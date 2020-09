Perché Jimi Hendrix è stato il più grande chitarrista della storia?

La mattina del 18 settembre 1970 morì per asfissia causata da una overdose di barbiturici al Samarkand Hotel di Londra. Aveva solo 27 anni. Parliamo di quello che è unanimemente riconosciuto come il più grande chitarrista della storia del rock. Non a caso, secondo la classifica dei 100 migliori chitarristi stilata da Rolling Stone, Jimi Hendrix occupa la prima posizione, precedendo Eric Clapton e Jimmy Page.

A 50 anni dalla scomparsa, abbiamo chiesto a uno dei migliori chitarristi italiani come Federico Poggipollini non tanto di raccontarci la storia di una icona, né tanto meno cosa abbia rappresentato per lui, quanto tecnicamente perché, ancora oggi, Hendrix è considerato un semidio. Fra una pausa e l’altra del lavoro in studio, ha fatto una premessa: «Hendrix rimane uno dei chitarristi più importanti di sempre perché, innanzitutto, non è solo un chitarrista. Con la chitarra ha dimostrato grande talento, ma in realtà ha creato delle novità molto significative sul modo di usarla. E anche il suo percorso, che lo ha portato dall’America dove si cimentava nel classic blues al successo in Inghilterra, è indicativo».

Innanzitutto, bisogna ricordare che «Jimi non voleva essere un cantante. È stato il suo primo manager Chas Chandler, musicista degli Animals, a spingere affinché utilizzasse la sua voce. E alla fine ne uscì una cover meravigliosa di Hey Joe, il suo primo singolo. Lui alla chitarra era già al 100%, dimostrando di avere un enorme personalità fin dal principio»,

Ma non è solo questo che lo ha caratterizzato. Da anni i cultori si chiedono in che modo Hendrix fosse in grado di stregare il pubblico attraverso il suono e l’energia che fuoriuscivano dallo strumento. Per Poggipollini molto dipende dal suo essere mancino, ma anche dai rimedi del tutto atipici utilizzati per potersi adattare a questa condizione all’apparenza sfavorevole. «Utilizzava una Stratocaster in una posizione che per quegli anni era rivoluzionaria. In più montava i due pickup insieme, come per l’intro di Hey Joe. Ciò fa capire la sua voglia di sperimentare. Inoltre, ha sfruttato il Fuzz Face come nessuno prima di allora, neppure come i Cream in cui era presente Clapton. Se ci aggiungiamo il wah wah, l’Uni-Vibe, che è uno strumento con transistor del tutto singolare con il quale riusciva a domare gli amplificatori, risulta nell’insieme stupefacente. Nessuno aveva mai spinto l’acceleratore su una chitarra in quel modo».

Per Poggipollini, Jimi Hendrix non è stato solo un grande virtuoso, ma sostanzialmente un unicum perché usava da mancino una chitarra da destro, rovesciandola e invertendo le corde. «Oltre alle corde, c’erano i pickup e la leva al contrario, per cui è difficilissimo riuscire a riprodurre il suo suono. Con le corde girate, come se fosse un destro, il Mi basso ha una tensione diversa. Quella che normalmente è la posizione del Mi cantino per lui era infatti il Mi basso». Ciò comporta che «l’equilibrio e la tensione delle corde è diverso e ciò gli ha permesso di inventare un suono, con una ricerca assolutamente innovativa».

Insomma, di Hendrix si può ancora dire che è stato il più grande chitarrista elettrico della storia, però qualcosa manca. Perché per Poggipollini «non era solo un chitarrista, ma soprattutto un musicista. Ha composto canzoni meravigliose arricchite dalla sua bellissima voce, che a lui non piaceva, ma che era calda e suadente e nello stesso tempo ricca di possibilità, sia nei bassi che negli alti». Un virtuosismo che ricordiamo soprattutto dal vivo, anche se in studio la sua ricerca ha raggiunto l’apice: «Quando registrava utilizzava più chitarre, con arrangiamenti molto complessi che hanno raggiunto l’apoteosi nell’album Electric Ladyland e in alcuni dischi postumi, dove l’elaborazione sonora era di chi la musica la intende nella sua totalità, con una propensione alla ricerca di situazioni sempre nuove e fino ad allora inesplorate. Certo», conclude, «mi è capitato di provare una chitarra alla Hendrix e devo dire che il suono è diverso, anche se non ti cambia la vita. Sarebbe comunque diventato un grandissimo».