Warez: a pranzo (cinese) con il ninja

Double Dragon è l’ultimo singolo di Warez. Come si può sospettare dal titolo (e da parte del testo, dove utilizza termini come “tai-sabaki” e “quecin“), il singolo è legato alla passione del rapper milanese per l’estremo Oriente.

Siamo stati insieme a lui da A.N.G. 56, ristorante cinese di culto a Milano, per parlare di musica, ma anche di cibo, tradizioni culturali e arti marziali. L’intervista completa la trovate qui sopra (ravioli piccanti compresi).

Qui sotto, invece, potete ascoltare il nuovo singolo.