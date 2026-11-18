Dopo l’esordio alla regia con Gloria!, il suo film pluripremiato, Margherita Vicario torna solo alla musica con Un tripudio di pelle e di baci, in uscita il 20 novembre. Tredici brani prodotti da Giovanni Pallotti in cui elettropop, orchestra, samba, gospel, rock e musical convivono senza troppe gerarchie, perché per lei «la forma è sostanza». Ma soprattutto è un disco che guarda dentro di sé: dopo anni passati a raccontare il mondo con l’ironia tagliente (come nel precedente Bingo), si apre con La persona che più mi odia, dove quella persona è lei stessa. E si chiude con L’autostima, una conquista recente e ancora «fragile, però c’è». Eppure è proprio da questo scavo interiore che il disco torna al mondo, fino ai cortei di Sempre meno sempre meglio.

In questa intervista Margherita si racconta e si definisce «profondamente battistiana», mentre confessa di essere arrivata a Franco Battiato solo in età matura. Ricorda di essere cresciuta con un modello di donna da Bagaglino, che le fa ancora più paura di quelle che vediamo oggi sui social. E spiega che nel lavoro su se stessi «ci si può confondere, ci si può un po’ ammalare», anche se lei vuole «far vincere la spinta, non la gravità». Infine, rivendica la sfrontatezza delle sue canzoni («cosa dovrei edulcorare, scusa?»). Racconta di essersi sentita «frustrata e sola» quando, dopo il 7 ottobre i colleghi più famosi non battevano ciglio. E chiude con un’idea di carriera che non lascia spazio ai compromessi: «Preferisco una scalinata di marmo a un’impalcatura di legno».

Come ti senti prima dell’uscita del disco, anche se arrivi dal successo del film?

Come quell’emoticon che si scioglie, hai presente? Sono un po’ liquefatta, anche perché finalmente parlo con persone che il disco l’hanno ascoltato davvero. In anteprima, ma l’hanno ascoltato. Quindi sono contenta di parlarne.

Hai attraversato elettropop, indie, cantautorato, musical e ora persino la samba. Che cosa ti manca ancora da esplorare, forse solo il metal?

Il metal e il free jazz, due generi che mi fanno troppo effetto. Ma è vero, perché per me la forma è sostanza. Se vuoi dare sostanza a cose diverse, tanto vale cambiare forma. Per me la musica è questo. E poi sono una profondamente battistiana. Sono cresciuta con le canzoni di Lucio Battisti e la cosa che mi piace di più è l’idea che non esista un genere, che la musica sia soprattutto una ricerca.

Quindi la prossima evoluzione sarà ermetica come i dischi bianchi di Battisti con Pasquale Panella?

Non credo, ma lo sai che ultimamente sto ascoltando tantissimo Franco Battiato? Non l’avevo mai esplorato davvero. Certi ascolti arrivano dall’infanzia, dai dischi dei genitori, dai viaggi in macchina, e io ho mi ero concentrata sulla triade De Gregori, De André, Battisti. Battiato invece… mamma mia, quanta roba c’è dentro. Ci sto arrivando in età matura, ma è bellissimo.

Il tuo disco è intimo, ma nel finale arriva Sempre meno sempre meglio, un brano politico. Volevi ricordare a chi ascolta o a te stessa che la politica, volenti o nolenti, ci riguarda più di quello che crediamo?

Forse gli ultimi risvegli collettivi ne sono già la prova, non servo certo io a sottolinearlo. Io stessa mi sono riempita gli occhi delle piazze degli ultimi anni, dalle manifestazioni per la Palestina a quelle del 25 novembre. Il precedente disco, Bingo, era quasi tutto concentrato su un tentativo di lettura del mondo. C’era tantissima autobiografia, ma nascosta dietro un aspetto più ironico, più tagliente, più istrionico. Questo disco invece parte dal contrario. Però forse tutto confluisce in quella canzone, che per me è una delle più importanti: se ci ritroviamo tutti in piazza, è perché ognuno di noi ha una storia personale che lo porta lì.

L’album si apre con un’orchestrazione quasi lirica e si chiude con un “sì, vabbè, magari iniziamo”. Il non prendersi troppo sul serio è anche una forma di difesa?

Guarda, ho un unico grande rimpianto in tutto il disco. Nell’introduzione, dove dico che non voglio mai più piangere, avrei voluto aggiungere subito dopo un commento più ruvido, un sì, vabbè, come a dire: è ovvio che continuerò a piangere. Sarebbe stata una dichiarazione d’intenti, ma poi non l’ho messa, e ho paura che quella frase suoni troppo seria. Perché piangere fa benissimo. Almeno c’è nel finale, che dice: sarebbe bello avere un’orchestra a disposizione, ma ce l’abbiamo nell’immaginazione, e tanto basta.

La Persona Che Più Mi Odia

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Il tema di La persona che più mi odia mi ha ricordato Il mio peggior nemico di Gianluca Grignani. È una consapevolezza arrivata dopo un percorso?

Il fatto è che quella sensazione ce l’ho avuta dentro per tantissimi anni e, paradossalmente, adesso è la cosa che ho meno dentro. Ma il disco doveva cominciare da lì, altrimenti non ci sarebbe stato il racconto dell’evoluzione. Forse è la canzone in cui mi riconosco di meno oggi, però mi ci sono riconosciuta per troppo tempo in passato.

Quanto pesano i social, che ogni giorno ci mettono davanti modelli irraggiungibili?

Anche prima dei social. Io sono una ragazzina degli anni ’90, e ti assicuro che di modelli pessimi ce n’erano. Anzi, paradossalmente sui social c’è anche molto altro. È vero che per le nuove generazioni il confronto con figure femminili e maschili un po’ irreali resta schiacciante, ma quando ero piccola io non c’era nemmeno la possibilità di vedere altro. Siamo cresciute come eredi degli anni ’80, anche nel modo di intendere il ruolo femminile. Detto così sembra la scoperta dell’acqua calda, ma queste cose influiscono.

Allora i modelli femminili erano le top model.

E c’era il Bagaglino! Se pensi al livello culturale della nostra tv di allora, c’era molto di peggio delle top model. Che ci sono ancora oggi, magari un po’ più armoniche, anche se questa mania dell’Ozempic ha preso un po’ la mano e proprio non me la so spiegare. Comunque è vero che i social sono un bel casino, perché ti ritrovi da solo davanti a un mondo velocissimo che cambia. Ma qualche lato positivo c’è, come la divulgazione sulle fragilità. Il bilancio lo faremo più avanti. A me fa più paura il Bagaglino.

In Se c’è un amico, la canzone da cui nasce il titolo del disco, usi un aggettivo insolito per il pop, “immanente”, che si può ritrovare in letture di Gadda o Calvino.

Sono una grande amante del vocabolario e dell’etimologia: quando mi viene in mente una parola vado a controllare cosa significa. Ma devo ammettere che, quando l’ho usata, non ci ho pensato molto. Una gioia immanente… e sono scattata: dovrei andare a cercare sul vocabolario il significato esatto. Però quella gioia la conosco. Forse c’entra il mio debole recente per Battiato, è una parola un po’ da lui, no? Ma se me lo dico da sola, sono ridicola?

Accanto a “immanente” ci sono anche espressioni romanesche come “corcare”. L’alto e il basso convivono.

Sempre, come il dolore e la speranza: l’uno non esisterebbe senza l’altra. Anche in Ho chiesto aiuto dico che gli abissi sono profondi, e restano profondi. Non è che se stai un po’ meglio allora va tutto bene. Ogni tanto sul letto, stesa, ci finisci comunque. Però non ci si muore e non ci si perde. In un’altra canzone dico che il fondo è un tombino che riemerge sul via vai: ho un po’ cambiato prospettiva. Io voglio far vincere la spinta, non la gravità.

Come il salto nella foto in copertina.

Lo dico a cose fatte, perché quando le fai non ci pensi. Ma è bello, quando esce un disco, vedere che i puntini si uniscono anche solo parlandone.

Margherita Vicario - Ho Chiesto Aiuto

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In Ho chiesto aiuto canti che il male non esiste e che il bello resiste. È ottimismo?

Per me vuol dire che le cose belle le possiamo mettere al mondo noi, anche solo facendo delle ottime torte. Il bello che resiste non è quello degli alberi o degli occhi di un bambino: è il bello di quello che crei con le tue mani. In senso letterario, ma anche pratico. Perché le canzoni, una volta uscite, vanno in circolo e fanno la loro parte nel mondo.

Nello stesso brano racconti di esserti affidata a un dottore per alcuni problemi personali. Perché hai scelto di essere così sincera?

Quella canzone ho iniziato a scriverla dieci anni fa e poi l’ho tenuta sotto il cuscino per tanto tempo. Non aveva un ritornello, erano tante strofe e mancava qualcosa che le legasse. C’era solo questa melodia nata girando sul pianoforte, una specie di nenia, metà consolazione e metà lamento. Non è che qualcosa mi abbia spinto. Semplicemente non voglio che sia il tema centrale del disco. Magari lo è stato per me, ma Un tripudio di pelle e di baci parla di una vitalità che torna e che, a modo suo, è esplosiva sia nella sofferenza sia nella gioia.

Bisogna imparare a chiedere aiuto?

Quando fai un percorso di lavoro su te stesso, il dottore arriva davvero. E lavora su un organo ben preciso, la pelle, che è in continua evoluzione. Per questo mi piace l’immagine del tripudio di pelle. La pelle sei sempre tu, da piccolo, da adulto, da vecchio, ma nel frattempo fa cose incredibili: si tende, si riaccascia, arrivano le rughe. È una cosa concreta. Il lavoro su me stessa è stato psichico, ma anche la pelle ha una dimensione psichica. Non a caso si dice «lo sento a pelle». A volte ci si confonde su quello che si sente davvero, e il lavoro su se stessi consiste molto nel chiedersi se ti stai confondendo, se una cosa la vuoi davvero oppure no. Il famoso sentire di pancia, a pelle, sembra la cosa più spontanea del mondo, ma anche lì ci si può confondere, ci si può un po’ ammalare.

Gran finale è una specie di marcia funebre per un amore. La canzone perfetta da mandare a chi si vuole lasciare?

Il mio debole per il teatro ha fatto la sua parte. Metto in gioco qualcosa che mi ha fatto soffrire, perché è stata una bellissima storia d’amore, poi ognuno ha le sue evoluzioni. Ma scrivere una canzone significa decidere di rappresentare un tema in un certo modo. Lì ci ho dato giù, e c’è un’orchestra che suona una melodia tragica. Succedeva negli altri dischi, pure in Romeo. A me piace che la veste musicale esageri, perché anche quella è sostanza.

E nel finale arriva un assolo hard rock.

Dove non arrivano le parole, può arrivare la musica: quattro chitarre sovraincise che suonano una melodia possono dire più di tanti concetti. È quello che provo io con i dischi che amo. Vale anche per Sempre meno sempre meglio. Quel synth non c’è perché serviva una melodia, quel synth sono i cortei, quei serpentoni di gente che abbiamo visto tutti in giro per le città. Sono immagini sonore. Ed è questo il bello di un disco più strumentale: puoi affidare alla musica una parte ancora più espressiva dal punto di vista emotivo.

In Non si può più fare chiedi all’altro di renderti felice e libera, promettendo di fare altrettanto e di tornare. È questo il segreto per far durare una coppia?

Sì, ma non è nemmeno una canzone: è un monologo. Lì, visto che avevo fatto trenta, ho fatto trentuno. Mi sono detta: sai che c’è? Se sono sfrontata devo esserla fino in fondo. Anzi, non voglio neanche definirla sfrontatezza, perché a modo suo è delicatezza. Una delicata onestà. In fondo sono cose che penso, tanto vale fissarle lì per sempre nelle canzoni.

Faccio un salto indietro a Orango tango, nel disco Bingo, quando nel 2021 citavi Giorgia Meloni e il Family Day. Un anno dopo Meloni è diventata premier. Ci hai visto lungo?

Ci avevano fatto due palle con ’sti Family Day tutti i giorni. Più che altro avevo intuito il trend. Bingo era un disco volutamente provocatorio e, paradossalmente, quella sfrontatezza c’è anche in Un tripudio di pelle e di baci. Andare così a fondo, dire cose per cui pensi «ammazza, l’ha detta proprio sincera» per me è il senso stesso dello scrivere. Altrimenti cosa dovrei edulcorare, scusa? Edulcoro già nella vita. Faccio fatica a dire le cose, perché mi chiedo sempre come dovrei dirle e come non dovrei. Ma nella sublimazione artistica è giusto essere convinti di quello che si dice. Io uso le canzoni per dire cose precise a persone precise, cose che nella vita faccio più fatica a dire a voce. E la scrittura in versi mi aiuta.

Francesco De Gregori sostiene di prendere posizione solo attraverso le canzoni, altri pensano che un artista debba esporsi anche pubblicamente. Tu come la vedi?

Chi scrive e mette sul piatto un’idea del mondo usa già un mezzo che contiene in sé una responsabilità. Non si può pretenderne un’altra. Nel momento in cui dici una cosa a nome tuo, ne sei già responsabile. Quindi non penso che un artista debba per forza esporsi. A me viene naturale, per questo nel 2023, dopo il 7 ottobre, mi sono sentita frustrata e sola vedendo artisti più famosi e influenti di me non battere ciglio. Ci soffrivo. Ma ognuno fa un po’ come gli pare. Alla fine parla il lavoro: si capirà chi sei da quello che lasci per strada.

A febbraio tornerai dal vivo nei teatri, mentre la scena musicale negli ultimi tempi punta su concerti sempre più grandi e sold out. Senti anche tu questa pressione o è proprio un modo per allontanarla?

Ho sempre pensato che fare musica non significhi essere disposta a fare tutto. Cioè fare canzoni in cui non ti rispecchi pur di avere successo, di riempire posti sempre più grandi. Sembrerà una frase da boomer, o da millennial quale effettivamente sono, ma io ho iniziato quando esistevano ancora i baretti in cui fare tre pezzi a settimana. È stata una fortuna. Non vuol dire che la gavetta di oggi sia peggiore o migliore, ma di certo è diversa. Da quando ho iniziato so perfettamente che voglio suonare fino a 80 anni. E preferisco una scalinata di marmo a un’impalcatura di legno: è un’immagine che mi accompagna da sempre.

Eppure i successi sono arrivati.

Le soddisfazioni ci sono, nel mio caso sono state molto più clamorose di quanto potessi immaginare. Sono sconfinate perfino nel cinema, che però per me resta un’esperienza musicale, perché Gloria! è un film sulla musica, con la musica, che parla di espressione musicale. E poi ho 38 anni, quindi non sono pronta a tutto e ho sempre avuto un piano B. Il mio motto è sempre il solito: non è che se non ho successo m’ammazzo. Per me avere successo significa fare esattamente il disco che voglio. Aver lavorato con Giovanni Pallotti e, dopo un anno e mezzo di confronto e di scambio, essere arrivati a un risultato di cui siamo contenti, per me è un gran successo. Sembrerò un po’ strana, mentre tutti intorno vogliono essere solo ricchi e famosi.

Non dare punti di riferimenti ti aiuta ad abbassare le aspettative?

Sai, a volte si vive molto meglio sotto la soglia della grande fama, perché puoi fare molto di più quello che vuoi. Anche la mia tendenza a sterzare, a cambiare continuamente strada, nasce da lì: voglio fare la mia ricerca. Magari un giorno suonerò in posti sempre più grandi, ma di sicuro non perché fa comodo alla mia agenzia di booking. Anzi, lavoro benissimo con persone che sanno cosa voglio e mi aiutano a fare quello che mi rappresenta davvero.

Che cosa ti manca?

Oddio, è difficilissimo, perché in realtà tutto questo percorso mi ha insegnato a godermi quello che ho, lo dico sinceramente. Certo, mi piacerebbe andare a fondo come riesco a fare nella ricerca musicale, nell’espressione di me stessa più profonda e insieme pubblica: nel lavoro, nei rapporti, nelle relazioni. Ma non è qualcosa che mi manca. Ci sto già lavorando.

Il disco si chiude con L’autostima. È un’altra conquista?

Abbastanza recente e molto ballerina. Però era giusto finire così. È una parola un po’ presa in prestito, perché l’autostima significa molto di più. Ma rinascere non è banale. È un po’ il cuore del finale del disco. Sì, è una conquista recente. Fragile, però c’è.