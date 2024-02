Sanremo 2024, BigMama: «Salmo mi ha salvato la vita»

Dice che Salmo le ha salvato la vita e non esagera, in particolare quando ricorda l’episodio durante il quale ha compreso che, nonostante tutti la prendessero in giro, «se mettevo la sua musica nelle cuffiette mi sentivo potentissima». E lo dice dopo aver raccontato di aver subito un bullismo violento, anche violenze sessuali. Non è l’unica volta che la sua vita è stata in pericolo. A vent’anni, ha scoperto di avere un tumore e ne è uscita dopo 12 cicli di chemioterapia. Ora sarà lei ad aiutare molti ragazzini in giro per l’Italia e sembra esserne consapevole, con tutto il carico di responsabilità che ciò comporta.

Marianna Mammone, in arte BigMama, a 23 anni parla e si comporta come se ne avesse il doppio a causa di «una vita tagliente» che però le ha consegnato tra le mani i testi delle canzoni che gli adolescenti (e non solo) sparano in cuffia per sentirsi più forti delle difficoltà. Essere in gara alla 74esima edizione di Sanremo è più di una rivincita. Porterà il brano La rabbia non ti basta, un titolo difficilmente equivocabile come lo sono i suoi testi. Eppure, ci ha spiegato, c’è persino qualcuno che riesce a mal interpretarli: «Ma è chi cerca di fraintenderli apposta». Nella serata delle cover si esibirà con Gaia, La Niña e Sissi sulle note di Lady Marmalade delle Labelle.

Ammette di soffrire ancora un po’ le critiche, non quelle sull’aspetto fisico, ma è sicura del messaggio che vuole portare all’Ariston: «Una persona può sempre fare ciò che vuole, a prescindere da chi è, da dove viene, qual è la sua sessualità o quanto pesa».

Com’è il primo impatto con Sanremo?

È da stamattina che autografo qualsiasi cosa. Non ce la faccio più, però mi fa sempre piacere parlare con i giornalisti. Starei ore a parlare con chiunque, perché vengo da una famiglia che mi ha educata molto bene e quindi sono abituata a dare il giusto tempo a chi mi sta di fronte.



La rabbia non ti basta è il titolo del tuo brano. Dopo la rabbia cosa c’è?

Negli anni sono cambiata tanto, sono cresciuta molto, ho imparato a canalizzare le mie sensazioni in maniera più matura. Però ammetto di subire ancora lo sguardo e il giudizio delle persone. Ma ho svoltato nell’approccio, perché ho fatto pace con me stessa. Certo è che una certa insicurezza rimane sotto certi aspetti.

Per esempio quali?

Se posto qualcosa sui social e mi criticano. Se ci sono commenti sul fisico ormai non li leggo neanche più. Mentre invece quelli sulla bravura mi toccano. Così come quelli sui messaggi che vorrei far passare e mi stupisco che ci siano dei fraintendimenti, visto che mi sembra di essere piuttosto esplicita. Ma purtroppo c’è gente che cerca di trovarli apposta.

Gli hater hanno cambiato atteggiamento nel tempo o sono solo aumentati?

Il numero è aumentato perché sono aumentati anche i miei traguardi. Ma sai, di solito si tratta di una categoria ben circoscritta: i maschi etero cisgender basic e privilegiati.

Li hai profilati.

Esatto. Appena leggo “Marco” e vedo che nella foto ha le catenelle al collo so già cosa mi ha scritto….

Hai detto che nei tuoi testi c’erano rancore, autolesionismo, suicidio e rabbia. Ma a chi critica i rapper per i testi violenti come rispondi?

Il rap è sempre stato, dalla sua nascita, lo specchio della società. Per cui lamentarsi di testi troppo duri vuol dire non essere contenti della società in cui si vive. Consiglierei di fare un profondo recap su quelle che sono le varie fasi in cui si è mossa la società e poi commentare i rapper. Io ho sempre utilizzato la musica come sfogo personale. Ho avuto una vita tagliente e voglio che le mie parole siano altrettanto taglienti.

C’è però qualcosa che ti da fastidio nei testi di certi rapper, per esempio su come dipingono le donne?

Credo nella libertà e quindi mi prendo la libertà di non ascoltare i rapper maschilisti. Non li sento proprio, così mi salvo dalla fine del mondo. Ma quando una casa cade a pezzi non ti puoi preoccupare del buco nel muro. Devi prima capire perché sta crollando. Facciamo una ricerca storica sulla nostra società, poi arriviamo ai testi musicali. Non bisogna nascondere che la nostra società è ancora maschilista, si basa sul patriarcato, e le donne non hanno potere e voce. Come possono dei testi rap toccare così tanto la sensibilità, mentre quando si vede un telegiornale e si vede che ogni giorno muore una donna non si fa nulla?

«Vengo da una famiglia per niente benestante, sono donna, grassa, rapper e queer: le ho tutte» hai detto al Corriere. Ma qual è il messaggio che vuoi portare a Sanremo?

Che una persona può sempre fare ciò che vuole, naturalmente rispettando gli altri, a prescindere da chi è, da dove viene, qual è la sua sessualità o quanto pesa. Per questo amo fare tanti live, perché lì c’è la rappresentazione di una persona grassa che riesce a tenere un live per un’ora e quindi la gente che assiste si rende conto che anche noi possiamo ballare e fare musica. Non solo ognuno deve sentirsi libero, ma anche libero di fare ciò che vuole.

La passione per il rap per te è iniziata grazie alla musica di Salmo, che hai detto di considerare «il mio mentore, per non dire il mio Dio». Che cosa ti ha insegnato?

Esatto, lui è il mio Dio! Non credo che i suoi testi mi abbiano insegnato qualcosa, infatti quando glielo chiedevano rispondeva, anche incazzandosi, che non aveva nessun messaggio. Ogni rapper ha una storia artistica diversa. Ma Salmo mi ha davvero salvato la vita.

In che modo?

Ti racconto un episodio. Quando prendevo il pullman per andare a scuola facevo ogni giorno la classica “sfilata della vergogna” per cercare posto. Ero molto larga, più lo zaino, quindi era difficile per me passare nel corridoio e così i ragazzini ai lati non facevano altro che prendermi in giro. Allora ho cominciato a sopravvivere da quando ho iniziato ad ascoltare Salmo, mettevo la sua musica nelle cuffiette al massimo volume e mi sentivo potentissima. Perché suonava fighissima e quando ero piccolina ero ossessionata dalla sua musica e andavo a tutti i suoi concerti. Quando lo ascoltavo mi dimenticavo di essere una ragazzina grassa.

A quei ragazzi che allora ti prendevano in giro, oggi cosa diresti?

Il mio successo è la miglior vendetta. Io sono a Sanremo e loro mi guarderanno da casa.

È vero che quando hai sentito i violini dell’orchestra che iniziavano a suonare il tuo brano ti è scappata una lacrima?

Una lacrima? Ho pianto tutte le lacrime che avevo in corpo. Per tre minuti di fila non sono riuscita a fermarmi, singhiozzavo pure. Sono molto sensibile e mi lascio prendere da questi momenti. La prima prova con l’orchestra era la dimostrazione che stava succedendo davvero, non era solo un sogno o qualcosa che leggevo sui social. Per me è stato distruttivo dal punto di vista emotivo, ma in senso positivo.

Eppure sul palco non sembri avere timidezze.

Sono anni che faccio musica e ho portato avanti tutto da sola. Purtroppo mi sono vista scavalcata spesso da persone che erano più avvantaggiate per vari motivi, invece adesso mi sono presa questo traguardo perché ho fatto grandi passi avanti. L’anno scorso mi sono messa a studiare musica, ho sperimentato e imparato cose nuove e quindi Sanremo per me è il premio di tutto questo impegno.

C’è chi dice, fra i rapper e trapper, che una delle difficoltà all’Ariston, più del palco, è avere di fronte un pubblico che non è lo stesso dei vostri concerti.

Essendo da tempo coinvolta nelle tematiche sociali, femministe e politiche mi sono già trovata diverse volte a cantare in teatri importanti dove in prima fila c’erano politici, dirigenti o persone che non facevano parte del mio solito pubblico. Così come persone molto più grandi di me, anche di 80 anni, e devo dire che, non so perché, ma di solito piaccio alle persone adulte. Sarà che sono simpatica, super ironica e sorrido spesso?

Il riuscire a creare empatia aiuta.

Ah guarda, una volta sono andata vicino a una signora delle prime file di un teatro e gli ho urlato: «Ja siggnò, balla cun me». Solo dopo ho scoperto che ricopriva una delle cariche politiche più importanti in Germania…

L’essere campana aiuta?

Per la tipica caciara campana sì! La mia simpatia credo possa abbattere anche le età.

Dopo Sanremo qual è la tua collaborazione dei sogni in musica?

Lo diciamo insieme al mio tre?

Mi sembra di aver intuito. Uno, due e…

Salmo! È il mio idolo. L’anno scorso ho festeggiato i dieci anni che lo ascolto, metà della mia vita. Lui viene prima di tutti gli altri.