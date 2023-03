Queen + Adam Lambert: «Tour di addio? Abbiamo appena iniziato»

I Queen e Adam Lambert stanno per ritornare negli States con il nuovo Rhapsody Tour: saranno i loro primi spettacoli oltreoceano dal 2019. Il tour partirà il 4 ottobre da Baltimora, Maryland, per concludersi l’11 novembre a Los Angeles.

«In questo tour ci saranno un sacco di nuove trovate», ha dichiarato il chitarrista della band, Brian May. «Credo che ci siamo evoluti come performer. Abbiamo alzato l’asticella. E abbiamo un’intesa migliore che mai. Ci capiamo al volo e ci sentiamo più liberi nell’interpretare le canzoni. Siamo molto soddisfatti. Ci sono molte novità a livello di produzione e cose con cui vogliamo emozionarvi».

La scaletta sarà incentrata su classiconi dei Queen come Another One Bites The Dust, Somebody to Love e Radio Ga Ga. Ma lo scorso anno, in Europa, hanno proposto anche pezzi più ricercati come Tear It Up e A Kind of Magic e vorrebbero continuare a farlo. «Fra i pezzi meno noti, mi piace sempre fare Dragon Attack», ci ha detto Lambert. «È una delle mie canzoni preferite… da qui a ottobre, quando inizierà il tour, abbiamo ancora molto tempo per elaborare nuove idee. Penso che ce ne verranno molte». «Questo show si è evoluto da quando l’abbiamo portato in America e in giro per il mondo», aggiunge il batterista Roger Taylor. «È uno spettacolo piuttosto diverso, sotto certi punti di vista, pur comprendendo tutti i grandi successi che tanti vogliono sentire».

La vendita dei biglietti inizia venerdì 31 marzo. Nel tentativo di mantenere i prezzi bassi e ridurre il bagarinaggio, la band ha scelto di utilizzare il sistema Face Value Exchange di Ticketmaster, che impedisce di vendere i biglietti a un prezzo superiore al valore nominale. «È un esperimento», dice May. «Ci siamo stancati di vedere i nostri fan derubati dai bagarini. Speriamo che funzioni». «Vogliamo tutelare i veri fan», aggiunge Taylor. «Vedere certi prezzi di biglietti mi sconvolge. Non so come certi artisti pensino di passarla liscia, facendo pagare così tanto. Noi cerchiamo solo di mantenere un prezzo ragionevole, che sia conveniente per i nostri fan e per le persone che vogliono venire a vederci».

I Queen e Adam Lambert hanno suonato insieme per la prima volta durante la finale di American Idol del 2009. Hanno iniziato ad esibirsi insieme nel 2012 e, negli ultimi dieci anni, sono stati costantemente in tour. Sostituire Freddie Mercury inizialmente è stato un compito arduo per Lambert, ma nel corso degli anni ha trovato la propria dimensione ottimale in questo ruolo. «Ora sono meno ansioso», dice. «Sono maturato come interprete. Mi fido un po’ di più di me stesso. Quando è uscito il film [Bohemian Rhapsody], abbiamo conquistato tanti nuovi fan e molti di loro erano giovani, per cui ho provato una sensazione tipo “Oh, questi sono fan nuovi che non sono mai stati a un nostro show”. Quindi dovevo dimostrare ancora una volta ciò che so fare, il che è positivo. Mi fa rimanere sempre sul pezzo».

Il film del 2018 è stato un enorme successo, con 911 milioni di dollari di incassi e quattro premi Oscar, tra cui quello per il miglior attore per la star Rami Malek. La pellicola si conclude col Live Aid del 1985 e negli ultimi anni si è parlato in modo piuttosto vago di un sequel che raccontasse l’ultima parte della vita di Mercury. «Abbiamo bisogno di una sceneggiatura», dice May. «Questo è il punto. Ci sono voluti 12 anni per avere la sceneggiatura di Bohemian Rhapsody e per costruire il team giusto. Non ho fretta. Penso che se arriverà il copione giusto, potrebbe funzionare. Abbiamo il nostro meraviglioso produttore, Graham King, che se ne occupa. Si potrebbe fare. Con il giusto allineamento di pianeti, potrebbe accadere».

Meno probabile, invece, è un’ospitata nel Rhapsody Tour del bassista dei Queen John Deacon. L’ultima volta che ha suonato con la band è stata durante uno show con Elton John al Bejart Ballet, nel 1997, e negli ultimi 25 anni si è visto raramente in pubblico. «Sarebbe un bel sogno da realizzare», dice May. «Sarebbe bello avere lì John, ma lui non vuole e bisogna rispettarlo». «Sarebbe il benvenuto», aggiunge Taylor. «Ma non credo che accadrà».

Al momento, la prossima parte del Rhapsody Tour prevede solo 14 concerti, ma è molto probabile che se ne aggiungano altri. «La gente compra i biglietti», dice Lambert. «E poi a noi piace esibirci». E se c’è una cosa improbabile è che i fan vedano a breve un tour d’addio dei Queen + Adam Lambert. «Tour d’addio?», dice May. «Abbiamo appena iniziato».