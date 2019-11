Tre parole con: Gianna Nannini

Dopo la vittoria al Premio Tenco 2019, Gianna Nannini è tornata con il nuovo album di inediti La Differenza, uscito venerdì 15 novembre per Charing Cross Records Limited / Sony Music.

Un viaggio a ritroso per la musicista senese, che per questo nuovo lavoro in studio è ripartita dalle sue origini sonore, tra folk, blues e, ovviamente, rock. Un viaggio in direzione ostinata e contraria a qualsiasi tendenza – per fare la differenza, appunto – riprendendo il capitolo lasciato in sospeso con l’ultimo disco California.

In attesa del tour, in partenza dallo stadio Artemio Franchi di Firenze il 30 maggio 2020, abbiamo preso tutti i testi della discografia di Gianna Nannini, dal primo album omonimo del 1976 fino all’ultimo disco, per darli in pasto a un software grazie cui abbiamo scoperto le tre parole che hanno guidato la sua carriera. Il risultato? Lo potete vedere qui sopra.