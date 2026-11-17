Giuseppe Licata, in arte Pufuleti, ha appena compiuto 37 anni e il 20 novembre pubblica Hermelin, il suo primo album per Bomba Dischi. Quindici brani nati in due anni, spesso rimasti intatti dopo la prima take, tra un bunker in un parco di Copenaghen, un casolare nelle Marche, una baita in Austria e l’argine del Po, insieme ai produttori Fed Nance e Wun Two. Un disco in cui convivono alternative hip hop, slowcore, dark jazz e lo-fi. Anche perché, come ci spiega in questa intervista, «le forme definitive mi annoiano». E il titolo arriva da un’immagine che gli è rimasta impressa dopo una notte insonne: un ermellino bianco che saltava. Che, oltre ad ogni interpretazione dei sogni, ha una sua logica: «Hermelin sono io».

Un io che è anche la storia di una migrazione. Nato a Naro, in provincia di Agrigento, cresciuto dall’età di 4 anni in Germania, dove i nonni si erano trasferiti molto prima, è arrivato a inventare una lingua tutta sua che mescola italiano, siciliano, tedesco e francese, conquistandosi nell’ambiente uno status di culto. Mentre ripercorriamo la sua storia, però, ammette che «se potevo scegliere, rimanevo in Italia», perché si sente «più italiano che tedesco».

Nello stesso tempo, però, rispetto alla frase del cancelliere Merz «sull’immagine delle città» da cambiare a causa dei ragazzi di seconda generazione, è convinto che sia «una grandissima cazzata» (come su Vannacci: «Lo schifo che c’è in Italia adesso non si spiega»). Rivendica di essere un lavoratore prima che un artista («odio questa parola»), racconta l’importanza dei turni di notte sia per «guadagnarmi il pane» che per scrivere canzoni, e il contratto con una major rifiutato perché esporsi «mi metteva ansia». E sull’intelligenza artificiale non è per nulla ottimista: «È un danno enorme».

Per il tuo compleanno, il 12 novembre scorso, ti sei regalato questo disco?

Sì, perché è una fase molto bella della mia vita, perché ce la stiamo vivendo tutti in maniera molto tranquilla, chill, e non vedo l’ora di sentire le reazioni. Ma si festeggia solo dopo l’uscita.

Partiamo dalle tue origini. Sei italiano, ma vivi in Germania da quando avevi 4 anni.

Non l’ho scelto. Io sono la quarta generazione: mio nonno era tra gli emigrati italiani, quelli che chiamavano Gastarbeiter, e lavorava di notte in fabbrica. Se fosse dipeso da me, non me ne sarei mai andato dall’Italia, sento ancora il richiamo. Oggi, grazie alla musica, ho la fortuna di tornarci. Però sono cresciuto qua e non mi muovo: se ci cresci è casa.

Ti sei mai sentito straniero, sia in Germania che in Italia?

Bella domanda, non ci avevo mai pensato. All’inizio sì, qua in Germania mi sentivo straniero. A casa i miei parlavano siciliano, nemmeno italiano, e a scuola non ti ambienti così facilmente. Poi, una volta all’anno, con la famiglia tornavo in Italia e mi sentivo straniero, ma anche molto più italiano. Oggi non saprei dirti: mi sento tedesco, mi sento italiano, non c’è un dritto e un rovescio. Ma anche se sono cresciuto qua, mi sento più italiano che tedesco.

In Italia l’estrema destra di Vannacci descrive le seconde generazioni come un pericolo. Anche in Germania?

Come dice Merz riferendosi alle seconde generazioni, l’immagine delle città deve cambiare. Ma che vuol dire? Secondo lui le seconde generazioni di immigrati non devono essere l’immagine delle città? È una grandissima cazzata! Ci stiamo muovendo in una direzione veramente schifosa, da tutte le parti. Io la vedo così: non esiste una seconda o una terza generazione che non abbia diritto di appartenere a un posto. Siamo tutti parte della stessa cosa. È bello che sia così. Io mi sento parte di questo Paese.

Qual è stata la tua esperienza personale?

Sono cresciuto meno con gli italiani e molto più con i ragazzi arrivati dal Nord Africa, con gli arabi. Il posto dove abitava mia nonna, Malstatt, è pieno di gente arrivata da ogni parte del mondo tanti anni fa ed è stupendo: un miscuglio di nazioni che vive bene, perché sono lavoratori seri. Se uno non lavora onestamente o non si comporta bene, il discorso lo capisco. Ma Malstatt è un mondo a sé. Con questa gente mi sento molto più a mio agio, ma anche con i tedeschi. E su Vannacci non c’è bisogno che aggiunga niente: lo schifo che c’è in Italia adesso non si spiega proprio.

Rappavi in tedesco con il nome d’arte di Joe Space e, proprio quando sono arrivati i primi riconoscimenti, sei passato all’italiano. Perché questo paradosso?

Visto così sembra strano, lo so. Ma in quel periodo mi avevano messo addosso un po’ d’ansia: esprimermi di più, fare di più, essere un artista in tutti i sensi. E io non mi sentivo a mio agio. Io sono un lavoratore. Mi sento anche artista, ma odio questa parola.

Willie Peyote ha detto di non fidarsi degli artisti che non hanno mai lavorato. Di te, quindi, ci si può fidare.

Non so chi sia Willie Peyote, perché non ho riferimenti musicali italiani, ma gli do ragione. Io prima di tutto faccio quello: lavoro come operatore psichiatrico, un giro un po’ diverso dalla musica. Ma anche per me, prima di raccontarmi qualcosa, devi aver toccato un mattone con le mani.

E hai creato una lingua tua, tra tedesco, francese, italiano e dialetto siciliano.

È la conseguenza di quello che sono. Qui alle elementari insegnano, oltre al tedesco, anche il francese, siamo nella zona delle tre frontiere: le lingue le mastico fin da piccolo. E poi ci sono gli ascolti. Sono un grande amante degli anni ’60 e delle chanson francesi. Sono quelle che la mattina mi fanno stare meglio. Anche prima di Pufuleti era così, perché qui abbiamo un modo di parlare molto particolare, una sorta di slang. Scrivo e a un tratto ho un pensiero che suona diverso. In tedesco ha più forza rispetto all’italiano. Ma non ci penso, esce fuori.

E il rap, come è arrivato?

Anche il primo rap che ascoltavo era in tedesco e in francese. Avevo amici molto più grandi che mi portavano nei seminterrati con le porte basse, delle specie di bunker, dove si faceva musica. L’influenza è quella: deriva tutto da quello che mi sono mangiato, e spero che resti così. Non è mai stato qualcosa di forzato, perché le cose forzate per me non hanno senso.

In Italia il rap tedesco arriva poco. In Germania il rap italiano si sente?

Sono la persona più sbagliata a cui chiederlo, perché ascolto pochissimo rap. Probabilmente, come dici tu, il rap tedesco arriva a fatica in Italia e quello italiano a fatica qua. Però qualcosa si sente. E negli ultimi anni vedo dei ragazzini che fanno cose molto buone, che mi piacciono. Anche se io sono molto severo. Ascolto ben altro, ma mi capita di stare con amici che mi dicono «ascoltati questi pischelli che arrivano dall’Italia».

In famiglia ascoltavate musica italiana?

Mio padre aveva un po’ di cassette di Ennio Morricone, ma non è quella la mia fonte.

Hermelin è quasi un viaggio in Europa, dalle Marche all’Austria, dal Friuli a Copenaghen fino alla Pianura Padana. Che cosa lo tiene insieme?

Non c’è un fil rouge. È nato in due anni, in posti diversi, con persone diverse, in situazioni molto occasionali. A me piacciono le cose che nascono al momento. Gundam, per esempio, è nata a Copenaghen, dove ero per un live, dentro uno di quei bunker della Seconda guerra mondiale in un parco, con Sean Lightfoot, un amico rapper danese che mi ha fatto conoscere altra gente. Con Fed Nance facciamo così: ci spostiamo, montiamo due casse e la nostra attrezzatura e cominciamo. Anche con altri amici, tra cui Jan, cioè Wun Two. Ci andiamo per registrare, ma prima di tutto per goderci il momento. Lì sono nate cinque o sei tracce. Mi piace viaggiare, e se ho la fortuna di farlo con i miei amici il lavoro diventa un’altra cosa. Non so come lavorano gli altri, ma noi facciamo così.

Rispetto a Gotico romanzo, il tuo disco precedente, qui ti spingi ancora più in là, tra dark jazz e slowcore.

Sì, penso che siamo veramente bravi (ride). È giusto dirselo! È tutta una questione di capirsi senza parlare. Ai tempi di Gotico romanzo ho fatto ascoltare a Fed le cose che amo, tutto nasce da lì: siamo quello che mangiamo. Poi lui è entrato così bene nel mio mondo, gli viene naturale, che non pensiamo a una direzione. E non mi piace etichettare: mi viene difficile chiamarlo slowcore o dark jazz. Però riusciamo a fare qualcosa che ci gasa.

Nel disco ci sono anche Altea, Sean Lightfoot, Jacopo Lietti dei Fine Before You Came. Come scegli le collaborazioni?

È una bella domanda, mi viene difficile rispondere perché non c’è niente da spiegare. Magari è mattina, ho una base, Fed è stanchissimo mentre io voglio per forza registrare. Faccio qualcosa e già ci sento sopra Jacopo Lietti. Non è che penso: qui manca questo. Quando sento qualcosa è come se la vedessi già finita. Su quello che faccio sono molto visionario: sto parecchio in dialogo con me stesso e quando vedo qualcosa materializzarsi cerco di realizzarlo subito.

Per Gotico romanzo la scintilla era stata un hard disk di vecchie foto e video di famiglia che ti aveva dato tuo padre. E per Hermelin?

Questi due anni, nel privato, sono stati molto altalenanti, con alti e bassi come per tutti. Ma non c’è stata una scintilla: il disco è cresciuto da sé mettendo insieme i pezzi e alla fine ha preso forma. Ci sono state tante piccole scintille. Anche una camminata da solo al mattino.

E il titolo?

Per me l’estetica e i nomi sono importantissimi. Non sono mai soddisfatto e lavoro sempre dentro la mia insoddisfazione. Non è triste. È che le forme definitive mi annoiano. Hermelin, in italiano, è l’ermellino, l’animale. Mi ricordo che una volta, dopo una lunga e intensa serata, ho visto un ermellino bianco che saltava. Non so perché e come, ma ci ho pensato tutta la notte ed è l’immagine che mi è rimasta impressa. Un animale un po’ irreale.

Come disse Flaubert: «Madame Bovary c’est moi». È lo stesso per te con Hermelin?

Hermelin sono io, in realtà. O forse no? Ma posso esserlo. È proprio quella cosa là.

Intanto viviamo in un’epoca in cui un’app di intelligenza artificiale può replicare qualsiasi cosa, anche la tua musica. Che effetto ti fa?

È un danno! Per alcune cose è utile, ma toglie tanta magia del processo di lavoro. Io vengo da un altro mondo, forse si capisce anche dalla mia età. Oggi uso il computer, taglio i video, faccio i montaggi, ma prima avevo le mie cose analogiche e mi manca toccarle. Adesso è tutto facile: chiunque può scrivere quello che vuole e ottenerlo. Mi fa ridere chi lo fa, tutto qua.

Si perde l’aspetto artigianale?

Ti faccio un esempio. Una musica che nasce dalle tue mani è una cosa diversa da una canzone generata dall’intelligenza artificiale, che non ti tocca nel profondo e non potrà mai farlo. Per me è sempre stato importante. Lo ripeto: è un danno enorme.

Gorc (feat. Altea)

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Hai una figlia di 6 anni che ha appena cominciato la scuola. Ti fa paura crescerla in un mondo totalmente digitale?

Sì, quello di sicuro. A volte capita che faccia molta fatica a distinguere cos’è reale e cosa no. Quei video, quella roba social, noi non ce l’avevamo. Naturalmente non le do tanta possibilità di guardare il cellulare, sono severo, forse troppo. Ma per fortuna lei è fatta un po’ come me, gioca come me: si mette lì ore e ore a disegnare, a costruirsi dei mondi, ed è bello che resti così. Quando crescerà, penso che sarà sempre una questione di educazione, di fargliela capire questa tecnologia. Ma resta molto pericolosa.

Il tuo futuro, invece, lo immagini solo nella musica?

No, sto bene così. Mi sento già molto grato di poter fare tutto quello che faccio. Essere invitato a suonare a Roma o a Milano per me, un ragazzo immigrato in Germania e un lavoratore, è già incredibile. Come l’amore che ricevo. Non so se mi vedo a fare solo l’artista. Mi mancherebbe il lavoro, perché sono un tipo che non si ferma mai. Anche quando ho un day off, non è mai davvero un day off: vado sempre a cercarmi qualcosa da fare.

E se domani arrivasse una major?

È già successo, sei anni fa, e ho rifiutato. Adesso esco con Bomba Dischi perché è successo in modo naturale, infatti me lo sto godendo. Un’avventura nuova, ma va bene finché sto bene e finché resta un rapporto tra amici, perché per me è sempre stata la cosa più importante. L’ho messo in chiaro: se la linea è questa ci sono, ma potrei anche sparire da un giorno all’altro. Loro l’hanno accettato e sanno in che campionato giocano.

Perché avevi rifiutato?

Le major sono arrivate all’inizio, qui in Germania, e stavo per diventare una cosa molto più grande di quella che mi aspettassi. E mi metteva ansia: non volevo espormi troppo, non è il mio mondo. In più stavo per cominciare infermieristica, quella scelta mi ha salvato perché sapevo come guadagnarmi il pane. Non era il momento giusto. Adesso esco di nuovo con un’etichetta, dopo La Tempesta e Funclab, e doveva andare così, grazie anche al supporto di Stefano di Legno, anche se ci stiamo ancora annusando. Certo, ho in mente cose che non riesco a fare a modo mio, perché lavoro tantissime ore nei turni di notte. Ma mio nonno di notte lavorava in fabbrica e di giorno vendeva i gelati dal cofano dell’auto. Si vede che in famiglia, in fondo, siamo fatti così.