Don’t Know Why. Per fortuna ho conosciuto Taylor Johnson, che mi ha aiutato nella costruzione del nuovo disco. Ha tanta energia, un ottimo gusto musicale e uno studio dalla strumentazione fantastica. Ci siamo messi a inventare roba insieme e poi la abbiamo mandata a tutti gli altri, Tommy, Matt, Derek e A.J., che ci smanettavano sopra inserendo le proprie parti. È un modo meraviglioso di lavorare: tutti hanno il proprio set-up di registrazione a casa, così lo fai in modo molto rilassato. A nessuno piace avere qualcuno sul collo mentre prova.

The Flaming Lips - God Will Control The Werewolves [Official Music Video]

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Com’è nata la collaborazione con la Third Man Records, l’etichetta di Jack White?

Quando è arrivato il momento di pubblicare la graphic novel, Scott Booker, il nostro manager, mi ha indirizzato alla Third Man che fa anche libri. E quando abbiamo fatto ascoltare loro il materiale, è piaciuto molto e hanno voleuto pubblicarlo loro. Conosco Jack dagli esordi con i White Stripes, ho sempre adorato la sua musica e l’estetica. Abbiamo condiviso gli stessi palchi in tante serate e ho assistito a diversi suoi spettacoli nel corso degli anni. Lui sa che mi piace quello che fa, e io so che a lui piacciono i Flaming Lips.

Hai ancora quella statua di Gesù in fibre ottiche che ti ha regalato?

L’ho tenuta sulla mensola del camino per un po’ d’anni, finché ha smesso di illuminarsi. Eravamo in tour con Beck, nel backstage a Detroit stavamo tutti insieme. E Jack se la portava dietro e alla fine l’ha donata ai Flaming Lips, come nella canzone Thank You Jack White for the Fiber Optic Jesus That You Gave Me che ovviamente sai a memoria (ride).

Sei di quella generazione la cui esistenza è cambiata vedendo i Black Flag dal vivo, mentre a più riprese incrociavano l’America profonda a bordo del loro leggendario furgone bianco.

Michael Ivins (ex bassista, nda) ed io curavamo il suono ai concerti punk/hardcore locali: montavamo i nostri altoparlanti e microfoni da sala prove per le band, tre o quattro volte a sera. Quando loro vennero in Oklahoma Henry Rollins non era più rasato. Si era fatto crescere i capelli e gli skinhead ce l’avevano con lui. Anch’io venivo preso di mira per la stessa questione: quindi trovavo divertente che il loro eroe assomigliasse più a me che a loro. Quella sera i Black Flag spaccarono: intensi, brutalmente concentrati. È stato surreale vederli trasformarsi. Erano in ritardo, non c’era stato un soundcheck, e mentre il pubblico li guardava montare la batteria e gli amplificatori, loro facevano tutto con calma. Poi, zac: sono diventati degli dei! In un secondo si sono trasformati, hanno iniziato a suonare e si sono connessi alla loro musica in modo totale. Per me è stata una rivelazione: pensavo che per essere una vera rockstar dovessi esserlo in ogni momento, e invece loro montavano la propria attrezzatura davanti a tutti senza curarsi degli sguardi. Erano abituati a fare le loro cose di fronte alla gente.

Che poi è ciò che fai tu: ti materializzi sul palco con le luci ancora accese e saluti il pubblico, aiuti i tecnici. Ma qual è stata la scintilla che ha dato vita a questo nuovo album?

Tutto è partito da una riga e un ritornello, un piccolo demo che ho canticchiato nel telefono. E ho iniziato a intravvedere un’atmosfera. La prima canzone su cui abbiamo lavorato è stata The Trees Are Getting Their Leaves (Ceasefire in the City of the Singing Flame). Ci siamo imbattuti in questa vibrazione un po’ cupa e religiosa e l’abbiamo sviluppata. E poi gli altri pezzi, ma senza una direzione precisa. Finché non siamo arrivati a Every Teardrop Cried. Quello è stato il punto di svolta: una canzone molto nello stile Flaming Lips, drammatica, dark, europea e molto emotiva. In quegli stessi giorni è venuta fuori God Will Control the Werewolves e abbiamo capito che eravamo sulla strada giusta.

Ti vedo molto legato ai tuoi figli: come hai concepito la canzone Children’s Death Foundation?

Ero seduto in macchina in un parcheggio e dallo specchietto retrovisore osservavo il piccolo Rex che dormiva. Come tutti i padri, ero stupito da quanto fosse perfetto, e pensavo a quanto la mia vita sarebbe stata distrutta se gli fosse successo qualcosa. Mentre venivo turbato da questi pensieri, ho notato un cartello con la scritta Children’s Death Foundation. Ho pensato subito a mia madre che faceva volontariato con le suore cattoliche per aiutare le famiglie in lutto per la perdita di un figlio. E poi ho guardato di nuovo il cartello e ho realizzato di aver letto male: c’era scritto Children’s Health Foundation. Avevo la morte in mente in quel periodo, ma quel lampo aveva già dato vita a qualcosa di profondo. Non ci sarà mai nulla nella mia vita importante quanto i miei due bambini. E la musica metabolizza sempre quello che hai in mente.

A proposito di legami profondi e dolore: come hai vissuto la scomparsa di tuo fratello maggiore durante l’ultimo tour? Ti vedevo che ne parlavi col pubblico e che non era facile.

Tommy ha avuto una vita folle e pericolosa. Lui è il volto dell’album American Head. Mi portò a vedere gli Who a 15 anni: per me evento fondamentale, che mi ha portato a decidere di formare una band. Quando io e i miei fratelli eravamo piccoli, Tommy è stato il nostro supereroe, una persona fantastica e affettuosa. Facevamo tutto insieme. Era in ospedale da tempo. Quando sono partito per l’Inghilterra sapevo che si trovava in una situazione critica. Mia sorella mi ha scritto nel cuore della notte per avvisarmi che se n’era andato. Ero preparato razionalmente, ma sul palco non sono riuscito a trattenere l’onda dei ricordi e dell’amore tra noi. Credo che siano proprio questi i sentimenti di cui non si parla, ma che sono la materia di cui sono fatte le canzoni. Mi sono ritrovato a piangere sul palco. Condividere quel dolore con il pubblico significa trovarsi in uno spazio di amore e comprensione reciproca.

Torniamo al nuovo disco. Mi dicevi che Perry Farrell ti manda le poesie.

Sì! Una mattina camminavo verso un outlet, rimuginavo su un tappeto realizzato da Matt, il nostro bassista. E ricevo un sms da Perry con dei versi sul saltare da un’idea all’altra come una rana, senza rovinare le ninfee: bellissimi! E mi è tornata in mente l’intensità del suo cantato in Mountain Song e ho immaginato quel tipo di energia vocale: “The frogs are jumping oh oh! The sun’s eruptin let’s go!”. Matt ha improvvisato su tonalità acute che hanno aperto a un nuovo senso melodico, mai sperimentato dai Flaming Lips.

E invece cosa lega tracce come Throb e God Will Control the Werewolves?

Throb riprende un frammento della colonna sonora del film La morte corre sul fiume (The Night of the Hunter), in particolare la canzone Pretty Fly cantata dai bambini sul fiume. Avevo chiesto ad A.J., il nuovo chitarrista e polistrumentista, di rifarla nota per nota e lui ha creato una lunga intro e una coda evocativa, su cui abbiamo aggiunto chitarre e drum machine. Il film è un incubo sui bambini in pericolo, e si collegava perfettamente alla visione di quel periodo. E invece God Will Control the Werewolves è nata da una notte di fronte all’oceano. C’era la luna piena e coi miei due bambini giocavo a nascondino al tramonto, nel fondale scoperto dalla bassa marea. E d’un tratto Bloom mi chiede se i lupi mannari avrebbero potuto prenderci. E gli risposi che Dio li avrebbe controllati per il tempo del nostro gioco. Nella mia testa il suono attingeva dal periodo di Dark Side of the Moon, ma con un Syd Barrett ancora nella band.

Abiti in una piccola città, Oklahoma City. Perché non ti sei mai spostato a vivere in città più grandi e importanti?

Sono fortunato a viaggiare in tutto il mondo, ma proprio questo mi ha fatto capire l’importanza di avere un posto da chiamare casa, dove si concentra tutta la mia vita, la mia storia e le mie radici. Per me quel posto è Oklahoma City. Molti musicisti giudicano i posti in base a come vengono accolti: se un concerto va male, bollano la città come un posto negativo. È un atteggiamento immaturo. Quando fai musica ti metti a nudo, ed è facile rimanerci male se il pubblico non risponde come vorresti. Con il tempo ho imparato ad amare ogni luogo in cui mi trovo, a prescindere dal calore ricevuto. E questo mi permette di vivere esattamente dove appartengo, senza dover inseguire le grandi metropoli per cercare conferme. Anche per questo il mio posto è Oklahoma City.

Wayne Coyne reads his new book "I Am An Eye"

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Per rispondere a questa intervista ti sei alzato più volte all’alba. Ma interrompi per sdraiarti coi tuoi bambini non appena si svegliano. Cosa vi dite? Cosa fate?

I bambini piccoli vogliono subito tornare a fare quello che stavano facendo prima di addormentarsi. Che si tratti di litigare, fare la lotta o giocare con i giocattoli, non c’è un attimo di pausa! A me fa bene assistere al loro show.

Ripensando al tuo lungo percorso e alla tua gioventù, come sei arrivato a essere il musicista e la persona che sei oggi?

Sono stato incredibilmente fortunato a crescere in un’epoca in cui la musica – beh, anche le droghe – erano la cultura corrente. I miei fratelli amavano i Beatles, come tutto il pianeta, e ancora li ascoltiamo a ciclo continuo. Non era solo la loro musica: erano loro. Il modo in cui apparivano, il modo in cui vivevano, quell’ottimismo e quell’immaginazione debordante che respiravi ovunque. Mi sembrava che la musica, l’arte, le sostanze e la ricerca spirituale fossero le cose più belle in assoluto a cui dedicare la vita. Io non ho mai pensato a nient’altro: la mia testa è sempre stata unicamente nella musica e nell’arte. Andavo a ogni singolo concerto possibile. Ho visto quasi tutti i grandi gruppi, tranne i Pink Floyd. Ma sono stato folgorato da una proiezione di mezzanotte di Live at Pompeii, mi ha sconvolto. Non mi importava di fare il fan sfegatato, ero lì a studiare, a cercare di capire come tiravano fuori quei suoni. Non ho mai avuto l’ossessione di farmi amare dal pubblico. Anzi, vedevo quella folla e mi rendevo conto che gran parte della gente non capiva davvero nulla di quello che stava succedendo. Erano così fatti che non sapevano nemmeno quali canzoni stessero suonando! Pensa a quando ho visto i Gun Club, un tizio strafatto accanto a me urla: «Suonate Elvis from Hell!!», e Jeffrey Lee Pierce, dal microfono, fa: «Uuh… l’abbiamo appena suonata».

Hai collaborato con artisti di ogni genere e background, da Miley Cyrus a Kesha, Nick Cave, Erykah Badu, Henry Rollins: ho la sensazione che in tanti ti amino e ti stimino senza preclusioni e che tu sia riuscito a liberarti dell’ego.

Esatto… beh… l’ego è una cosa strana… ho capito che il duro lavoro e la gentilezza sono ciò che le persone rispettano davvero.

In quel mese a Oklahoma City, anche senza metterci d’accordo, ti materializzavi davanti a me nei posti più impensati. Era una specie di sincronicità junghiana o semplici coincidenze?

Forse ciò di cui parlavamo prima. Quando vivi in un posto che ami e lasci che le cose accadano senza forzarle, l’universo si diverte a fare incroci bizzarri. Probabilmente, da qualche parte, le nostre frequenze vibravano sulla stessa traccia. Magari proprio nel momento in cui giri l’angolo.