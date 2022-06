Tommaso Paradiso, al via il tour estivo: «Sarà il mio Festivalbar»

Tommaso Paradiso, in questi giorni, è in giro per l’Europa. Lo ha fatto vedere nelle stories, chiedendo ai follower quale città fosse quella che stava inquadrando: «una ragazza ha risposto Pisa». Lo raggiungiamo telefonicamente per farci raccontare qualcosa sul suo nuovo tour che parte a luglio. La linea è disturbata, distante: sicuramente non si trova in Toscana. Quest’anno è stato un anno importante: è uscito il suo primo disco da solo, Space Cowboy, è uscito il suo primo film da regista, c’è stato il tour in primavera: «Non mi sono mai emozionato così tanto. Mi sono lasciato andare molto rispetto a quello che facevo in passato, ho imparato a non frenare nulla. Mi commuovo facilmente, guardo le persone negli occhi. La pandemia ha accelerato questa emotività, mi ha fatto capire ancora di più che suonare è l’unica cosa che voglio fare».



Ora però è tempo di ripartire. Si comincia il 9 luglio e si continua fino a fine agosto. Il nome del tour estivo è facile facile, Tommy: «Mi sembrava una cosa molto più colloquiale. Tommaso Paradiso Summer Tour sembrava un po’ un epitaffio! (ride, ndr). C’è voglia di leggerezza, di stare insieme. Sembrano banalità ma per me è importante. Credo che questa sia un’estate che vale la pena vivere, la prima in cui siamo più liberi. Chiaro, siamo sempre circondati da notizie non ottime, ma la gente ha voglia di divertirsi un po’. Il titolo vuol riassumere questo. Sarà un momento di festa, l’ho immaginato come se fosse il Festivalbar». Il logo, in effetti, ricorda parecchio la trasmissione cara ai fan di Lene Marlin: «Volevo dare quest’idea. Di quelle estati che mi sono goduto, in villeggiatura, le famiglie, i gelati».

In scaletta «solo i singoli, solo le hit», come scritto sui social: «Li faccio tutti, dal primo disco dei Thegiornalisti a Space Cowboy. «Forse giusto un paio di eccezioni. Dentro ci sono anche i feat., tipo Da sola (In the night), La luna e la gatta. Pezzi che, e lo dico senza presunzione, hanno sentito in tanti. Anche solo perché le hanno incrociate in radio». Un live che sarà la sua compilation blu, per restare in tema.

Ci sarà, ovviamente, anche Piove in discoteca, singolo uscito da poche settimane: «È una canzone diversa rispetto a quelle fatte in precedenza. La produzione anni ’90 di Dario Faini, se la senti dal vivo, ha dei bassi che ti fanno tremare le gambe. Anche il ritornello è un po’ atipico. Io di solito vado ad alzare il tiro, la melodia, qui invece rimango più soft. È un brano un po’ più fighetto, forse. Più cool? Si può dire più cool?». Si può dire, sì.





E ora che l’invasione dei tormentoni estivi è iniziata, tra reggaeton e bachate, cosa ascolta Tommaso Paradiso in alta stagione? «Dalla radio prendo quello che passa. Se devo mettere Spotify non posso nasconderti che vado più su hit retrò. Tipo Edoardo Vianello, ma vado a fasi. Poi passo agli ’80. Poi anni ’90 con quelle canzoni incredibili tipo Sweet Harmony». Finita nella compilation Festivalbar pure quella. Un caso?





Le date di Tommy:

Sabato 9 luglio 2022 || Vercelli @ Piazza Antico Ospedale

Domenica 10 luglio 2022 || Brescia @ Arena Campo Marte

Mercoledì 13 luglio 2022 || Ferrara @ FERRARA SUMMER FESTIVAL Piazza Trento Trieste

Lunedì 18 luglio 2022 || Marostica (VI) @ MAROSTICA SUMMER FESTIVAL Piazza Castello

Sabato 23 luglio 2022 || Tarvisio (UD) @ NO BORDERS MUSIC FESTIVAL Laghi di Fusine Live Acustico

Mercoledì 27 luglio 2022 || Forte dei Marmi (LU) @ Villa Bertelli

Giovedì 28 luglio 2022 || Follonica (GR) @ Parco Centrale

Sabato 30 luglio 2022 || Francavilla al Mare (CH) @ SHOCK WAVE FESTIVAL Lungomare Tosti

Martedì 2 agosto 2022 || Baia Domizia (CE) @ Arena dei Pini – NUOVA DATA

Mercoledì 3 agosto 2022 || Monopoli (BA) @ COSTA DEI TRULLI LMF Spazio Think Tank

Domenica 21 agosto 2022 || Roccella Jonica (RC) @ Teatro Al Castello

Martedì 23 agosto 2022 || Marina di Ginosa (TA) MELODYE MUSIC FEST Spazio Elephant Park

Venerdì 26 agosto 2022 || Taormina (ME) @ Teatro Antico

Sabato 27 agosto 2022 || Agrigento @ Teatro della Valle dei Templi

Martedì 30 agosto 2022 || San Benedetto del Tronto (AP) @ SAN.B SOUND Parco Nelson Mandela con Franco126