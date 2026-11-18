Sono passati più di vent’anni, ma ancora Jack White ancora non si capacita che sia successo davvero. Siamo a Detroit per parlare con lui di Van Lear Rose, l’album di Loretta Lynn che ha prodotto nel 2004 e che è stato premiato con un Grammy. Ha anche contribuito a far conoscere la regina di Butcher Holler a una nuova generazione di fan, avvicinando molti di loro al country. «Potrei parlare di questo disco per ore senza stancarmi», dice White e quando lo fa capita che si commuova. Van Lear Rose è tornato a nuova vita con una ristampa rimasterizzata pubblicata dalla Third Man Records e arricchita da un brano in più, Just to Have You Back. Torna anche ad essere disponibile in streaming per la prima volta dopo sette anni, ma non ha mai smesso di essere influente.

Quando Van Lear Rose è uscito il country mainstream era reduce dalla svolta post 11 settembre. Artiste come le Chicks e Shania Twain erano scomparse dalle playlist, lasciando spazio a formazioni formate da uomini e dall’orientamento patriottico. È vero che leggende come Johnny Cash erano oggetto di una riscoperta culturale, ma il genere era ancora lontano dall’essere accolto dal grande pubblico. Oggi certe cose country possono essere considerate cool, vent’anni fa il genere era oggetto di stereotipi e battute.

White era fan di Lynn da un pezzo. Le aveva dedicato White Blood Cells dei White Stripes e con Meg suonava spesso in concerto Rated X. Per ringraziarli Lynn li ha invitati a casa sua, a Hurricane Mills, Tennessee. Ha chiacchierato e cucinato per loro, un’esperienza che in qualche modo li ha cambiati, tutti e tre. «È andata in soffitta e ha preso un vestito rosso per darlo a Meg», racconta White. «Meg è scoppiata in lacrime, non riuscivamo a crederci. È stata gentilissima ad accoglierci e a fare quel gesto. Non eravamo neanche lontanamente al livello di qualcuno di cui avrebbe dovuto sapere qualcosa e a cui avrebbe dovuto interessarsi».

Mentre mangiavano, Lynn ha accennato alla possibilità di fare un altro disco. White si è fatto avanti. «“Se mai ti servirà un produttore per quel disco, fammi un fischio”, le ho detto. Pensavo di non avere nessuna possibilità. Ma stiamo scherzando? Eravamo a Nashville. E invece Loretta l’ha fatto e in qualche modo si è fidata di me».

Quella fiducia si sente in Van Lear Rose: Lynn ha lasciato che White portasse gente come Patrick Keeler e Jack Lawrence dei Greenhornes (e poi dei Raconteurs), musicisti ben diversi dai soliti turnisti di professione. Lei ha assecondato le caratteristiche musicali di lui e lui ha fatto altrettanto scegliendo solo canzoni scritte da lei e lasciando che la sua voce fosse accompagnata da pochi strumenti, come se volesse mettere i testi in primo piano e lasciare il resto sullo sfondo, prendendosi allo stesso tempo qualche rischio dal punto di vista sonoro. Hanno trovato un punto d’incontro in Portland Oregon, duetto straordinario che non è stato trasmesso granché dalle radio country, ma che ha vinto un Grammy. L’esperienza ha spinto White a trasferirsi in Tennessee dove la sua etichetta Third Man Records e il suo locale hanno contribuito a cambiare il modo in cui il mondo guarda a Nashville e all’industria musicale, dando priorità a pubblicazioni analogiche e concerti in spazi raccolti, e sostenendo artisti come Margo Price che Music Row aveva ignorato.

Van Lear Rose non è stato soltanto un catalizzatore per la futura carriera di White e per la rivalutazione di Lynn, è stato anche un momento decisivo nella vita personale del rocker oggi 51enne (all’epoca della registrazione lui aveva appena 28 anni, Lynn 71). «È bello quando cominci a renderti conto di far parte di una cosa che era destinata ad accadere. All’inizio non te ne rendi conto, ma quando sei arrivato più o meno a metà, pensi: wow, nessuno dei due ha il controllo su quello che sta succedendo. È qualcosa che semplicemente prende forma».

Van Lear Rose ha fatto conoscere Lynn e la sua musica a tantissima gente, ma ha anche avvicinato molti ascoltatori al country, contribuendo a cambiarne percezione e pregiudizi. Come valuti col senno di poi l’impatto del disco?

È stato qualcosa di straordinario. Del successo del disco poco mi importava, il solo fatto che lei fosse aperta all’idea era eccezionale, qualcosa che ti dà una ragione per credere nella vita. Mi ha fatto piangere. Che poi il disco abbia trovato un pubblico, anche tra i più giovani che non la conoscevano, è stata la ciliegina sulla torta. A Nashville capita spesso di vedere dischi del genere, un artista che non pubblica un album da molto tempo affiancato da qualcuno più giovane. E tante volte, purtroppo, non ci si accorge nemmeno che escono. Questo disco, invece, si è trovato al centro di una combinazione perfetta: lei non registrava un album di canzoni originali da tempo e io mi trovavo nel pieno del passaggio dei White Stripes dal mondo del garage rock al mainstream. Il tempismo è stato perfetto.

Per sette anni il disco non è stato disponibile in streaming. Perché ti è sembrato che fosse arrivato il momento giusto per ripubblicarlo?

Non so nemmeno perché fosse sparito dalle piattaforme, dovresti chiederlo a chi gestisce le cose di Loretta Lynn (un rappresentante della famiglia ci ha detto che sono «entusiasti dell’uscita di un progetto a cui Loretta teneva moltissimo», ndr). Ma sarebbe stato giusto riportarlo in circolazione in qualsiasi momento visto che Loretta era meravigliosa. Il disco ha anche un’altra qualità: non è stato realizzato seguendo le regole di Nashville su come si dovrebbe pubblicare, registrare o produrre. Non abbiamo seguito nessuno dei canoni moderni della musica country. Ricordo che una volta ero in aeroporto, dopo la vittoria di Loretta ai Grammy, e accanto a me in attesa del volo di ritorno c’era il chitarrista di Jerry Lee Lewis. Mi ha detto che era ridicolo che Loretta fosse stata candidata a cinque Grammy senza aver ricevuto nemmeno una nomination ai premi della musica country di quell’anno. Era la dimostrazione che all’epoca esistevano due modi diversi di intendere cosa fosse o potesse essere il country. Le radio di Nashville non erano interessate a trasmettere quelle canzoni. Ma intanto, in un’altra America, la gente le accoglieva con entusiasmo, i critici davano al disco cinque stelle, le persone riscoprivano Loretta e la amavano per quello che era. Incredibile. E penso che questa sia sempre stata la cosa interessante di Nashville e in un certo senso anche la sua bellezza: nella stessa città convivono un lato commerciale e un lato più umano legato alle radici autentiche della musica, che si contendono l’attenzione e il territorio. Tutto questo ha reso il disco ancora più importante e interessante agli occhi di chi altrimenti non avrebbe mai dedicato un minuto alla musica di Loretta o al country.

È interessante pensare che il fatto di non essere stato accolto dalle radio e dalle istituzioni del country abbia funzionato come una sorta di conferma per le persone che guardavano con diffidenza a quel mondo, aiutandole a sentirsi benvenute.

Potrei scrivere un libro proprio su questo, sui diversi aspetti dell’incontro tra arte e business. Anche alla Third Man Records abbiamo una grande varietà di esperienze in tal senso. Fin da quando, da giovane, avevo il mio laboratorio di tappezzeria, mi sono sempre occupato di trovare quei piccoli spazi in cui arte e business si incontrano e capire come trasformarli in qualcosa di bello. Loretta diceva spesso: «Ho 14 canzoni bandite dalle radio country!». Ho sempre pensato che fosse una frase potentissima, soprattutto perché lo diceva con orgoglio. Mi spiego? È successa la stessa cosa a Johnny Cash, a Hank Williams, a Elvis Presley. È un argomento che meriterebbe un libro e mi piacerebbe affrontarlo un giorno, esplorandone i diversi aspetti, è molto affascinante.

Loretta Lynn - Miss Being Mrs. (Official Music Video)

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Mi piacerebbe leggerlo, quel libro. Ti sei appassionato a Loretta Lynn da adolescente dopo aver visto La ragazza di Nashville (Coal Miner’s Daughter) e le hai dedicato White Blood Cells. Che cosa ti ha conquistato della sua musica? Sono stati i testi?

Il merito maggiore lo attribuisco al film e all’interpretazione degli attori. Nel nostro quartiere di Detroit e nella nostra famiglia non c’era molto country. Tutti quelli che abitavano intorno a noi ascoltavano hip hop e rap, a casa si ascoltavano rock’n’roll, blues e sì, un po’ di country, per esempio Roger Miller e Johnny Cash, ma non avevamo neanche un disco di Loretta Lynn. Il film è stato il mio primo incontro con lei e da lì la mia passione è cresciuta sempre di più. Quando suoni con Meg nei White Stripes, ti trovi esposto a un certo livello di sessismo nei confronti delle musiciste e delle artiste sul palco. Io l’ho visto al punto che, quando abbiamo cominciato a fare interviste per l’uscita di Van Lear Rose, dicevo che secondo me Loretta Lynn era la più grande cantautrice del Novecento. E la gente mi rispondeva: «Be’, dimostralo!». Nemmeno le femministe avevano portato avanti quella battaglia con la forza dei suoi testi e dei titoli delle sue canzoni. Riusciva a far passare certi messaggi, canzoni sulla pillola anticoncezionale, oppure su “non tornare a casa ubriaco con l’amore in testa”. Voglio dire, questo è femminismo allo stato puro, in un momento storico perfetto. Straordinario.

Hai incrociato il country e la musica roots in tanti modi diversi: hai reinterpretato Jolene di Dolly Parton, hai prodotto Wanda Jackson, pubblicato con la Third Man il primo album solista di Margo Price, Midwest Farmer’s Daughter. Ma è stata proprio l’esperienza con Lynn, una persona che ammiravi da anni, a convincerti definitivamente a trasferirti a Nashville, giusto?

È pazzesco ripensarci. Voglio dire, sul lato B del primo singolo a 7” dei White Stripes che abbiamo pubblicato c’era una canzone di Marlene Dietrich. Abbiamo voluto far capire fin dal principio che non eravamo soltanto una band punk-blues, che c’erano tante altre cose che ci interessavano. Avevamo già fatto una cover di Rated X e dal vivo la cantava Meg, quindi avevamo già una storia alle spalle. Dedicare White Blood Cells a Loretta, nel mondo del garage rock è stata una cosa insolita. Tipo: chi? Ma lei significava molto per noi, era una fonte d’ispirazione da anni, soprattutto in quel periodo per me e Meg. In tour, nel furgone, ascoltavamo il suo box set, quattro CD che divoravamo in viaggio mentre andavamo nel Montana e in altri posti, nel tour dell’anno precedente. E poi ritrovarci sul palco dei Grammy insieme a lei: chi avrebbe mai immaginato che sarebbe successo? La cosa è stata accolta bene, senza che nessuno la considerasse strana, tanto che ci hanno chiesto se avremmo fatto un altro disco insieme. Loretta ha risposto che le sarebbe piaciuto tantissimo, io ero titubante e spaventato. Le ho detto: «Ehi Loretta, non so come potremmo fare, non riusciremo mai a superare questo». E lei: «Non possiamo superarlo, ma possiamo fare qualcosa che gli stia un gradino sotto».

C’è un video di voi due che ritirate il Grammy per il miglior album country, è un momento divertente e bellissimo in cui lei cerca di convincerti ad avvicinarti al microfono e dire qualcosa. Fa capire il rapporto che avevate, il rispetto reciproco.

È stato bellissimo. Non l’ho più rivisto da allora, ma ricordo quanto fosse felice. E mentre andavamo ai Grammy in limousine, tirò fuori dal reggiseno un pacchetto di Big Red, le gomme da masticare, e me ne offrì una. Ne divise una con me. È stata un’esperienza meravigliosa da tutti i punti di vista.

Watch Loretta Lynn Win A GRAMMY For Best Country Album With Jack White In 2005 | GRAMMY Rewind

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Parliamo delle session. Avete lavorato a East Nashville in un periodo piuttosto breve con una band che avevi messo assieme tu. Come avete dato il via al processo creativo?

Prima di cominciare a registrare Lynn mi ha invitato a casa sua. Questa volta c’eravamo solo io e lei, è stato un momento speciale. All’epoca non avevo avuto molte occasioni di frequentare persone così famose, figuriamoci cantautori fuori dal comune. Per me era un territorio inesplorato. Ha tirato fuori uno di quei piccoli registratori a cassette, ma non funzionava. «Jack, magari riesci a farlo funzionare tu?». Ho aperto il vano delle batterie ed era completamente corroso, probabilmente non veniva usato dal 1977 o giù di lì. Lei si è limitata a dire: «Vuol dire che ci ricorderemo quello che stiamo facendo». Mi ha portato in camera da letto, dove aveva un lettino abbronzante. Oddio, sembrava una bara coperta da un lenzuolo. Sotto il lettino c’erano centinaia di quaderni pieni di canzoni. Ne abbiamo preso alcuni a caso e le prime dieci cose che abbiamo tirato fuori sono finite nell’album.

Com’era l’atmosfera in studio? Lei si è mostrata subito disponibile?

Quando abbiamo cominciato, pensavo: «Non è possibile, sembra troppo bello, non c’è modo che finisca su un disco e venga pubblicato. La sua famiglia non lo apprezzerà. Loretta cambierà idea. Il suo manager dirà che non funziona. L’etichetta dirà che è troppo strano o che le radio country non lo trasmetteranno. Succederà qualcosa e il disco non uscirà». Sentivo di dovere registrare più canzoni possibile prima che tutto finisse. Di certo non sono entrato in studio con un atteggiamento spavaldo, pensando: sarà fantastico, un gioco da ragazzi. Ero preoccupato. Sarei stato in grado di darle qualcosa? Sarei riuscito a ispirarla, a dare vita alle sue canzoni nel modo in cui avrebbe voluto sentirle? Non avevo idea di che cosa si aspettasse. E lei mi ha insegnato molto su come era stata prodotta in passato da Owen Bradley e dagli altri. Far parte di questa storia è stata un’opportunità straordinaria… (Si commuove, nda)… Non lo davo per scontato.

Una delle cose più potenti del disco è che nessuno dei due ha rinunciato al proprio stile: al contrario, le vostre identità musicali si sono fuse alla perfezione. Penso a Portland Oregon. Come ha fatto Loretta a entrare in sintonia con te e con la band?

Qualche strana forza l’ha spinta, amico, oppure in lei si era accesa una luce. Tra l’altro, abbiamo registrato tutto su un otto piste, quindi non abbiamo passato il tempo a sovraincidere e stratificare le tracce all’infinito. È venuto fuori tutto in modo naturale. Portland Oregon è un ottimo esempio: l’introduzione è nata dal mio tentativo di improvvisare insieme alla band sull’accordo di Do, il primo della canzone. Non ho chiesto crediti come autore, non li volevo, né volevo scrivere insieme a Loretta, volevo soltanto dare forma alle sue canzoni. Nella sua produzione, quell’intro era decisamente insolita, non sapevo se le sarebbe piaciuta e invece l’ha adorata, ancora non so perché. Fortunatamente è andata così. Potrebbe essere l’introduzione più lunga che abbia mai avuto prima di cominciare a cantare. Curiosa questa cosa.

Loretta Lynn - Portland Oregon (Official Music Video)

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Funziona perché è come se avessi steso un tappeto rosso alla voce, quando finalmente arriva. E per i fan che ti conoscevano attraverso i White Stripes e conoscevano meno Loretta Lynn era un modo per farli entrare nel suo mondo.

Ho fatto di tutto per cercare di togliere il mio nome da questo progetto. Non volevo la mia foto sul retro-copertina, non volevo comparire nel video con lei, non volevo che il mio nome apparisse sulla stampa. Volevo soltanto che fosse un album di Loretta Lynn, ma tutti continuavano a insistere affinché accadesse il contrario, quindi Portland Oregon è diventato il duetto che volevano facessimo. Non so se l’idea venisse da Loretta, dal suo manager o da qualcun altro. Persino durante il missaggio abbassavo il volume della mia voce perché mi sembrava irrispettoso metterla allo stesso livello della sua. Ma all’epoca c’era anche un altro aspetto positivo: entrambi venivamo guardati sotto una luce diversa. Nel mainstream la gente conosceva soltanto il mio progetto, i White Stripes. Sarebbe stato un grosso errore, oltre che una tragedia per entrambi, se il disco fosse uscito dando l’impressione che Loretta Lynn cantasse sopra le canzoni dei White Stripes.

Produrrai mai un altro album country?

Non sono più così interessato a produrre altri artisti perché le nuove generazioni non ne hanno bisogno. Oggi molti musicisti cominciano a registrare nelle loro camere usando i computer portatili, hanno molta più dimestichezza con compressione, riverbero, delay e i vari strumenti del mestiere. Sono cresciuti utilizzandoli. Un tempo potevo essere utile a qualcuno che mi diceva: «Sai, io suono la chitarra, non so nulla di tutta questa roba da studio». Potevo aiutarlo a orientarsi. Oggi è più raro trovare qualcuno che non sappia già molto di produzione fin dall’adolescenza, grazie a Pro Tools e ai computer. Non mi piace partecipare a un progetto se non sento di poter dare qualcosa. Negli ultimi anni mi sono semplicemente accorto che è sempre più difficile trovare una situazione in cui il mio contributo abbia senso. Ma se dovesse presentarsi un progetto in cui sento di poter essere d’aiuto, certo, sarei aperto all’idea.

Da Rolling Stone US.