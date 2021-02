Neanche Dave Grohl può salvarci dall’imbarazzo di Zoom

Chi non ha mai partecipato a una conferenza stampa nel nostro Paese non può rendersi conto di quanto possa essere surreale prendervi parte. All’inizio eri uno dei più giovani e così venivi trattato: stai lì buono in ultima fila e non fare domande, perché le devono fare i grandi vecchi. Che poi così vecchi talvolta non erano, ma semplicemente scrivevano su testate vere, non su un sito che avevi fondato tu nella tua stanzetta insieme a un paio di amici nerd. La cosa positiva, quella che ti faceva ingoiare tutti quei bocconi amari, era quella di poter quantomeno respirare per un po’ la stessa aria di uno dei tuoi eroi. E poi, dopo tutto, mi ripetevo che se fossi riuscito a rimanere nel giro per qualche anno forse avrei anche potuto scalare un po’ di posizioni all’interno della scala sociale.

A distanza di quasi vent’anni, i meccanismi che regolano il sistema sono più o meno gli stessi. Le domande le fanno sempre gli stessi (esattamente quelli di vent’anni prima) e tu, nonostante tutto, stai ancora all’ultimo banco in attesa di un turno che non arriverà mai. Perché, alla fine, per tutti sei sempre lo stesso stronzo che era felice già per il solo fatto di essere lì. Solo molto più vecchio e con un bagaglio di esperienza che consentirebbe, quantomeno, di fare alla star di turno domande all’altezza di quelle che fanno i colleghi sulle cose che preferisce dell’Italia (nell’ordine, da sempre, il cibo, le donne e il paesaggio). Eppure, da inguaribile romantico, quando mi è stato proposto di prendere parte a una conference call con Dave Grohl di colpo sono tornato bambino. Il fatto poi che mi avessero chiesto di inviare un paio di domande in anticipo mi faceva stare tranquillo: per una volta, grazie a quel metodo, ogni testata avrebbe avuto modo di ottenere risposte certe, evitando i classici giochi di potere e il classico articolo in cui riportare esclusivamente le domande fatte dai colleghi.

Dave si collega con puntualità svizzera e ha molta voglia di parlare, come è logico aspettarsi. Il clima si fa subito iper goliardico, con Grohl che finisce spessissimo fuori tema, regalando chicche che non sarebbero uscite rispondendo in modo canonico alle domande sottoposte dai giornalisti. Ne viene fuori il ritratto che ti aspetti: Dave avrà anche superato i 50, ma ha un entusiasmo contagioso e una capacità di comunicare in grado di ipnotizzare. Ci tiene a specificare quanto Medicine At Midnight rappresenti lo stacco più netto che i Foo Fighters abbiano compiuto nei confronti della loro produzione passata, ma allo stesso tempo ribadisce più volte l’assoluta coerenza artistica del gruppo: «abbiamo provato tante volte a non essere i Foo Fighters, ma non ce la facciamo», confessa candidamente, riferendosi forse alle critiche legate a una presunta staticità musicale successiva al successo di Wasting Light del 2011.

Grohl sa di avere tra le mani un ottimo prodotto e non lo nasconde. Se Concrete and Gold, seppur solido e prodotto benissimo, appariva come un disco di mestiere puro, la voglia di mettersi in discussione e di alleggerire il proprio sound ha dato vita a un disco schizofrenico ed eterogeneo. Impossibile da classificare e per questo centrato al cento per cento. Nel descrivere il titolo dell’opera, l’ex Nirvana sottolinea che il bisogno di cura (Medicine) non sia solo conclamato, ma decisamente urgente, dunque da ottenere il prima possibile (at Midnight): temi inevitabili per un disco pandemico che però, come ci confessa, era già pronto nel febbraio del 2020. Tra racconti di concerti degli Scream nei centri sociali della penisola prima di diventare una rockstar e riferimenti agli uccelli acquistati dalla figlia che svolazzano mentre lui registra, Dave trova un momento anche per i Nirvana.

Parlando dell’Unplugged di MTV, che per molti avrebbe potuto trasformarsi in un disastro, Grohl non ha dubbi: «Certo che poteva essere un disastro, come ogni concerto dei Nirvana, d’altra parte. Non avevamo mezze misure. Il pubblico si divide tra chi ha visto concerti incredibili e altri che hanno assistito a spettacoli pietosi. Poteva essere l’evento più catartico della tua vita o una merda. Dipendeva tutto da Kurt». E lo dice con amore profondo.

Quando l’argomento vira sulla sua vecchia band, tuttavia, inizio a tremare. Guardo con sempre più ansia l’orologio, ormai conscio del fatto che, ancora una volta, finirò per fare la figura dello stronzo. Avevo pensato alle domande da inviare per un intero giorno e ogni volta in cui l’ottima interprete ne rivolgeva una diversa a Dave, un pezzo del mio cuore si spezzava. Alle 21.45, la fatidica frase: «Scusateci, ma questa è l’ultima domanda che possiamo fare». Avrei dovuto saperlo, non era la prima volta in cui una conferenza mi scorreva sotto le mani lasciandomi un fortissimo senso di impotenza. Eppure, lo stesso romanticismo che mi aveva portato a esaltarmi per l’occasione di parlare con Dave, ora riusciva nuovamente a farmi sentire un fallito alle prime armi. Sul finale, l’impossibilità di riaprire il microfono (forse per paura che potessi chiedergli senza permesso cosa ne pensasse della scena musicale italiana o della pizza), mi impedisce persino di salutarlo. Chiudo il PC. Resto in silenzio per un’ora. Fino alla prossima conferenza.